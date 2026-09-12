«Зенит» — «Локомотив»: Энрике забил после паса Педро головой

«Зенит» вышел вперед в матче 8-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 2:1.

На 70-й минуте гол забил Луис Энрике. Он принял мяч после паса Педро головой, убежал один на один и поразил ворота соперника.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».