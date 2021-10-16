«Спартак» — «Динамо»: массовую стычку устроили Захарян, Жиго и... Карасев. Как работали арбитры в московском дерби?
Конфликт в конце первого тайма
Кто-то запомнит матч благодаря двум голам бело-голубых, кто-то — потому что красно-белые боролись до конца и вырвали ничью. Но наверняка это дерби войдет в историю благодаря массовой конфронтации, стычке, которая произошла в конце первого тайма.
Случилась она после грубого фола Арсена Захаряна, сбившего Макса Кофрие. За партнера заступился примчавшийся к месту событий Самюэль Жиго — и понеслось. Арбитр Сергей Карасев недостаточно быстро отреагировал на случившееся, не просчитал, не успел погасить конфликт. В итоге он стал пассивным участником, отошел в сторону и, как положено в такой ситуации, только фиксировал происходившее и определял тех, к кому потом применить дисциплинарные санкции.
Разнимал же игроков резервный Владислав Безбородов. «Повезло» ему с назначением — самого опытного российского судью отправили в столицу четвертым арбитром. Видимо, больше некому.
Кто виноват в том, что произошло? Захарян, не пожалевший соперника. Жиго, прибежавший на разборки. И... сам Карасев, не предусмотревший, не просчитавший, не предупредивший.
Скопинцев
Под «не предупредивший» имею в виду то, что одна из обязанностей арбитра заключается в умении предугадать и предупредить конфликт, не дать ему перерасти в стычку или драку. В Тушине с первых минут «пахло» физическим футболом, а не красивой игрой. До перерыва команды «бодались».
На 9-й минуте Карасев ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к игроку гостей Дмитрию Скопинцеву. Защитник бело-голубых сыграл грубо против Джордана Ларссона и должен был получить желтую карточку.
Кофрие и Литвинов
На 12-й и 25-й минутах арбитр ошибочно не применил дисциплинарные санкции к спартаковцам Кофрие и Руслану Литвинову. Бельгиец грубо обошелся с Захаряном, ударив его по правой ноге. А российский футболист попытался в прыжке остановить Себастьяна Шиманьски, не сыграл в мяч и сбил соперника. Оба фола заслуживали предупреждений.
А дальше наступила та самая 41-я минута...
Гол Тюкавина
Был еще один момент. Но уже футбольный. Когда Константин Тюкавин забил второй гол динамовцев.
Болельщики «Спартака» ждали, что судейская бригада его отменит, определив положение «вне игры». Но видеоассистенты Сергей Иванов и Игорь Демешко очень быстро изучили повторы, которые оказались в их распоряжении, и определили, что в момент паса Тюкавин не забежал за линию офсайда. Это наглядно демонстрировал показанный потом стоп-кадр.
Заграница
Послевкусие от работы Карасева кисло-сладкое. Да, неплохо, что он обошелся без удалений. Да, хорошо, что команды доиграли в полных составах.
Но от рефери, который летом работал на Евро-2020, судил матч за Суперкубок Европы и полуфинал Лиги наций, ждешь большего. Однако, как случалось не раз, Сергей Геннадьевич в турнирах УЕФА собирается и выходит на хороший уровень, а к чемпионату России относится с меньшей любовью и старанием. Так было и в Тушине.
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