Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

ЦСКА — «Рубин»: Обляков открыл счет с пенальти

Алина Савинова

ЦСКА открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против «Рубина» — 1:0.

На 6-й минуте гол с пенальти забил Иван Обляков.

Главный арбитр Инал Танашев назначил 11-метровый после вмешательства ВАР и просмотра повторов. Полузащитник казанцев Велдин Ходжа совершил фол в штрафной соперника — он ударил по ноге Матвея Кисляка из ЦСКА.

ВАР на матче ЦСКА — «Рубин» — Сергей Карасев.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.ЦСКА — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
В Ереване допустили пересмотр арендной платы за базу РФ из-за цен на газ
Неуд ЦСКА и знак вопроса для «Зенита». Оцениваем трансферы всех клубов РПЛ
МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос шведского радио об Украине
УЕФА оставил четыре место в еврокубках для российских команд. Что это значит и так ли близко наше возвращение
«Мы добились решения». World Aquatics обязала страны гарантировать визы российским спортсменам
Что произошло за день 12 сентября. Главное
Популярное видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Ростов» и все матчи
ЦСКА — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ
ЦСКА — «Рубин»: Рейс удален на 15-й минуте
«Динамо» выиграло пятый матч подряд. Все решил удар-шедевр Окишора на 90-й минуте
Четыре футболиста «Оренбурга» пропустят матч с «Краснодаром»
Матч «Динамо» — «Оренбург» завершился двумя удалениями и массовой дракой
В «Факеле» назвали слухами возможную отставку Василенко
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Четыре футболиста «Оренбурга» пропустят матч с «Краснодаром»

ЦСКА — «Рубин»: Рейс удален на 15-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости