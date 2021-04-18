«Надо было гвоздики сажать, а не фиалки». Интервью Газизова после разгрома «Спартака»

Главные слова генерального менеджера «Уфы» Шамиля Газизова после победы в 26-м туре Тинькофф РПЛ над красно-белыми.

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— С какими чувствами я подошел к возвращению на «Открытие Арену»? С теми же, с какими все подходят к играм со «Спартаком». Такие матчи все ждут. «Спартак» — всегда большой раздражитель. Сегодня мы огорчили болельщиков «Спартака», но сделали приятное нашим болельщикам. Я поздравляю фанатов «Уфы», очень хороший счет, мы заслуженно забрали три очка.

Подсказывал ли я, как играет «Спартак»? Нет, все знают, как играет «Спартак». Я менеджер, я занимаюсь другими делами. Это больше вопросы к тренеру.

— Стукалов переиграл Тедеско. Здорово и прессинг работал, и защиту высокую взламывали. Согласны?

— Матч с «Ахматом» показал, что мы можем играть. Почему-то были какие-то инсинуации по нашей игре. Сегодняшняя встреча доказала, что это ерунда.

— «Спартак» устроил флешмоб с фиалками, кормушками.

— Гвоздики надо было сажать, а не фиалки.

В тишине провели субботник: собрали перчатки, посадили фиалки.



Только кормушек для птиц не нашли. В общем, к приезду гостей из Уфы готовы! pic.twitter.com/OpnUJ83D4f — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 17, 2021

— Для кого?

— Не знаю, для кого. Сегодня посадили.

— Разозлили вас этим?

— Меня? Да бросьте, я футбольный парень.

— Вы показывали это команде?

— Нет, а зачем? Думаю, они все сами понимают.

— Когда при 2:0 два раза в пустые не забили, екнуло?

— Матерился очень серьезно. Материл игроков своих. Но это было от души. От моего восприятия этой игры.

— Вы так бурно праздновали третий гол. Камень с души упал?

— 3:0 — убедительно. Но мне казалось, что могли забить и больше. Были намного убедительнее «Спартака» сегодня. Почему так произошло? Я поблагодарил свою команду. Семь лет назад ушел мой сын. Вчера я просил его помочь мне в этой игре. Спасибо ему. Думаю, с небес он мне помог.

— Вы боретесь с «Арсеналом». Они сегодня играли с «Тамбовом» — их ключевой игрок, арендованный у «Арсенала», сегодня не сыграл. При этом правило с этого сезона исключено. Как вы смотрите на это с учетом того, что это ваш прямой конкурент?

— Мы смотрим на себя. Надо набирать очки. Впереди очень тяжелые четыре игры. Не скажу, что ожидали в последних двух турах набрать шесть очков. Это прекрасно. И счет 3:0, шесть голов за два матча — большой прорыв для нас.

— После двух последних матчей есть уверенность, что останетесь в РПЛ?

— Всегда есть уверенность в своей команде. Надеюсь, мой импульс тоже придает какие-то движения.

— У «Спартака» сегодня день рождения, 99 лет. Можете что-то сказать болельщикам в такой день, в такой ситуации?

— Не хотел бы их расстраивать сегодня — они и так расстроились. Они заслуживают большего. У «Спартака» очень хорошие, серьезные болельщики, я это всегда отмечаю.

— Если у «Спартака» серьезные болельщики, в чем не хватает серьезности клубу?

— Не обсуждаю другой клуб, обсуждаю только «Уфу». Я генеральный менеджер «Уфы», все вопросы по «Уфе».

— Планирует ли клуб продлевать аренду Урунова?

— Мы бы с удовольствием это сделали. Остальные вопросы больше к руководству «Спартака».