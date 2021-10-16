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«Спартак» вытянул мертвый матч с «Динамо». Ничья — это здорово, но по игре все очень плохо

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
16 октября, 22:45
16 октября. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 2:2. 90+1-я минута. Спартаковцы празднуют второй гол. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 октября. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 2:2. 90+1-я минута. Спартаковцы празднуют второй гол. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Красно-белые были на грани катастрофы.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:2 (0:1)
Голы: Ордец, 19 (0:1). Тюкавин, 60 (0:2). Джикия, 87 (1:2). Жиго, 90+1 (2:2).
«Спартак» (Москва): Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 70), Айртон (Ломовицкий, 70), Бакаев, Соболев, Ларссон (Рассказов, 85).
«Динамо» (Москва): Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Шиманьски (Игбун, 82), Фомин, Захарян (Паршивлюк, 90+2), Нжи (Тюкавин, 46), Грулев (Сазонов, 90+2).
Предупреждения: Фомин, 13. Нжи, 24. Евгеньев, 35. Джикия, 44. Жиго, 44. Захарян, 44. Грулев, 44. Шиманьски, 47. Бакаев, 90+3. Судьи: Карасев. Чельцов (оба — Москва), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Демешко (Химки).
16 октября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. 87-я минута. Спартаковец Георгий Джикия отыгрывает один мяч. Тюкавин дал — Тюкавин взял. «Динамо» в огненном дерби упустило победу в добавленное время

Кажется, победа в Неаполе — шальная и нелогичная — действительно может стать поворотной точкой сезона для «Спартака». Именно что «может», а не «стала» — разница очень большая.

Против «Динамо» красно-белые играли бездарно. То, что исполняли хозяева на протяжении большей части матча, сложно назвать футболом. Все было реально очень плохо, и только самые упоротые оптимисты и сектанты могут с этим спорить. Но «Спартак» спасся, за пару минут в концовке превратив унылые 0:2 во вполне бодрые 2:2. И, не будь той победы над «Наполи», не было бы и сегодняшнего камбэка — это точно.

Насколько хватит этого заряда и достаточно ли его будет для «Лестера» и «Зенита» — вопрос, ответ на который сейчас видится скорее отрицательным. Потому что матч с «Динамо» показал — без Квинси Промеса, Эсекьеля Понсе и Наиля Умярова с игрой в футбол у «Спартака» все слишком печально.

16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. Георгий Джикия против Вячеслава Грулева.
16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo; - &laquo;Динамо&raquo;. Потасовка игроков. «Спартак» и «Динамо» устроили массовую драку. С чего все началось

Есть характер и кураж. В этом смысле драка в концовке первого тайма — момент даже положительный: такие подкаты, какой позволил себе Арсен Захарян, прощать нельзя. Хотя идти стенка на стенку — далеко не лучший способ (теперь Самюэль Жиго пропустит битву с «Зенитом»). Обычно опытные ребята идут против зарвавшегося соперника в пару жестких стыков, и таким образом ставят его на место. Но то, что в итоге получилось — все равно лучше, чем просто стоять и смотреть. Возможно, благодаря драке получилось эмоционально завестись.

Были грамотные решения от Руя Витории. После появления Александра Ломовицкого и Михаила Игнатова «Спартак» постоянно перегружал зону на левом фланге атаки, и именно оттуда пришли два гола: угловой, после которого забил Георгий Джикия, и аут с навесом на Жиго. Очевидно, что это было указание португальца — действовать именно таким образом.

16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Спартаковец Самюэль Жиго и&nbsp;главный тренер бело-голубых Сандро Шварц после финального свистка. «Провокации в адрес Жиго не было». Шварц и Витория — о дерби «Спартака» и «Динамо»

Было везение. Вспоминая матчи на старте сезона, когда «Спартаку» катастрофически не везло, а солидный xG никак не конвертировался в реальные голы, рано или поздно должен был пойти обратный процесс. И все случилось очень вовремя. Ну и как вершина всего этого — голевой пас от нещадно критикуемого Александра Ломовицкого.

С другой стороны, при несомненной старательности и отдаче очередной средний матч провел Александр Соболев. Совсем растворился на поле после всех своих недугов Джордан Ларссон. Очевидно далек от оптимальной формы Роман Зобнин, проводивший первую игру после травмы и месячного простоя. Еще недавно эти слова могли бы вызвать улыбку, но сейчас «Спартаку» реально не хватало Умярова. После мощного матча в Неаполе снова встал на паузу Виктор Мозес. Ну и стало совсем уж очевидно, насколько важен для этой команды Промес.

Но голландец в ближайшее время не вернется, как и Понсе с Умяровым. Так что остается надеться, что перед «Спартаком» отданы еще не все долги по везению. Потому что с футболом пока не очень.

Спартак — Динамо

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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