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Сегодня, 17:50
«Динамо» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 8-го тура чемпионата России.
Состав «Оренбурга»
«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Рыбчинский, Голыбин, Куль, Гузина, Касаджиков.
Запасные: Дегтев, Ведерников, Лукашов, Касимов, Жуан, Пуэбла, Назаренко, Минатулаев, Пыхчеев, Гонсалес, Томпсон, Жезус.
Состав «Динамо»
«Динамо»: Лунев, Касерес, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Бителло, Глебов, Чавес, Гомес, Сергеев, Гладышев.
Запасные: Расулов, Лещук, Маричаль, Майсторович, Фернандес, Скопинцев, Зайдензаль, Кутицкий, Маринкин, Фомин, Окишор, Гутьеррес.
Новости «Динамо» и «Оренбурга»
«Динамо» в последний день трансферного окна подписало двух вингеров — чилийца Максимилиано Гутьерреса и игрока сборной Гаити Жозуэ Казимира. А вот нападающий Ульви Бабаев отправился на правах аренды в «Рубин».
«Оренбург» перед закрытием трансферного окна взял в команду вратаря Александра Дегтева и двух защитников — Антона Лукашова и португальца Жоау Силву.
«Динамо» — «Оренбург»: личные встречи
Между собой «Динамо» и «Оренбург» играли 19 раз. В 10 случаях побеждало «Динамо», 4 раза сильнее оказывался «Оренбург», и 5 матчей завершились вничью. Следующая встреча станет 20-м поединком в истории противостояния этих команд.
Как стартовали «Динамо» и «Оренбург»
«Динамо» после не очень удачного старта выправило турнирное положение и одержало три победы подряд над московскими клубами — «Родиной» (3:1), «Локомотивом» (1:0) и «Спартаком» (2:1). Как итог — 13 очков после 7 туров и третье место в таблице.
«Оренбург» после победы в самом первом туре над «Ростовом» (2:1) и поражения от «Зенита» (0:3) 5 раз сыграл вничью — с «Рубином» (1:1), «Локомотивом» (1:1), «Факелом» (0:0), «Спартаком» (1:1) и «Акроном» (2:2).
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Оренбург»
Игру «Динамо» — «Оренбург» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 18.25. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Оренбург»
Матч «Динамо» — «Оренбург» состоится в субботу, 12 сентября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 18.30.
В субботу, 12 сентября, в 8-м туре РПЛ «Динамо» сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 18.30 по московскому времени.
«Динамо» с 13 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, имея три победы подряд. «Оренбург» с 8 очками располагается на 10-м месте в таблице. В последних 6 матчах оренбуржцы ни разу не побеждали.
Предстоящая встреча станет 20-й для этих команд друг с другом. «Динамо» выигрывало 10 раз, «Оренбург» побеждал всего 4 раза. Еще 5 игр закончились вничью.
Встречу обслужит арбитр Павел Кукуян. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Динамо» — «Оренбург» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0