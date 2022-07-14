«Переход Кокорина невозможен — мы берем игроков, которые хотят заявить о себе». Интервью Юрана

«СЭ» поговорил с главным тренером «Химок».

Концовка прошлого сезона в исполнении «Химок» — триллер. Убийственный календарь на финише, травмы ведущих игроков, перелет в Хабаровск на первый матч стыков и поражение, приблизившее клуб к первой лиге, — команда балансировала на грани.

Для Сергея Юрана это вполне привычные условия, чтобы дать результат, — в 2008 году он уже вытаскивал «Химки» в безнадежной ситуации, а спустя 14 лет повторил это снова.

В интервью «СЭ» он рассказал о целях «Химок» на новый сезон, почему Глушаков не ушел в «Динамо», а Лантратов — в «Зенит», и почему потенциальный трансфер Кокорина даже не обсуждался с руководством клуба.

— Моменты, когда ты оказываешься на краю пропасти, проверяют на прочность и футболистов, и тренеров, — рассказывает Юран, с которым мы встретились после очередной тренировки «Химок». — Врагу не пожелаю пройти через такое. Но главное, чтобы эти суровые уроки не проходили бесследно.

— Сейчас вы это ощущаете?

— По тому, как работают ребята, проводят контрольные матчи, чувствую, что та пожарная концовка чемпионата не прошла даром — они сплотились, добавили игре огня, поверили, что могут заставить уважать себя любого соперника. Все это и постараемся захватить с собой в новый сезон.

Илья Лантратов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Переговоры Лантратова с «Зенитом» зашли в тупик. Теперь у нас три сильных вратаря»

— «Химки» вступают в новый сезон без Жиркова и Мамаева. Это решение клуба?

— Да. Руководство решило взять курс на омоложение состава. И Юрий с Павлом восприняли это с пониманием. Как и Гия Григалава. Расстались мы по-доброму, поблагодарив их за то, что они сделали для команды. Это настоящие профессионалы, которые были примером для молодежи.

— Но пришедший из «Уфы» 30-летний Никитин не очень вписывается в концепцию омоложения.

— Думаю, это футболист, который по своим качествам и характеру вполне способен, как и в «Уфе», стать одним из лидеров «Химок». И повода усомниться в этом пока у меня нет.

— Есть ли сомнения по Глушакову, которому уже 35?

— Денис — лидер не только на поле, но и в раздевалке. Да и по самоотдаче в играх и на тренировках он образец для подражания. Не зря Олег Иванович Романцев не так давно заметил, что Глушаков и сейчас остается заметной фигурой в российском футболе.

— Он действительно собирался перейти в «Динамо»?

— Это был обычный информационный вброс. Как только услышал об этом, сразу же позвонил Глушакову, который мне коротко ответил: «Николаич, я игрок «Химок». И этим все сказано!»

— С возможным уходом Лантратова все было иначе?

— Здесь совсем другая история. Им всерьез интересовался «Зенит». Но в какой-то момент переговоры зашли в тупик, и эта тема закрылась. Признаюсь, если бы переход состоялся, я бы искренне порадовался за Илью, для которого это стало бы шагом вперед в карьере. И он заслужил его своим трудолюбием, мастерством, преданностью делу. На таких игроков тренер всегда может опереться.

— При этом «Химки» взяли двух голкиперов — Митрюшкина и Гудиева. Не получится ли так, что борьба за место первого номера создаст нервозность в их отношениях и скажется на игре?

— Дело в том, что селекционная служба занялась поиском новых вратарей, когда по поводу Лантратова начались переговоры с «Зенитом». Тогда и всплыли кандидатуры Митрюшкина и Гудиева. И теперь в нашем распоряжении три сильных вратаря — таким подбором не располагает ни один клуб премьер-лиги. И пусть каждый из них доказывает право на место в составе. Ведь конкуренция заставляет работать на максимум.

Денис Давыдов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Всегда следит за игроками «Спартака», которые были вынуждены искать себя в других командах»

— По какому принципу клуб выстраивает селекцию?

— Как и большинство — исходя из финансовых возможностей. Потому ставку делаем на футболистов в статусе свободных агентов. Взяли из БАТЭ в аренду защитника Волкова. Пригласили воспитанника школы «Локомотива» Черного, способного сыграть и в центре обороны, и в опорной зоне. Из «Рубина» пришли Зуев с Ломовицким. Из тульского «Арсенала» — Гулиев, а Давыдова взяли из «Знамени Труда».

— Появление такого количества бывших спартаковцев — стечение обстоятельств?

— В какой-то степени. Я всегда следил за тем, что происходит в «Спартаке». И обратил внимание на то, что очень часто, ярко начав, талантливые игроки вынуждены потом уходить и искать себя в других клубах. Вспомните, с каким восторгом говорили о первых шагах того же Давыдова, которого Федун называл русским Месси. А какое будущее предрекали Гулиеву, Зуеву, Ломовицкому! Все они прошли качественную спартаковскую школу, обладают игровым вкусом и еще способны доказать, что нужны большому футболу. Думаю, все это пригодится в «Химках» и им, и команде. Кстати, в числе новичков назову еще защитника, который также выступал за «Спартак». Это Ираклий Чежия.

— У «Химок» был интерес к Смольникову?

— Был. Но когда случился переход Зуева, вопрос был снят.

— А что решили по белорусскому опорнику Гречихо и Урунову?

— С Гречихо, который находился на просмотре, после второго сбора пока расстались. Что касается Урунова, то мы вели переговоры со «Спартаком» об аренде. Вопрос уперся в зарплату футболиста, поскольку в «Химках» есть определенный потолок. Часть [зарплаты] мы готовы взять на себя, а остальное предложили доплачивать спартаковцам. Ведь им выгодно, чтобы футболист имел игровую практику. Но пока все повисло в воздухе.

— Ждете других трансферов?

— Очень надеюсь на появление хавбека оборонительного плана. А также форварда, поскольку на сегодня проблема усиления атаки одна из самых важных.

Александр Кокорин. Фото Global Look Press

— Кокорина, у которого проблемы с игровой практикой в «Фиорентине», не рассматриваете?

— Я очень сожалею, что так складывается судьба Александра. Но футбольная жизнь непредсказуема — порой одного таланта в ней бывает недостаточно. Что касается «Химок», то его приход сюда невозможен по целому ряду причин. Главная заключается в том, что клуб собирается делать ставку на игроков, которые хотят заявить о себе. А потому тема приглашения в «Химки» не обсуждалась.

— Периодически возникают разговоры о финансовых проблемах «Химок». Нет опасений, что они могут всплыть и в новом сезоне?

— Думаю, что в такое сложное время уверенности в этом нет и у подавляющего большинства клубов. На сегодня никаких долгов у клуба нет. И он располагает бюджетом, который позволяет не только спокойно работать, но и думать о завтрашнем дне.

— Задачи на сезон определены?

— В целом да. Задача — не просто закрепиться в лиге, но еще и выстроить команду со своей игрой, которая бы собирала болельщиков и двигалась вперед.

— Матчи со «Спартаком» для вас будут главными в чемпионате?

— Скорее теми, в которых я смогу проверить, в правильном ли направлении идут «Химки». Это гораздо важнее, чем личные амбиции.