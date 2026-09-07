Камиль Ларин — о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Увидел команду, которая может быть чемпионом»

Известный актер, участник «Квартета И» и болельщик «Динамо» Камиль Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых над «Спартаком» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— Камиль Шамильевич, как вам волевая победа «Динамо» над «Спартаком»?

— Прекрасный результат. Я увидел команду, которая может быть чемпионом. Весь ее потенциал. Что касается игры, то мне кажется, очень спорным удаление Кости Тюкавина. Большой вопрос к арбитру. Я считаю, что Тюкавин заслуживал желтой карточки, но не красной. Вообще было очень много моментов, за которые можно было давать карточки. Потому что «Спартак» играл грубовато. Было много провокаций и Тюкавин отреагировал на одну из них. Это напоминает мне Зидана и Матерацци. На эту провокацию не надо было отвечать, но Костя это сделал. Но такие действия соперников — это часть игры. Но только это не сыграло на руку «Спартаку», а наоборот, «Динамо» мобилизовалось и играло в меньшинстве и за себя, и за Костю.

— Как вам кажется, для чемпионства усиление необходимо?

— Оно никогда не бывает лишним, но в то же время можно подписать 11 суперигроков, которые не смогут сыграться. Так что усиление — не всегда гарант результата. С одной стороны, усиление — хорошо. С другой, сейчас и так получается играть. Но главное — это видеть команду, а вчера на поле она была.

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. «Спартак» с 13 очками уступает бело-голубым по дополнительным показателям и опустился на четвертую строчку.