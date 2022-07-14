«Дзюба пригодился бы «Уралу». Но...» Интервью президента клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов — о предстоящем сезоне, селекции, арбитре Панине, Дзюбе и Кубке Лиги.

Бикфалви и Августыняк

— Что беспокоит перед стартом нового сезона?

— Да всегда какое-то волнение испытываешь. Что-то откладываешь, переносишь, а тут уже и чемпионат стартует... Обычная история. Вроде все сделали, а какая-то недосказанность присутствует. Посмотрим, как стартуем.

— Как оцените селекционную работу?

— На данный момент нас все устраивает. Хотя, конечно, всегда можно сделать лучше.

— Но номинального форварда вы так и не приобрели?

— Почему? Пригласили Лешу Каштанова из «Родины». Надеюсь, он у нас заиграет на позиции центрфорварда.

— Есть уверенность, что Бикфалви не приостановит контракт с «Уралом»?

— В Эрике я уверен на 100 процентов. Ничего он не приостановит. Доработает свой контракт до конца, а потом, может быть, останется у нас в другом качестве. Все зависит от его здоровья.

Эрик Бикфалви. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Разговаривали с ним в последнее время?

— Зачем? Он наш футболист. Великолепный человек. Эрик даже не думал уходить.

— Но Августыняк-то не вернулся к вам из Польши...

— Там другая история. У него закончился контракт — он его не продлил. Хороший парень, его все устраивало. Не хочу здесь говорить про политику. Так получилось.

— Вы как-то сказали, что хотели бы выкупить у ЦСКА контракт Ильи Помазуна. Пока договорились только о новой аренде?

— У Ильи длительный контракт с армейцами. Не думаю, что москвичи хотят с ним расстаться. В любом случае он опять с нами, здорово помог «Уралу» в прошлом сезоне.

ВАР и Панин

— Вас беспокоят изменения в судействе? В новом сезоне ВАР не сможет определять офсайдные линии...

— Слушайте, да я всегда был против ВАР! И своего мнения не поменял. Ничего хорошего ВАР нам не дал, хотя многие коллеги со мной не согласятся.

— Неужели ВАР не улучшил качества нашего судейства?

— Я этого не вижу. Судьи, которые работают в поле, теперь нередко боятся, что их будут перепроверять. Какая-то неуверенность появилась... Скованность. Для рефери создали еще одну проблему. Каждый человек имеет право на ошибку. Так пусть наши судьи работают самостоятельно! Да, ошибаются, но сами! ВАР вообще не панацея. Ну, ввели у нас эту систему, и что? Те же вопиющие ошибки! Так зачем тогда нужен этот ВАР? Да и сами арбитры уже запутались.

— В смысле?

— Один судья мне говорит: это не я, это ВАР решил. Другой трактует эпизод совсем по-другому... Разные какие-то подходы. Друг на друга перекладывают ответственность. Что же в том хорошего?

— Говоря о вопиющих ошибках, имели в виду решение Игоря Панина, который весной не поставил пенальти в ворота ЦСКА?

— Я считаю, что Игорь Панин тогда совершил результативную, но непредвзятую ошибку. Думаю, он просто «поплыл», испугался.

— Испугался?

— Да. Последние минуты матча. Не решился... Так бывает. Я к нему нормально отношусь. Уверен, что там не было какого-то заговора против нас или еще чего-то такого. Да, сразу после матча я закипел, что-то в горячке сказал. Но потом, пересмотрев эпизод, понял, что Игорь просто ошибся. Считаю, не было каких-то подводных течений со стороны ЦСКА. Он такой же человек, как и все. Последние минуты... Не справился, испугался.

Дзюба

— Какая задача стоит перед командой на сезон?

— Самое главное для «Урала» — сохранить прописку в РПЛ и по возможности подняться как можно выше.

— Как-то очень обтекаемо.

— А вы хотите, чтобы я сказал, что «Урал» должен стать чемпионом? Тогда все подумают, что я ненормальный. Адекватно смотрим на вещи и наши возможности.

— Артем Дзюба так пока и не нашел себе новую команду и тренируется с «Рубином». Не хотите позвонить ему и пригласить в «Урал»?

