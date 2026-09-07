Добровинский — об удалении Тюкавина в игре со «Спартаком»: «У капитана должна быть холодная голова»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал удаление нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Считаю, что удаление было по делу. Да, Тюкавина провоцировали весь матч, но у капитана должна быть холодная голова. Это будет ему уроком, больше он так никогда не поступит. Конечно, можно было дать и желтую карточку, но это уже другой вопрос», — сказал Добровинский «СЭ».

«Динамо» набрало 13 очков и занимает третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».