«Зенит» — «Локомотив»: Руденко открыл счет на 18-й минуте

«Локомотив» вышел вперед в матче 8-го тура чемпионата России против «Зенита» — 1:0.

На 18-й минуте счет с передачи Сергея Бабкина открыл Александр Руденко. Судьи не увидели нарушения правил со стороны полузащитника железнодорожников Ильи Еремеева на Вильмаре Барриосе в моменте с голом и засчитали мяч.

Главным арбитром матча является Никита Новиков. ВАР — Артур Федоров.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».