«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК по отмене красной карточки Тюкавина

Пресс-служба «Динамо» сообщила «СЭ», что клуб обратился в КДК РФС и ЭСК по поводу отмены красной карточки нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

«Динамо» обратилось в КДК РФС и ЭСК по поводу отмены красной карточки Тюкавина», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Клуб считает, что арбитр Кирилл Левников на 72-й минуте ошибочно удалил футболиста, в действиях которого не было чрезмерной силы или жестокости против спартаковца Джику. Фол был допущен по неосторожности.

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. «Спартак» с 13 очками уступает бело-голубым по дополнительным показателям и опустился на четвертую строчку.