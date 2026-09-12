В «Факеле» назвали слухами возможную отставку Василенко

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера Олега Василенко.



Ранее в СМИ появилась информация, что воронежский клуб может сменить специалиста в международную паузу.



«Новости о возможной смене главного тренера — слухи. У команды отлично выстроен тренировочный процесс. Вопрос только по набору очков в РПЛ. Клуб доверяет Василенко», — сказал Пименов «СЭ».



«Факел» после восьмого тура занимает шестнадцатое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками.