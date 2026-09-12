Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live
Динамо — Оренбург: смотреть бесплатно матч чемпионата России в прямом эфире — онлайн текстовая трансляция и результат 12 сентября 2026

Live

Сегодня, 17:50

«Динамо» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 8-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
LiveLive
17:43

Состав «Оренбурга»

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Рыбчинский, Голыбин, Куль, Гузина, Касаджиков.

Запасные: Дегтев, Ведерников, Лукашов, Касимов, Жуан, Пуэбла, Назаренко, Минатулаев, Пыхчеев, Гонсалес, Томпсон, Жезус.

17:42

Состав «Динамо»

«Динамо»: Лунев, Касерес, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Бителло, Глебов, Чавес, Гомес, Сергеев, Гладышев.

Запасные: Расулов, Лещук, Маричаль, Майсторович, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Кутицкий, Маринкин, Фомин, Окишор, Гутьеррес.

10:50

Новости «Динамо» и «Оренбурга»

«Динамо» в последний день трансферного окна подписало двух вингеров — чилийца Максимилиано Гутьерреса и игрока сборной Гаити Жозуэ Казимира. А вот нападающий Ульви Бабаев отправился на правах аренды в «Рубин».

«Оренбург» перед закрытием трансферного окна взял в команду вратаря Александра Дегтева и двух защитников — Антона Лукашова и португальца Жоау Силву.

10:40

«Динамо» — «Оренбург»: личные встречи

Между собой «Динамо» и «Оренбург» играли 19 раз. В 10 случаях побеждало «Динамо», 4 раза сильнее оказывался «Оренбург», и 5 матчей завершились вничью. Следующая встреча станет 20-м поединком в истории противостояния этих команд.

10:30

Как стартовали «Динамо» и «Оренбург»

«Динамо» после не очень удачного старта выправило турнирное положение и одержало три победы подряд над московскими клубами — «Родиной» (3:1), «Локомотивом» (1:0) и «Спартаком» (2:1). Как итог — 13 очков после 7 туров и третье место в таблице.

«Оренбург» после победы в самом первом туре над «Ростовом» (2:1) и поражения от «Зенита» (0:3) 5 раз сыграл вничью — с «Рубином» (1:1), «Локомотивом» (1:1), «Факелом» (0:0), «Спартаком» (1:1) и «Акроном» (2:2).

10:20

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Оренбург»

Игру «Динамо» — «Оренбург» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 18.25. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

10:10

Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Оренбург»

Матч «Динамо» — «Оренбург» состоится в субботу, 12 сентября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 18.30.

10:00

«Динамо» сыграет с «Оренбургом» в 8-м туре Российской премьер-лиги.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

10:00

В субботу, 12 сентября, в 8-м туре РПЛ «Динамо» сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Динамо» с 13 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, имея три победы подряд. «Оренбург» с 8 очками располагается на 10-м месте в таблице. В последних 6 матчах оренбуржцы ни разу не побеждали.

Предстоящая встреча станет 20-й для этих команд друг с другом. «Динамо» выигрывало 10 раз, «Оренбург» побеждал всего 4 раза. Еще 5 игр закончились вничью.

Встречу обслужит арбитр Павел Кукуян. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Динамо» — «Оренбург» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости