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Камиль Ларин поделился мнением о победе «Динамо» над «Спартаком» в матче 7-го тура РПЛ

Камиль Ларин — о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Увидел команду, которая может быть чемпионом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный актер, участник «Квартета И» и болельщик «Динамо» Камиль Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых над «Спартаком» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— Камиль Шамильевич, как вам волевая победа «Динамо» над «Спартаком»?

— Прекрасный результат. Я увидел команду, которая может быть чемпионом. Весь ее потенциал. Что касается игры, то мне кажется, очень спорным удаление Кости Тюкавина. Большой вопрос к арбитру. Я считаю, что Тюкавин заслуживал желтой карточки, но не красной. Вообще было очень много моментов, за которые можно было давать карточки. Потому что «Спартак» играл грубовато. Было много провокаций и Тюкавин отреагировал на одну из них. Это напоминает мне Зидана и Матерацци. На эту провокацию не надо было отвечать, но Костя это сделал. Но такие действия соперников — это часть игры. Но только это не сыграло на руку «Спартаку», а наоборот, «Динамо» мобилизовалось и играло в меньшинстве и за себя, и за Костю.

— Как вам кажется, для чемпионства усиление необходимо?

— Оно никогда не бывает лишним, но в то же время можно подписать 11 суперигроков, которые не смогут сыграться. Так что усиление — не всегда гарант результата. С одной стороны, усиление — хорошо. С другой, сейчас и так получается играть. Но главное — это видеть команду, а вчера на поле она была.

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. «Спартак» с 13 очками уступает бело-голубым по дополнительным показателям и опустился на четвертую строчку.

&laquo;Динамо&raquo; обыграло &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;7-м туре РПЛ.Настоящая презентация «Динамо» Шварца. А для «Спартака» скверно, что он без Барко и Литвинова — другая команда

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

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 2 1 0
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