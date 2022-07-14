Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

«Переход Кокорина невозможен — мы берем игроков, которые хотят заявить о себе». Интервью Юрана

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
Илья Лантратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Денис Давыдов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/4
«СЭ» поговорил с главным тренером «Химок».

Концовка прошлого сезона в исполнении «Химок» — триллер. Убийственный календарь на финише, травмы ведущих игроков, перелет в Хабаровск на первый матч стыков и поражение, приблизившее клуб к первой лиге, — команда балансировала на грани.

Для Сергея Юрана это вполне привычные условия, чтобы дать результат, — в 2008 году он уже вытаскивал «Химки» в безнадежной ситуации, а спустя 14 лет повторил это снова.

В интервью «СЭ» он рассказал о целях «Химок» на новый сезон, почему Глушаков не ушел в «Динамо», а Лантратов — в «Зенит», и почему потенциальный трансфер Кокорина даже не обсуждался с руководством клуба.

Артем Дзюба, Максимилиано Кофрие и&nbsp;другие: кто останется, кто сменит клубы? РПЛ, таблица переходов: Налдо может заменить Кофрие в «Спартаке», Дзюба без клуба

— Моменты, когда ты оказываешься на краю пропасти, проверяют на прочность и футболистов, и тренеров, — рассказывает Юран, с которым мы встретились после очередной тренировки «Химок». — Врагу не пожелаю пройти через такое. Но главное, чтобы эти суровые уроки не проходили бесследно.

— Сейчас вы это ощущаете?

— По тому, как работают ребята, проводят контрольные матчи, чувствую, что та пожарная концовка чемпионата не прошла даром — они сплотились, добавили игре огня, поверили, что могут заставить уважать себя любого соперника. Все это и постараемся захватить с собой в новый сезон.

Илья Лантратов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Лантратов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Переговоры Лантратова с «Зенитом» зашли в тупик. Теперь у нас три сильных вратаря»

— «Химки» вступают в новый сезон без Жиркова и Мамаева. Это решение клуба?

— Да. Руководство решило взять курс на омоложение состава. И Юрий с Павлом восприняли это с пониманием. Как и Гия Григалава. Расстались мы по-доброму, поблагодарив их за то, что они сделали для команды. Это настоящие профессионалы, которые были примером для молодежи.

— Но пришедший из «Уфы» 30-летний Никитин не очень вписывается в концепцию омоложения.

— Думаю, это футболист, который по своим качествам и характеру вполне способен, как и в «Уфе», стать одним из лидеров «Химок». И повода усомниться в этом пока у меня нет.

— Есть ли сомнения по Глушакову, которому уже 35?

— Денис — лидер не только на поле, но и в раздевалке. Да и по самоотдаче в играх и на тренировках он образец для подражания. Не зря Олег Иванович Романцев не так давно заметил, что Глушаков и сейчас остается заметной фигурой в российском футболе.

— Он действительно собирался перейти в «Динамо»?

— Это был обычный информационный вброс. Как только услышал об этом, сразу же позвонил Глушакову, который мне коротко ответил: «Николаич, я игрок «Химок». И этим все сказано!»

Сергей Юран. «Химки» остаются в РПЛ! Юран разгромил бывшую команду — Хабаровску не помог даже болбой

— С возможным уходом Лантратова все было иначе?

— Здесь совсем другая история. Им всерьез интересовался «Зенит». Но в какой-то момент переговоры зашли в тупик, и эта тема закрылась. Признаюсь, если бы переход состоялся, я бы искренне порадовался за Илью, для которого это стало бы шагом вперед в карьере. И он заслужил его своим трудолюбием, мастерством, преданностью делу. На таких игроков тренер всегда может опереться.

— При этом «Химки» взяли двух голкиперов — Митрюшкина и Гудиева. Не получится ли так, что борьба за место первого номера создаст нервозность в их отношениях и скажется на игре?

— Дело в том, что селекционная служба занялась поиском новых вратарей, когда по поводу Лантратова начались переговоры с «Зенитом». Тогда и всплыли кандидатуры Митрюшкина и Гудиева. И теперь в нашем распоряжении три сильных вратаря — таким подбором не располагает ни один клуб премьер-лиги. И пусть каждый из них доказывает право на место в составе. Ведь конкуренция заставляет работать на максимум.

Денис Давыдов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Денис Давыдов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Всегда следит за игроками «Спартака», которые были вынуждены искать себя в других командах»

— По какому принципу клуб выстраивает селекцию?

