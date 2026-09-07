Добровинский — о дерби «Динамо» — «Спартак»: «Смотрел на «Барселону» в бело-голубых футболках»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский поделился мнением о победе бело-голубых в дерби со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

«Смотрел на «Барселону» в бело-голубых футболках. Великолепно играли! Говорят, что в этом матче «Спартак» играл плохо, — это не так. Скорее «Динамо» не дало им играть. Вся игра «Спартака» ломалась из-за хорошей игры бело-голубых в защите и в центре поля, ну и в прессинге. Еще мне очень понравилась игра команды после удаления, это был сплоченный коллектив», — сказал Добровинский «СЭ».

«Динамо» набрало 13 очков и занимает третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».