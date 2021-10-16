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«Провокации в адрес Жиго не было». Шварц и Витория — о дерби «Спартака» и «Динамо»

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
16 октября, 22:30
16 октября. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 2:2. Спартаковец Самюэль Жиго и главный тренер бело-голубых Сандро Шварц после финального свистка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 октября. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 2:2. Спартаковец Самюэль Жиго и главный тренер бело-голубых Сандро Шварц после финального свистка. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Пресс-конференция главных тренеров после матча «Спартак» — «Динамо» (2:2)
Спартак — Динамо
16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. 87-я минута. Спартаковец Георгий Джикия отыгрывает один мяч. Тюкавин дал — Тюкавин взял. «Динамо» в огненном дерби упустило победу в добавленное время

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поблагодарил свою команду, несмотря на упущенную победу.

— Сегодня было очень эмоциональное и интенсивное дерби, — сказал Шварц. — 85 минут наша команда хорошо играла тактически, забила два мяча. Но нам не хватило концентрации, чтобы довести игру до победы. Мы выбегали в контратаки, Тюкавин мог делать счет 3:0, но этого, к сожалению, не случилось. Нам не хватило хладнокровия. «Спартак» воспользовался стандартами, в нашей штрафной была неразбериха, и соперник сравнял счет. Тем не менее, я бы хотел поблагодарить свою команду за эту игру.

— В конце первого тайма случилась потасовка. Что там произошло?

— Я не видел, с чего все началось. Жиго очень эмоционально себя повел. Это неудивительно: напряженный матч, высокий накал страстей. Рефери игру успокоил, взял ее под контроль, после этого никаких конфликтов не было. Мы обсудили этот момент с Жиго, не считаю, что там была провокация.

16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. Георгий Джикия против Вячеслава Грулева.
16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. 90+1-я минута. Спартаковцы празднуют второй гол. «Спартак» вытянул мертвый матч с «Динамо». Ничья — это здорово, но по игре все очень плохо

Главный тренер «Спартака» Руй Витория признал, что у красно-белых в этом матче далеко не все получалось, но ничью португалец назвал заслуженным результатом.

— Это была сложная игра, мы не всегда были хороши настолько, насколько мы этого хотели, — сказал Витория. — Самое главное, что мы показали характер. «Динамо» — достойный соперник. Считаю, мы заслужили такую ничью.

— У вас скоро игра с «Лестером» в Лиге Европы, а скамейка сейчас не очень длинная. Как это могло повлиять сегодня?

— Мы ищем новые решения. В этой игре не было ряда важных игроков (Промеса, Умярова, Понсе, Хендрикса), без них играть было тяжелее. В игре были определенные трудности, мы пропустили два мяча, после чего «Динамо» чувствовало себя очень комфортно. Очень хорошо, что вышедшие на замену игроки сумели дать игре новую жизнь. Так мы пришли к этой ничьей. Что касается участия в еврокубках, то это другие эмоции. Причем игры чемпионата до и после еврокубков отличаются. Но в данный момент я не готов сказать, что это как-то влияет.

— Есть ощущение, что такая ничья для «Спартака» сродни победе?

— Конец игры был совершенно другим, мы шли до конца. В данном случае ничья, конечно, лучше, чем поражение. Мы заработали очко, и мы его заслужили.

Сергей Карасев с&nbsp;Даниилом Фоминым и&nbsp;Георгием Джикией в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Спартак» — «Динамо»: массовую стычку устроили Захарян, Жиго и... Карасев. Как работали арбитры в московском дерби?

— Как прокомментируете потасовку в конце первого тайма?

— Я пока не видел запись, не знаю деталей. Арбитр должен был вмешаться и развести игроков, не дать им столкнуться. Но мне не хотелось бы судить кого-то, потому что я не знаю подробностей.

— Что происходит с Максименко? Он опять допустил ошибку в важном матче. Кажется, он потерял уверенность в себе.

— Может быть, были ошибки, но я в него верю. Это молодой вратарь, у него огромный потенциал. Да, у всех игроков бывают какие-то помарки в игре. Все можно подкорректировать. Могу сказать только, что Максименко — хороший игрок.

— «Спартак» забивает мало в этом чемпионате. Как исправить ситуацию?

— Я доверяю нашим нападающим. Но не забывайте, что у нас нет важных игроков — Понсе, Промес, Мелкадзе. Есть только один рецепт — продолжать работать.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
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Барселона
Валенсия

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29%

1.53

ТБ 2.5

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15%

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Динамо 2
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24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

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1.59

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16%

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