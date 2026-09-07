«Зенит» попал в топ-10 европейских клубов с самым стабильным составом по версии CIES

«Зенит» вошел в топ-10 европейских футбольных клубов с самым стабильным составом по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

Клуб из Санкт-Петербурга занял девятое место рейтинга. Футболисты, которые в настоящий момент играют за «Зенит», в среднем выступают за сине-бело-голубых на протяжении 3,36 лет.

Первое место рейтинга заняла «Осасуна» (4,78 года), второе — «Реал Сосьедад» (4,22), а третье — «Атлетик» (4,17). На четвертом месте «Бавария» (3,82), а на пятом — венгерский «Пакш» (3,81).

«Зенит» с 12 очками находится на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ. В 8-м туре чемпионата России сине-бело-голубые у себя дома сыграют с «Локомотивом» 12 сентября.