— Честно? Не было такой мысли.

— Почему?

— Читал, что у него есть варианты в Турции, еще где-то.

— Но там не сложилось.

— Все равно — мы не потянем его зарплату. Поэтому я ему и не звонил.

Артем Дзюба тренируется в составе «Рубина». ФК «Рубин»

— Но у вас же играли и Павлюченко, и Погребняк. Почему бы теперь не позвать Дзюбу?

— Паша и Рома нам помогли. Благодарен им. Но что касается Дзюбы, не думаю, что он дал бы нам положительный ответ. Так зачем время тратить? А так — у меня нормальные с ним отношения. Считаю, такой нападающий «Уралу» бы пригодился. Но...

— Допускаете, что он продолжит карьеру в первой лиге?

— Но я же не знаю всех нюансов. Наверное, у Артема есть веские причины, чтобы поддерживать форму с казанцами. Не сомневаюсь, что он найдет себе команду. Дзюба — один из лучших российских форвардов. Не будет он играть в ФНЛ.

— Как отреагировали на новость в СМИ о том, что форвард «Спартака» Шамар Николсон, находясь в расположении сборной Ямайки, тренировался в майке «Урала»?

— (Смеется.) Молодец! Мы очень довольны. Лишняя реклама. Разве плохо?

Кубок РПЛ и расширение

— Ваше отношение к Кубку Лиги? «Урал» вроде голосовал за введение этого турнира.

— Так вопрос не стоял. Никто не голосовал.

— Так вы за или против?

— А как я вам скажу, если нет конкретики? Каждый день что-то новое появляется. Нет понимания, какие деньги мы получим от этого турнира, кто будет его освещать. Что произойдет с Кубком страны? Много нюансов, рабочая группа заседает, решает. Но пока я не уверен, что такой турнир у нас появится. Давайте подождем. Есть определенные сомнения.

— Почему сомневаетесь?

— Самое главное, чтобы Кубок Лиги не накладывался на чемпионат. Если он будет выгоден клубам, тогда можно в нем наигрывать молодежь, обкатывать игроков, которые получают немного практики в РПЛ. Пока вопросов больше, чем ответов. Если организовывать турнир, чтобы кто-то очередной титул завоевал, — это один вопрос...

— А вы будете отправлять на матчи Кубка Лиги молодежь?

— У нас не такая большая обойма. Не можем играть одним составом в трех турнирах. Придется ротировать.

— Валерий Карпин считает, что из-за Кубка Лиги у «Ростова» возникнут серьезные проблемы с логистикой.

— И я прекрасно понимаю опасения Валерия Георгиевича. Допустим, в субботу они сыграют на выезде. Доберутся домой, а потом опять ехать куда-то посреди недели? Южным клубам будет тяжело. А есть еще и Кубок, придется много поездить и на автобусах, и в поездах. Недельный цикл ломается. Масса вопросов к этому турниру.

— Вы бы, наверное, лучше расширили РПЛ?

— Конечно! Причем не понимаю, когда пишут, что Иванов страхуется.

— Нет?

— А зачем мне это делать? «Урал» каждый год доказывает, что готов биться в Лиге. Да, в минувшем сезоне возникли некоторые проблемы, но ничего страшного. Я — за расширение. Будет здорово, если любой регион сыграет в РПЛ хотя бы год. Был же Хабаровск, Томь, Красноярск. Болельщики получили эмоции. Футбол — это не только Москва.

— А вы думаете, именно столичные клубы зарубили идею расширения?

— Я так не говорю. Хотя, конечно, им расширение невыгодно. Они 10 матчей проводят, не выезжая из столицы. Разве плохо? Катаются на автобусах. Нормальная тема. А остальные команды летают. Да и деньги все в столице. Спонсоров найти гораздо проще. Посмотрите, сколько московских команд появляется в низших лигах? Нет особых проблем с логистикой. А нашему «Уралу-2» приходится летать, и немало.

— Бюджет «Урала» остался на уровне прежнего сезона или пришлось ужаться?

— Ну как это — ужаться? Все же дорожает. Перелеты, питание, да все! Так что бюджет даже немного повысился.