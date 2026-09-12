«Динамо» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 12 сентября, в 8-м туре РПЛ «Динамо» сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Динамо» с 13 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, имея три победы подряд. «Оренбург» с 8 очками располагается на 10-м месте в таблице. В последних 6 матчах оренбуржцы ни разу не побеждали.

Предстоящая встреча станет 20-й для этих команд друг с другом. «Динамо» выигрывало 10 раз, «Оренбург» побеждал всего 4 раза. Еще 5 игр закончились вничью.

Встречу обслужит арбитр Павел Кукуян. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Динамо» — «Оренбург» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!