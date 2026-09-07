Чавес считает матч со «Спартаком» лучшим в сезоне для «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал «СЭ» о настрое на матч 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

— С самого начала мы были настроены на победу. Все сделали для этого. Мы забили два гола. К сожалению, во втором тайме случилось удаление, мы немного присели. Слава богу, довели до победы. Лучший матч в сезоне? Не знаю, но, думаю, учитывая подоплеку игры и результат, да.

— Что самое главное тебе дал Шварц?

— Прежде всего лично мне — доверие. Что касается команды, весь тренерский штаб очень хорошо умеет коммуницировать, объяснять, работать с игроками в тренировочном процессе и во время матчей.

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. «Спартак» с 13 очками уступает бело-голубым по дополнительным показателям и опустился на четвертую строчку.