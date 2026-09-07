Камиль Ларин: «Когда Гусев уходил, я с ним созвонился и посетовал, что ему не дали работать»

Известный актер, участник «Квартета И» и болельщик «Динамо» Камиль Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера бело-голубых Сандро Шварца.

— В начале сезона «Динамо» критиковали, и многие не понимали, зачем клуб возвращает Шварца. А как на это смотрели вы?

— Вы знаете, когда Гусев уходил, я даже с ним созвонился и посетовал, что ему не дали возможности работать дальше и развивать команду. Сейчас, как мне кажется, Шварц находит вместе с игроками свою «музыку». Думаю, есть все шансы, чтобы этот организм доформировать до классной чемпионской команды.

После победы над «Спартаком» в 7-м туре РПЛ (2:1) «Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ.