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Сумасшедший профи, проигравший в «Краснодаре» конкуренцию Мартыновичу. «Спартак» нашел замену Кофрие

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Налдо.
Фото Global Look Press
Налдо.
Фото Global Look Press
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33-летний бразильский защитник может перейти в московский клуб.

Красно-белые продолжают работу на трансферном рынке. По данным «СЭ», клуб может покинуть Максимилиан Кофрие, при этом замена ему уже найдена — бразилец Налдо, уже выступавший в РПЛ.

Хотя потребность «Спартака» в новом центральном защитнике и так была очевидна. Еще с того момента, когда стало известно, что Самюэль Жиго не будет продлевать контракт и перейдет в «Марсель», а перспективы Ильи Кутепова туманны. И тогда же было понятно, что трансфер Никиты Чернова из «Крыльев Советов» спартаковские проблемы не решит. А если у кого-то на этот счет были сомнения, то игра за Суперкубок ответила на все вопросы.

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Это в схемах Паоло Ваноли какие-то недочеты можно было замаскировать благодаря тройке центральных защитников, где органично смотрелся Руслан Литвинов, а Павел Маслов был не последней фигурой в серебряной команде Доменико Тедеско. Однако Гильермо Абаскаль перестроил «Спартак» на расстановку с четырьмя игроками обороны, что подразумевает наличие у Георгия Джикии напарника, сопоставимого с капитаном уровня.

Можно ли назвать таковым 33-летнего бразильца Налдо? Однозначно на данный вопрос ответить не так просто. Очевидные плюсы в данном случае на поверхности. Прежде всего, серьезный опыт. В европейском послужном списке Налдо — выступления за итальянские «Болонью» и «Удинезе», испанские «Хетафе» и «Эспаньол», лиссабонский «Спортинг» и турецкий «Антальяспор».

Налдо. Фото Global Look Press
Налдо.
Фото Global Look Press

Второй козырь бразильца — знание российского чемпионата и сезон в «Краснодаре», который заплатил за трансфер защитника 4,5 миллиона евро, а «Спортинг» сохранил 20 процентов прав на южноамериканца. Тренировавший тогда «быков» Игорь Шалимов не жалел комплиментов для новичка, заявив, что тот без всяких оговорок сильнее покинувших команду Рагнара Сигурдссона и Стефана Страндберга.

И поначалу Налдо действительно производил сильное впечатление. Чтением игры, агрессивными действиями при высоком прессинге и умением завершать атаки. Вспоминается южное дерби с «Ростовом», когда гол бразильца помог черно-зеленым отыграться на 84-й минуте, после чего удалось вырвать победу в компенсированное время.

Защитник был важной фигурой и в европейской кампании «Краснодара», сыграв в пяти матчах группового турнира Лиги Европы и во всех встречах плей-офф, где южане прошли «Фенербахче», но в 1/8 финала споткнулись на «Сельте». В какой-то момент создалось впечатление, что это лидер обороны на годы вперед. Да и сам Налдо чувствовал себя в Краснодаре комфортно, сделав на стадионе предложение своей девушке.

Однако в весенней части сезона-2016/17 южноамериканец банально проиграл конкуренцию Александру Мартыновичу, а рискованный стиль игры Налдо стал оборачиваться против него. Сложности с легкими и быстрыми игроками, зоны за спиной — отчасти все это напоминало краснодарскую историю Уроша Спаича. На прощание Налдо забил в свои ворота в Екатеринбурге (1:1) и окончательно простился с Краснодаром голом в Томске.

«В плане обороны они хороши оба. Но у нас большая проблема — потеря мяча на своей половине. Потому идет конкуренция, и пока выбор остановили на Мартыновиче», — говорил о нахождении Налдо на скамейке запасных Шалимов. А пару месяцев спустя бразильца уже продали в «Эспаньол».

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При наличии в составе Андреаса Гранквиста, Мартыновича, Александра Жирова и Алексея Грицаенко держать опытного легионера на лавке было нелогично. И все равно удивило, что Налдо отработал лишь год из четырехлетнего контракта и, по данным Transfermarkt, был продан в Испанию за 2 миллиона евро.

Стоит ли из этого делать категоричные выводы? Вряд ли. Как минимум нужно сделать скидку на стилистические особенности «Краснодара» и действовавший в тот момент жесткий лимит на легионеров (6 + 5). А в Испании Налдо хоть и не был твердым игроком основы, но всегда находился в обойме. И, например, с ним в старте в чемпионате-2017/18 «Эспаньол» всухую обыграл «Атлетико» (2:0) и сделал ничью в дерби с «Барселоной» (1:1). Сине-гранатовые тогда спаслись за две минуты до финального свистка.

В турецком «Антальяспоре», где образовалась колония бывших спартаковцев в лице Луиза Адриану, Фернанду и Федора Кудряшова, Налдо и вовсе был одним из ключевых игроков. Минувший сезон с четырьмя забитыми мячами — самый результативный в его карьере, что заставляет провести параллели с Жиго.

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«Он сумасшедший профи, — рассказывал о Налдо в недавнем интервью «СЭ» Кудряшов. — Из всей команды до и после тренировки в зал ходим только мы вдвоем. Но по характеру он гораздо стабильнее меня: если у меня что-то случилось, то бывает сложно переключиться. А когда выходишь на поле, в идеале нужно забывать обо всем. Но меня все равно эмоции захлестывают. Налдо в этом плане непрошибаемый».

Кажется, это именно то, что нужно нынешнему «Спартаку». Опыт, уверенность, определенный класс, лидерские качества. Как ни цинично это звучит, хуже точно не будет. А будет ли лучше — покажет время. Если, конечно, трансфер случится.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
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