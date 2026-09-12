Матч «Динамо» — «Оренбург» завершился двумя удалениями и массовой дракой

В концовке матча 8-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Оренбургом» возникла массовая драка.

Сначала на 90+2-й минуте нападающий оренбуржцев Руслан Куль получил вторую желтую карточку за фол против Бителло. Затем за минуту две желтые карточки получил защитник «Оренбурга» Максим Сивис. После удалений и очередной стычки на поле возникла потасовка между игроками обеих команд, в том числе с участием запасных футболистов.

Матч проходил в Москве и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте забил Виктор Окишор.