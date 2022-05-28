«Химки» остаются в РПЛ! Юран разгромил бывшую команду — Хабаровску не помог даже болбой
Главное событие матча в Хабаровске — конфликт голкипера «Химок» Ильи Лантратова с мальчиком, подающим мячи. Из-за стычки с болбоем подмосковная команда легко могла лишиться голкипера, не пропустившего ни минуты за 60 туров двух последних сезонов. Но и Лантратова судья не удалил, и КДК лишь обошелся штрафом в 50 тысяч рублей. Зато дисквалифицировали Григалаву, наоравшего на сотрудника пресс-службы «СКА-Хабаровска».
Болбой, впрочем, все равно стал локальной звездой, а СКА даже привез его с собой в Подмосковье как талисмана — действовать на нервы Лантратову. Но он дальневосточникам не помог.
Жаль, что околофутбольная история с болбоем стала центральной в первой встрече. Гораздо большего внимания заслуживала игра хабаровской команды, которая смяла «Химки» в первом тайме и вполне могла победить крупнее. Гости местами выглядели беспомощно, так что срыв Лантратова и Григалавы объясним: «Химки» проиграли по делу и существенно снизили свои шансы на сохранение места в РПЛ.
Но Сергей Юран был невозмутим. После матча главный тренер «Химок» едко отметил, что счастлив увезти с хабаровского поля здоровых игроков. Ему, конечно, виднее, какой газон в Хабаровске. Но выглядело это даже слегка надменно, учитывая, что до Нового года сам Юран работал в СКА и напрямую участвовал в формировании команды.
На «Арене Химки» газон хороший, хотя и его по ходу первого тайма серьезно потрепал сильнейший ливень с градом. Но едва ли на результат ответной встречи повлияло одно лишь поле. Скорее сказалась смена тактики Юрана. Если в первой встрече «Химки» были пассивны в схеме с тремя центральными защитниками, то тут перестроились на 4-3-3 и с первых минут заиграли смелее. Конечно, повлиял и ранний пенальти: уже на 8-й минуте Глушаков реализовал 11-метровый, и «Химки» избавились от необходимости отыгрывать мяч, пропущенный в Хабаровске.
Главный тренер СКА Алексей Поддубский перед матчем пообещал, что команда будет играть от себя. И, возможно, это было ошибкой: безусловно, гости пытались контролировать мяч, но «Химки» просто не давали им делать это подолгу. А самое главное, что Юран исправил две основные ошибки первой встречи: гостям перестали давать бить со средней дистанции, плюс «Химки» минимизировали число угловых у ворот Лантратова. И не зря: в конце первого тайма, когда хозяева подустали, футболистам СКА позволили пробить с угла штрафной и подать угловой. В обоих случаях у ворот подмосковной команды было очень опасно.
В остальном игру полностью контролировали «Химки». Они не сваливались на навесы, даже когда поле стало тонуть от воды и града. И при счете 1:0 никто не нервничал, как Григалава с Лантратовым в первой встрече. Напротив, у СКА наблюдались проблемы с дисциплиной: например, в одном из эпизодов капитан гостей Квеквескири получил желтую карточку за срыв атаки, после чего пришел в бешенство.
Конечно, гостям было тяжело — один основной центральный защитник Фомин был дисквалифицирован, а еще двое (Левицкий и Денисов) травмированы. А «Химки», наоборот, усилились не игравшим в Хабаровске Мирзовым, который прямо перед перерывом удвоил их преимущество. СКА, впрочем, на тот момент требовался лишь один гол, ведь правило гостевого мяча в стыковых матчах не действует. Однако вместо этого забили «Химки» и уже в начале второго тайма сделали счет 3:0.
Иронично, что в конце игры Хабаровск все-таки реализовал угловой, только гол отменили из-за офсайда. А Мирзов на 88-й минуте ужасно пробил с пенальти и позволил Сугробову легко отразить удар. Правда, времени на чудо СКА уже не хватило. Хабаровск упускает шанс вернуться в РПЛ и, что самое обидное, проигрывает бывшему тренеру, с которым зимой расстался не совсем спокойно.
Юран оставляет «Химки» в элите — новый сезон команда начнет в РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0