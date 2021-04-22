Судья Вилков отстранен пожизненно и ищет встречи с Хачатурянцем. Что они друг о друге говорят

Хачатурянц и Вилков дали комментарии «СЭ».

История пожизненно дисквалифицированного после матча «Локомотив» — «Ростов» арбитра Михаила Вилкова никак не утихает. Вчера судья сделал заявление коллегам из «Чемпионата». В нем он, в частности, сказал следующее: «Мне хотелось бы сказать пару слов, а то получается так, что идет игра в одни ворота. Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то вы можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, — это невыносимо. Это просто травля! Я вам клянусь, никакой предвзятости не было: судил то, что видел, одинаково относился к обеим командам на поле».

«Заявление Вилкова рассчитано на слабонервных»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» подчеркнул, что своего решения в отношении Вилкова он не поменяет.

— Читали ли вы монолог Михаила Вилкова?

— Знаете, это эмоциональное высказывание, рассчитанное на слабонервных. Я к ним не отношусь.

— Встреча с Вилковым состоится?

— Да. После 26 апреля.

— Но она вряд ли что-то изменит?

— Ничего не изменится. Точно ничего.

— Значит, вас заявление Вилкова не растрогало?

— Абсолютно нет.

«Слабонервные судьи уже давно бы бросились под поезд»

Мы позвонили и Михаилу Вилкову, который заявил, что уже смирился с решением РФС и просто хочет защитить своих коллег от травли в прессе.

— Поймите, я не хочу просить Ашота Рафаиловича поменять его решение! — подчеркнул Вилков. — У меня другая цель. Я хотел с ним встретиться даже не по поводу этого вердикта, просто поговорить. Хочу, чтобы выслушали мою позицию. Я же еще являюсь старостой судей премьер-лиги. Хочу некое послание от ребят донести главе судейского комитета. Вот и все.

— Но вам же до сих пор непонятна пожизненная дисквалификация?

— Вот я и хочу тоже услышать доводы из уст Хачатурянца.

— Глава судейского комитета РФС так прокомментировал ваше вчерашнее интервью: «Это эмоциональное заявление, рассчитанное на слабонервных».

— В премьер-лиге слабонервных нет. Любой судья, дошедший до этого уровня, как минимум психологически устойчив.

— Многие клубы РПЛ поддержали Хачатурянца.

— А кого они должны были поддержать? Кто такой Вилков и кто такой Хачатурянц? Я их не осуждаю. Это их право. А что им делать?

Со своей стороны, замечу, что представители некоторых клубов меня поддержали. Кроме того, звонили и другие футбольные люди. Я бы не хотел, чтобы журналисты сталкивали Ашота Рафаиловича и меня лбами. Повторю еще раз свою мысль. Сразу после появления решения о моей дисквалификации я не собирался просить главу комитета его поменять!

— При этом пока никто не доказал, что вы судили предвзято.

— Да у меня уже все отболело! Слава богу, что все закончилось! Вы просто не туда раскачиваете лодку. Я уже принял эту ситуацию. Не хочу судить. Решение есть. Я не собирался его оспаривать. И мое заявление не было рассчитано на слабонервных.

Я просто хотел снять волну критики в отношении своих коллег. Не надо больше никому звонить. Мы встретимся и по-человечески поговорим с Ашотом Рафаиловичем. Тут нет никакого подвоха. Не будет такого, что я приду и встану на колени: «Простите, Христа ради». Нет, дело не в этом! И еще раз скажу: слабонервных в премьер-лиге нет. Если бы такие были, то уже кто-нибудь бы спрыгнул с крыши или бросился под поезд...

— Почему вы все-таки ошиблись в двух эпизодах матча «Локомотив» — «Ростов»?

— Все моменты я прокомментирую после встречи с главой судейского комитета РФС. Все, что ни делается в жизни, все к лучшему. После этой ситуации я стану еще сильнее.