ЦСКА — «Рубин»: Обляков открыл счет с пенальти

ЦСКА открыл счет в матче 8-го тура чемпионата России против «Рубина» — 1:0.

На 6-й минуте гол с пенальти забил Иван Обляков.

Главный арбитр Инал Танашев назначил 11-метровый после вмешательства ВАР и просмотра повторов. Полузащитник казанцев Велдин Ходжа совершил фол в штрафной соперника — он ударил по ноге Матвея Кисляка из ЦСКА.

ВАР на матче ЦСКА — «Рубин» — Сергей Карасев.