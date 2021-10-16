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Тюкавин дал — Тюкавин взял. «Динамо» в огненном дерби упустило победу в добавленное время

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
16 октября, 21:30
16 октября. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 2:2. 87-я минута. Спартаковец Георгий Джикия отыгрывает один мяч. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 октября. Москва. «Спартак» — «Динамо» — 2:2. 87-я минута. Спартаковец Георгий Джикия отыгрывает один мяч. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
«Спартак» вырвал ничью, забив два гола в концовке — 2:2

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 2:2 (0:1)
Голы: Ордец, 19 (0:1). Тюкавин, 60 (0:2). Джикия, 87 (1:2). Жиго, 90+1 (2:2).
«Спартак» (Москва): Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 70), Айртон (Ломовицкий, 70), Бакаев, Соболев, Ларссон (Рассказов, 85).
«Динамо» (Москва): Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Шиманьски (Игбун, 82), Фомин, Захарян (Паршивлюк, 90+2), Нжи (Тюкавин, 46), Грулев (Сазонов, 90+2).
Предупреждения: Фомин, 13. Нжи, 24. Евгеньев, 35. Джикия, 44. Жиго, 44. Захарян, 44. Грулев, 44. Шиманьски, 47. Бакаев, 90+3.
Судьи: Карасев. Чельцов (оба — Москва), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Демешко (Химки).
16 октября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. 90+1-я минута. Спартаковцы празднуют второй гол. «Спартак» вытянул мертвый матч с «Динамо». Ничья — это здорово, но по игре все очень плохо

Перед матчем много говорилось о потерях в составах. Умяров, Промес и Понсе с одной стороны. Лесовой, Лаксальт, Макаров и Бальбуэна — с другой.

Шварц в итоге не стал перекраивать всю расстановку — передвигать Варелу налево в защиту, Скопинцева — в полузащиту, а Захаряна на правый фланг. Просто по позиции заменил Макарова на Нжи, а место Бальбуэны в центре обороны занял Евгеньев. Отметим также возвращение в состав после паузы Шунина. Лещук не допускал ошибок, но поражение от «Крыльев» дало тренерскому штабу повод вернуть капитана в состав.

Бело-голубые начали дерби тяжело, и Соболев вполне мог открывать счет. Спартаковцы прилично придавили гостей, у тех не получалось выходить из обороны. Но выдержав стартовый натиск, «Динамо» постепенно перевело игру на половину поля соперника, так что гол Ордеца случайным не назовешь.

Знаменитый уже прессинг бело-голубых заработал, спартаковцы стали терять мячи на своей половине поля, что привело сначала к отличному моменту у Фомина, который из пределов штрафной совсем немного не попал в угол. А затем Грулев заставил Айртона ошибиться, и угловой из безобидной ситуации стал результативным для «Динамо».

16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo; - &laquo;Динамо&raquo;. Потасовка игроков. «Спартак» и «Динамо» устроили массовую драку. С чего все началось

А дальше был бой. Была драка. Все как положено в дерби. Где-то, может, даже с перехлестом — Сергею Карасеву пришлось непросто. Одна сходка стенку на стенку чего стоит, когда прилетели с различными целями все запасные: кто толкаться, кто тушить страсти.

«Динамо» в РПЛ не выигрывало дерби у «Спартака» с весны 2018-го года, когда не пустило заклятого соперника в Лигу чемпионов.

Была, правда, кубковая победа в феврале этого года с голом пяткой Тюкавина. 19-летний форвард отличился и теперь, доведя счет до 2:0.

Сергей Карасев с&nbsp;Даниилом Фоминым и&nbsp;Георгием Джикией в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Спартак» — «Динамо»: массовую стычку устроили Захарян, Жиго и... Карасев. Как работали арбитры в московском дерби?

Казалось, на этом все. И когда Тюкавин чуть позже не реализовал выход один на один, то это выглядело досадным недоразумением. Шажком, отделявшим обычную победу от крупной.

Кто тогда мог подумать, что этого-то мяча не хватит бело-голубым для выигрыша. «Динамо» пропустило на 87-й и 90+1-й минутах от центральных защитников — Джикии и Жиго.

Обиднейшая для «Динамо» ничья в матче, где 86 минут все для них было прекрасно, а потом рассыпалось, как карточный домик.

Спартак — Динамо

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
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