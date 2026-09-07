Худайбердиева заявила, что в «Локомотиве» извинились перед ней после конфликта на входе на «РЖД Арену»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева заявила, что не имеет претензий к руководству «Локомотива» из-за инцидента на входе на «РЖД Арену».

Ранее спортсменка рассказала, что ее в грубой форме не пустили на тренировку на ледовой арене.

«Уважаемые друзья, коллеги, журналисты. Если я имею желание придать что-либо огласке — я это делаю от своего лица, не через посредников. Я ненавижу скандалы. Но, к сожалению, сегодня я стала виновником одного инфоповода. Без моего согласия появилась информация, что случилась неприятность — мне нахамил охранник на КПП стадиона «Локомотива». Было много неприятного. Но я уже дома, куда меня и послали. Хотя по-русски вроде разговариваю. Безусловно очень некрасивая и неприятная история. Я искренне считают, что за отсутствие воспитания у взрослого человека отвечает только он сам, а не начальник или руководство футбольного клуба. Поэтому я хочу сказать, что никаких обид, претензий к футбольному клубу «Локомотив» я не имею. Быстро появилась обратная связь. Мне принесли извинения. Я их с удовольствием приняла. Желаю успешного сезона команде», — сказала фигуристка на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

Худайбердиева в паре с Егором Базиным является чемпионкой России в танцах на льду, а также многократной победительницей этапов Гран-при России.