Игдисамов назвал удаление Рейса случайным несчастьем в матче ЦСКА — «Рубин»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал удаление защитника Матеуса Рейса в матче 8-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Рейс получил прямую красную карточку на 15-й минуте за грубый подкат. После решения арбитра Инала Танашева футболист выразил несогласие и толкнул судью, уходя с поля.

«Понятно, что остаться в меньшинстве на 15-й минуте — это сразу нарушение всех планов, и на игру, и по заменам. По удалению — я думаю, что нельзя так играть возле своей штрафной. Перескочил одной ногой, но тут в моменте хотел перехватить этот мяч, поэтому неудачно попал ногой. Случайное несчастье, я бы так это назвал», — цитирует Игдисамова пресс-служба ЦСКА.

Тренер добавил, что пока не обсуждал возможные санкции со стороны клуба

«Я даже еще не общался с Рейсом, нужно, чтобы он успокоился. Мы завтра сядем с ним и спокойно обо всем поговорим», — сказал специалист.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, за толчок арбитра Рейсу может грозить дисквалификация до шести матчей.

ЦСКА набрал 16 очков и сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ.