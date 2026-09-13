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Тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов: комментарий об удалении Матеуса Рейса в матче с Рубином в 8 туре РПЛ

Игдисамов назвал удаление Рейса случайным несчастьем в матче ЦСКА — «Рубин»

Руслан Минаев

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал удаление защитника Матеуса Рейса в матче 8-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Рейс получил прямую красную карточку на 15-й минуте за грубый подкат. После решения арбитра Инала Танашева футболист выразил несогласие и толкнул судью, уходя с поля.

«Понятно, что остаться в меньшинстве на 15-й минуте — это сразу нарушение всех планов, и на игру, и по заменам. По удалению — я думаю, что нельзя так играть возле своей штрафной. Перескочил одной ногой, но тут в моменте хотел перехватить этот мяч, поэтому неудачно попал ногой. Случайное несчастье, я бы так это назвал», — цитирует Игдисамова пресс-служба ЦСКА.

Тренер добавил, что пока не обсуждал возможные санкции со стороны клуба

«Я даже еще не общался с Рейсом, нужно, чтобы он успокоился. Мы завтра сядем с ним и спокойно обо всем поговорим», — сказал специалист.

Матеус Рейс получил красную карточку в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo; 12&nbsp;сентября.Рейс подставил ЦСКА: защитник толкнул Танашева после удаления — ему грозит длительная дисквалификация

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, за толчок арбитра Рейсу может грозить дисквалификация до шести матчей.

ЦСКА набрал 16 очков и сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ПФК ЦСКА
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ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
Матеус Рейс
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Артига: «Индивидуальное мастерство игроков ЦСКА создало проблемы «Рубину»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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