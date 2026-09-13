Рыбакина восходит на трон настоящей королевой. В финале US Open она обыграла Соболенко

Оба главных матча сезона между ними остались за Еленой.

Женский US Open-2026 завершен. Елена Рыбакина в трех сетах обыграла Арину Соболенко, как и в январском финале Australian Open. Таким образом, представительница Казахстана поднимется на вершину рейтинга WTA в статусе чемпионки двух из четырех «Шлемов» нынешнего сезона. А это не такое частое явление. Елена будет 30-й первой ракеткой мира в истории женского тенниса (с ноября 1975 года, когда появился компьютерный рейтинг), и семь ее предшественниц становились первыми, не выиграв к тому моменту ни одного «мейджора». Четыре потом «исправились», в том числе взявшая в итоге четыре ТБШ Ким Клейстерс. Динара Сафина и Елена Янкович так и завершили карьеру без этих титулов, а Каролина Плишкова наверняка в итоге присоединится к этой русско-сербской компании. У Рыбакиной же суммарно есть три таких титула — первый был на Уимблдоне в 2022-м.

Турнир «Большого шлема» US Open. Женщины. Одиночный разряд. Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:4, 5:7, 6:2

Третий «выстрел палки» за год

Арина и Елена прекрасно знают друг друга. Только официальных матчей между собой они провели уже 17 штук (белоруска выиграла 10), причем за последние 52 недели встречались в шестой раз. Соболенко была сильнее в четвертьфинале Уханя-2025, в финале Индиан-Уэллса-2026 и полуфинале Майами, но главные матчи выиграла Рыбакина — финал Итогового чемпионата WTA в прошлом сезоне и, конечно же, титульный поединок Открытого чемпионата Австралии в последний день января этого года. После первой из этих побед Елены над Ариной (в Эр-Рияде) широко разлетелась сказанная Соболенко на эмоциях фраза о стреляющей раз в год палке. Конечно, произнесла ее белоруска не на пресс-конференции, а на корте сразу после поражения, но в это время велась не какая-то тайная, а вполне официальная съемка и трансляция. Сложно сказать, насколько обиделась (и обиделась ли) Рыбакина, поскольку она в целом ни с кем не конфликтует публично, а по характеру интроверт, однако мемом в теннисных кругах фраза точно стала.

И вот сейчас, получается, произошел уже третий такой «выстрел» за год и второй в нынешнем сезоне. При этом фавориткой финала считалась Арина. Она и по турниру прошла увереннее, столкнувшись с реальным сопротивлением лишь в четвертьфинале с Линдой Носковой, в то время как Елена отыгрывалась с 0:1 по сетам сначала у Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале, затем у Коко Гауфф в полуфинале. Кроме того, для Соболенко это был четвертый финал US Open подряд (и восьмой кряду на хардовых «Шлемах», что является новым абсолютным рекордом за всю историю женского и мужского тенниса), а Рыбакина впервые прошла тут так далеко — ранее ее лучшим результатом в Нью-Йорке была 1/8 финала!

Елена Рыбакина. Фото Getty Images

Рыбакина была лучше и стабильнее

Практически со старта матча стало понятно, что Елена лучше вошла в игру. Она уверенно брала свои геймы даже при абсурдно низком проценте первой подачи (за весь сет показатель достиг 27%!), превосходя Арину в большинстве розыгрышей. Рыбакина была и острее, и точнее, а у белоруски особенно часто барахлил бэкхенд. Первая ракетка мира была вынуждена рисковать на второй подаче, что порой приводило к двойным ошибкам — и одна из них случилась на брейк-пойнте в пятом гейме. С досады Соболенко запустила мяч на трибуны и получила предупреждение от судившего матч Грега Алленсворта. Арина пыталась что-то сделать на приеме, но так и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В начале второй партии невынужденные ошибки Соболенко едва не привели к ее краху с 30:0, однако белоруска отыграла два брейк-пойнта с помощью отличных подач. Дальше обе уверенно держали свои геймы, но понемногу начал ощущаться ветер перемен. Арина подавала все лучше и лучше, мощно атаковала и явно раскрепощалась, а нерв матча тем временем натягивался как струна. В концовке Елена чуть дрогнула и дала сопернице заработать два сетбола при счете 4:5, но выстояла и спасла гейм. Борьба на приеме не принесла Рыбакиной брейк-пойнтов, а затем Соболенко включилась, провела пару блестящих атак, собрала ошибки соперницы и сделала свой первый брейк в матче, взяв подачу Елены с 30:0!

Если после первой партии в раздевалку уходила Арина, то тут в подтрибунные помещения отправилась уже Елена. После паузы Соболенко снова начала ошибаться и испытывать сложности с подачей, а Рыбакина заиграла очень уверенно. Кое-как продравшись через затяжной стартовый гейм, белоруска уже при 1:1 проиграла подачу. Уступая с одним брейком, Арина еще могла бороться, но в седьмом гейме Елена оформила второй брейк, в решающий момент здорово сыграв с лета. Подачу на матч Рыбакина провела уверенно, если вынести за скобки две двойные ошибки. Никаким другим способов очков в том гейме она не проигрывала, а на втором матчболе выполнила эйс!

Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Мария Шарапова и организаторы US Open. Фото Reuters

Елена получила трофей из рук Марии Шараповой

Вот так представительница Казахстана взяла US Open на глазах у Брэда Питта, P!nk, Роналдо, Дженнифер Каприати, Билли Джин Кинг и других звезд спорта и мира искусства. А Мария Шарапова не просто смотрела матч — она лично вручила уроженке Москвы главный трофей. В этом году исполнилось ровно 20 лет с тех пор, как сама Мария первый и единственный раз подняла его над головой (и сделала это так резко, что с него упала крышка). Кстати, теперь Рыбакина уже выиграла три разных «мейджора», и для карьерного «Шлема» ей, как и Шараповой в период с начала 2008-го по середину 2012-го, не хватает только «Ролан Гаррос». Конечно, Елена играет не в грунтовом стиле, но и Мария поначалу действовала исключительно в атакующем ключе.

Отметим, что Рыбакина стала лишь второй теннисисткой, дважды за год победившей в финалах «Шлемов» первую ракетку мира. До нее это удавалось только Штеффи Граф, да и то с оговоркой. В финале «РГ» — 95 немка победила Аранчу Санчес-Викарио, после чего сама стала первой (в середине июня) и удерживала эту позицию почти два года, до марта 1997-го — тогда Штеффи сместила с трона юная и дерзкая Мартина Хингис. Но в августе 1995-го после более чем двухлетнего отсутствия в тур вернулась Моника Селеш, которая долго не могла заставить себя вновь выйти на корт после атаки сумасшедшего фаната Граф в Гамбурге весной 1993 года. WTA приняла решение в рамках исключения вернуть Монике первую строчку рейтинга, которую та занимала на момент нападения, и на протяжении года с лишним она и Штеффи делили лидерство. Именно Селеш проиграла Граф финал US Open-1995, то есть фактически одна первая ракетка там победила другую. Елена же одержала обе победы над лидером рейтинга, сама занимая при этом более низкие позиции. Но теперь она точно проведет не одну неделю на вершине — и вполне может стать первой в том числе по итогам сезона.