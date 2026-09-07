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Александр Добровинский прокомментировал удаление нападающего Константина Тюкавина в матче 7-го тура РПЛ

Добровинский — об удалении Тюкавина в игре со «Спартаком»: «У капитана должна быть холодная голова»

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал удаление нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Считаю, что удаление было по делу. Да, Тюкавина провоцировали весь матч, но у капитана должна быть холодная голова. Это будет ему уроком, больше он так никогда не поступит. Конечно, можно было дать и желтую карточку, но это уже другой вопрос», — сказал Добровинский «СЭ».

«Динамо» набрало 13 очков и занимает третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».

Константин Тюкавин.«Допустил ошибку, буду учиться». Тюкавин назвал случайностью свое удаление в матче со «Спартаком»
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Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

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 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Герман Онугха

Родина

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Джеффри Чинеду
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