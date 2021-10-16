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Судейство

«Спартак» — «Динамо»: массовую стычку устроили Захарян, Жиго и... Карасев. Как работали арбитры в московском дерби?

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
16 октября, 21:40
Сергей Карасев с Даниилом Фоминым и Георгием Джикией в матче «Спартак» — «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Момент с фолом Скопинцева. Момент с фолом Литвинова. Голевая атака Тюкавина. Подкат Захаряна против Кофрие. Конфликт Жиго и динамовцев. Сергей Карасев во время потасовки. Сергей Карасев выносит предупреждения после потасовки.
Сергей Карасев с Даниилом Фоминым и Георгием Джикией в матче «Спартак» — «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Серьезных ошибок бригада Сергея Карасева в ходе матча 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (2:2) не допустила. Но удовлетворения от работы рефери нет.
Спартак — Динамо
16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo; - &laquo;Динамо&raquo;. Потасовка игроков. «Спартак» и «Динамо» устроили массовую драку. С чего все началось

Конфликт в конце первого тайма

Кто-то запомнит матч благодаря двум голам бело-голубых, кто-то — потому что красно-белые боролись до конца и вырвали ничью. Но наверняка это дерби войдет в историю благодаря массовой конфронтации, стычке, которая произошла в конце первого тайма.

Случилась она после грубого фола Арсена Захаряна, сбившего Макса Кофрие. За партнера заступился примчавшийся к месту событий Самюэль Жиго — и понеслось. Арбитр Сергей Карасев недостаточно быстро отреагировал на случившееся, не просчитал, не успел погасить конфликт. В итоге он стал пассивным участником, отошел в сторону и, как положено в такой ситуации, только фиксировал происходившее и определял тех, к кому потом применить дисциплинарные санкции.

Подкат Захаряна против Кофрие.
Подкат Захаряна против Кофрие.
Конфликт Жиго и динамовцев.
Конфликт Жиго и динамовцев.
Сергей Карасев во время потасовки.
Сергей Карасев во время потасовки.

Разнимал же игроков резервный Владислав Безбородов. «Повезло» ему с назначением — самого опытного российского судью отправили в столицу четвертым арбитром. Видимо, больше некому.

Кто виноват в том, что произошло? Захарян, не пожалевший соперника. Жиго, прибежавший на разборки. И... сам Карасев, не предусмотревший, не просчитавший, не предупредивший.

Сергей Карасев выносит предупреждения после потасовки.
Сергей Карасев выносит предупреждения после потасовки.

Скопинцев

Под «не предупредивший» имею в виду то, что одна из обязанностей арбитра заключается в умении предугадать и предупредить конфликт, не дать ему перерасти в стычку или драку. В Тушине с первых минут «пахло» физическим футболом, а не красивой игрой. До перерыва команды «бодались».

На 9-й минуте Карасев ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к игроку гостей Дмитрию Скопинцеву. Защитник бело-голубых сыграл грубо против Джордана Ларссона и должен был получить желтую карточку.

Момент с фолом Скопинцева.
Момент с фолом Скопинцева.

Кофрие и Литвинов

На 12-й и 25-й минутах арбитр ошибочно не применил дисциплинарные санкции к спартаковцам Кофрие и Руслану Литвинову. Бельгиец грубо обошелся с Захаряном, ударив его по правой ноге. А российский футболист попытался в прыжке остановить Себастьяна Шиманьски, не сыграл в мяч и сбил соперника. Оба фола заслуживали предупреждений.

А дальше наступила та самая 41-я минута...

Момент с фолом Литвинова.
Момент с фолом Литвинова.

Гол Тюкавина

Был еще один момент. Но уже футбольный. Когда Константин Тюкавин забил второй гол динамовцев.

Болельщики «Спартака» ждали, что судейская бригада его отменит, определив положение «вне игры». Но видеоассистенты Сергей Иванов и Игорь Демешко очень быстро изучили повторы, которые оказались в их распоряжении, и определили, что в момент паса Тюкавин не забежал за линию офсайда. Это наглядно демонстрировал показанный потом стоп-кадр.

Голевая атака Тюкавина.
Голевая атака Тюкавина.
16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. 87-я минута. Спартаковец Георгий Джикия отыгрывает один мяч. Тюкавин дал — Тюкавин взял. «Динамо» в огненном дерби упустило победу в добавленное время

Заграница

Послевкусие от работы Карасева кисло-сладкое. Да, неплохо, что он обошелся без удалений. Да, хорошо, что команды доиграли в полных составах.

Но от рефери, который летом работал на Евро-2020, судил матч за Суперкубок Европы и полуфинал Лиги наций, ждешь большего. Однако, как случалось не раз, Сергей Геннадьевич в турнирах УЕФА собирается и выходит на хороший уровень, а к чемпионату России относится с меньшей любовью и старанием. Так было и в Тушине.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Рома

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27%

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20%

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Обе забьют - да

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