ЦСКА — «Рубин»: Рейс удален на 15-й минуте

ЦСКА остался в меньшинстве в матче 8-го тура чемпионата России против «Рубина».

На 15-й минуте при счете 1:0 в пользу армейцев прямую красную карточку получил Матеус Рейс. Главный арбитр Инал Танашев удалил защитника казанцев после видеопросмотра за серьезный фол на Андерсоне Арройо — Рейс в подкате опасно попал по ноге сопернику.

После удаления игрок ЦСКА толкнул в спину Танашева.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».