Четыре футболиста «Оренбурга» пропустят матч с «Краснодаром»

Четыре игрока «Оренбурга» пропустят матч с «Краснодаром» в 9-м туре чемпионата России. Игра состоится 17 сентября в Оренбурге.

Защитник Максим Сивис и полузащитник Руслан Куль не смогут принять участие в поединке из-за красных карточек, полученных в матче с «Динамо» (0:1).

Из-за перебора желтых карточек в матче с «Краснодаром» не смогут сыграть защитник Джон Паласиос и полузащитник Евгений Болотов.

«Оренбург» с 8 очками занимает 10 место турнирной таблицы РПЛ. «Краснодар» (19 очков) находится на первом месте.