— Как и большинство — исходя из финансовых возможностей. Потому ставку делаем на футболистов в статусе свободных агентов. Взяли из БАТЭ в аренду защитника Волкова. Пригласили воспитанника школы «Локомотива» Черного, способного сыграть и в центре обороны, и в опорной зоне. Из «Рубина» пришли Зуев с Ломовицким. Из тульского «Арсенала» — Гулиев, а Давыдова взяли из «Знамени Труда».

— Появление такого количества бывших спартаковцев — стечение обстоятельств?

— В какой-то степени. Я всегда следил за тем, что происходит в «Спартаке». И обратил внимание на то, что очень часто, ярко начав, талантливые игроки вынуждены потом уходить и искать себя в других клубах. Вспомните, с каким восторгом говорили о первых шагах того же Давыдова, которого Федун называл русским Месси. А какое будущее предрекали Гулиеву, Зуеву, Ломовицкому! Все они прошли качественную спартаковскую школу, обладают игровым вкусом и еще способны доказать, что нужны большому футболу. Думаю, все это пригодится в «Химках» и им, и команде. Кстати, в числе новичков назову еще защитника, который также выступал за «Спартак». Это Ираклий Чежия.

Налдо. Сумасшедший профи, проигравший в «Краснодаре» конкуренцию Мартыновичу. «Спартак» нашел замену Кофрие

— У «Химок» был интерес к Смольникову?

— Был. Но когда случился переход Зуева, вопрос был снят.

— А что решили по белорусскому опорнику Гречихо и Урунову?

— С Гречихо, который находился на просмотре, после второго сбора пока расстались. Что касается Урунова, то мы вели переговоры со «Спартаком» об аренде. Вопрос уперся в зарплату футболиста, поскольку в «Химках» есть определенный потолок. Часть [зарплаты] мы готовы взять на себя, а остальное предложили доплачивать спартаковцам. Ведь им выгодно, чтобы футболист имел игровую практику. Но пока все повисло в воздухе.

— Ждете других трансферов?

— Очень надеюсь на появление хавбека оборонительного плана. А также форварда, поскольку на сегодня проблема усиления атаки одна из самых важных.

Александр Кокорин. Фото Global Look Press
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

— Кокорина, у которого проблемы с игровой практикой в «Фиорентине», не рассматриваете?

— Я очень сожалею, что так складывается судьба Александра. Но футбольная жизнь непредсказуема — порой одного таланта в ней бывает недостаточно. Что касается «Химок», то его приход сюда невозможен по целому ряду причин. Главная заключается в том, что клуб собирается делать ставку на игроков, которые хотят заявить о себе. А потому тема приглашения в «Химки» не обсуждалась.

— Периодически возникают разговоры о финансовых проблемах «Химок». Нет опасений, что они могут всплыть и в новом сезоне?

— Думаю, что в такое сложное время уверенности в этом нет и у подавляющего большинства клубов. На сегодня никаких долгов у клуба нет. И он располагает бюджетом, который позволяет не только спокойно работать, но и думать о завтрашнем дне.

Алексей Миранчук и&nbsp;Александр Кокорин. Итальянский журналист: «Миранчук заслуживает играть больше, а к Кокорину нет претензий»

— Задачи на сезон определены?

— В целом да. Задача — не просто закрепиться в лиге, но еще и выстроить команду со своей игрой, которая бы собирала болельщиков и двигалась вперед.

— Матчи со «Спартаком» для вас будут главными в чемпионате?

— Скорее теми, в которых я смогу проверить, в правильном ли направлении идут «Химки». Это гораздо важнее, чем личные амбиции.

Александр Кокорин
Денис Глушаков
Илья Лантратов
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
Уйти нельзя остаться. Что происходит с Миранчуком в «Аталанте»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Юран об уходе Жиркова и Мамаева: «Руководство взяло курс на омоложение состава»
«Дзюба пригодился бы «Уралу». Но...» Интервью президента клуба
В «Уфе» рассказали, когда планируют определиться с будущим Агаларова
Миранчук не интересен «Роме», «Герта» арендовала форварда ЦСКА, Агаларов близок к трансферу в «Ахмат»
Силкин: «Совершенно непонятно, за счет чего кто-то может составить конкуренцию «Зениту»
Деменко считает, что в новом сезоне «Краснодар» и «Ростов» будут в верхней половине таблицы
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Силкин: «Совершенно непонятно, за счет чего кто-то может составить конкуренцию «Зениту»
Деменко считает, что в новом сезоне «Краснодар» и «Ростов» будут в верхней половине таблицы
Клуб Галицкого может замахнуться на медали
В «Нижнем Новгороде» рассказали о состоянии команды перед стартом сезона
В ЦСКА прокомментировали информацию о новом партнере клуба
Степашин: «По составу сегодня «Зенит» — самая сильная команда РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Дзюба пригодился бы «Уралу». Но...» Интервью президента клуба
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости