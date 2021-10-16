Пресс-конференция главных тренеров после матча «Спартак» — «Динамо» (2:2)

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поблагодарил свою команду, несмотря на упущенную победу.

— Сегодня было очень эмоциональное и интенсивное дерби, — сказал Шварц. — 85 минут наша команда хорошо играла тактически, забила два мяча. Но нам не хватило концентрации, чтобы довести игру до победы. Мы выбегали в контратаки, Тюкавин мог делать счет 3:0, но этого, к сожалению, не случилось. Нам не хватило хладнокровия. «Спартак» воспользовался стандартами, в нашей штрафной была неразбериха, и соперник сравнял счет. Тем не менее, я бы хотел поблагодарить свою команду за эту игру.

— В конце первого тайма случилась потасовка. Что там произошло?

— Я не видел, с чего все началось. Жиго очень эмоционально себя повел. Это неудивительно: напряженный матч, высокий накал страстей. Рефери игру успокоил, взял ее под контроль, после этого никаких конфликтов не было. Мы обсудили этот момент с Жиго, не считаю, что там была провокация.

Главный тренер «Спартака» Руй Витория признал, что у красно-белых в этом матче далеко не все получалось, но ничью португалец назвал заслуженным результатом.

— Это была сложная игра, мы не всегда были хороши настолько, насколько мы этого хотели, — сказал Витория. — Самое главное, что мы показали характер. «Динамо» — достойный соперник. Считаю, мы заслужили такую ничью.

— У вас скоро игра с «Лестером» в Лиге Европы, а скамейка сейчас не очень длинная. Как это могло повлиять сегодня?

— Мы ищем новые решения. В этой игре не было ряда важных игроков (Промеса, Умярова, Понсе, Хендрикса), без них играть было тяжелее. В игре были определенные трудности, мы пропустили два мяча, после чего «Динамо» чувствовало себя очень комфортно. Очень хорошо, что вышедшие на замену игроки сумели дать игре новую жизнь. Так мы пришли к этой ничьей. Что касается участия в еврокубках, то это другие эмоции. Причем игры чемпионата до и после еврокубков отличаются. Но в данный момент я не готов сказать, что это как-то влияет.

— Есть ощущение, что такая ничья для «Спартака» сродни победе?

— Конец игры был совершенно другим, мы шли до конца. В данном случае ничья, конечно, лучше, чем поражение. Мы заработали очко, и мы его заслужили.

— Как прокомментируете потасовку в конце первого тайма?

— Я пока не видел запись, не знаю деталей. Арбитр должен был вмешаться и развести игроков, не дать им столкнуться. Но мне не хотелось бы судить кого-то, потому что я не знаю подробностей.

— Что происходит с Максименко? Он опять допустил ошибку в важном матче. Кажется, он потерял уверенность в себе.

— Может быть, были ошибки, но я в него верю. Это молодой вратарь, у него огромный потенциал. Да, у всех игроков бывают какие-то помарки в игре. Все можно подкорректировать. Могу сказать только, что Максименко — хороший игрок.

— «Спартак» забивает мало в этом чемпионате. Как исправить ситуацию?

— Я доверяю нашим нападающим. Но не забывайте, что у нас нет важных игроков — Понсе, Промес, Мелкадзе. Есть только один рецепт — продолжать работать.