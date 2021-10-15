«Динамо» расправляет крылья

У клуба появился официальный авиаперевозчик.

Нынешний год для московского «Динамо» получается очень насыщенным — команда обновляется, показывает симпатичный многим футбол, после десяти туров идет в таблице на втором месте.

Но есть чем похвастать и помимо спортивных результатов. Например, летом открылся официальный магазин «Динамо» с огромным ассортиментом товаров для болельщиков. Пользуется большой популярностью. А теперь, подобно многим именитым европейским клубам, бело-голубые обзавелись официальным перевозчиком.

Официальным перевозчиком «Динамо» стала «Россия»

Надежный партнер

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между футбольным клубом «Динамо» и авиакомпанией «Россия», входящей в группу «Аэрофлот», прошла на стадионе имени Льва Яшина в очень трогательной и красивой атмосфере аккуратно подсвеченного в режиме вечернего времени периметра поля, световых и пиротехнических спецэффектов. Подписи под документом, согласно которому «Россия» становится спонсором бело-голубых и получает статус официального перевозчика, поставили генеральный директор динамовцев Павел Пивоваров и заместитель гендиректора авиакомпании Михаил Федосов.

— Мы приобрели мощного и надежного партнера, — подчеркнул Пивоваров. — «Россия» — перевозчик с мировым именем, богатой историей и безупречной репутацией в области комфорта и безопасности пассажиров, что для нас очень важно. В прошлом году компания была признана лучшей среди российских авиаперевозчиков. Убежден, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и мы совершим совместный «полет» к вершинам российского футбола. Наше соглашение заключено в рамках текущего сезона с возможностью дальнейшей пролонгации. Мы, конечно, хотели бы развивать сотрудничество и в будущем.

У сотрудничества сторон есть даже официальный слоган: «Время расправить крылья!» По условиям договора «Россия» получит не только статус официального перевозчика, но и право нанесения логотипа на игровую форму. Его можно будет увидеть уже на дерби со «Спартаком» в ближайшую субботу. Кроме того, у «России» появится возможность проводить среди болельщиков конкурсы и другие мероприятия в социальных сетях «Динамо», стороны будут производить совместную сувенирную продукцию. Также заявлено, что футбольный клуб предоставляет авиакомпании права на реализацию совместных промоакций и рекламных кампаний.

— Авиакомпания «Россия» и футбольный клуб «Динамо» — два сильных бренда, сотрудничество которых даст синергетический эффект, — сказал Федосов. — Решение о заключении сделки стало логичным продолжением политики авиакомпании, пропагандирующей здоровый образ жизни и поддерживающей не только футбол, но и спорт в целом. Мы рады, что клуб «Динамо» присоединился к нашему спортивному спонсорскому портфолио. Мы намерены закрепить и усилить успехи в спортивном маркетинге, а также стать футбольным перевозчиком двух столиц.

Большие планы

Фраза про две столицы не случайна — «Россия», входящая в тройку крупнейших авиакомпаний страны по числу перевозимых пассажиров, уже более семи лет является и официальным перевозчиком петербургского «Зенита». И у нее есть даже самолет в специальной клубной ливрее нынешних чемпионов страны. Логично предположить, что помимо так называемого «зенитолета» в парке «России» скоро появится и «динамолет».

— Цель такая есть, и мы ее обсудили, — сказал журналистам Пивоваров. — Вопрос мы еще проработаем, и очень надеюсь, что у «Динамо» будет свой, брендированный самолет. У нас в ближайшее время предстоят выезды в Оренбург, Петербург и Казань, мы ведем переговоры о предоставлении нам борта. Мы надеемся, что команда будет достигать своих целей, а мы с партнерами — обсуждать посвященные этому различные мероприятия.

Как заверил собравшихся Федосов, уже в нынешнем году «Россия» постарается выполнить для «Динамо» как можно больше рейсов. В перспективе также появление совместных программ лояльности для болельщиков клуба и пассажиров авиакомпании и многое другое.

— Почему в столице выбрали именно «Динамо»? Факторов много, и почти все из них оказались в пользу бело-голубых, — рассказал Федосов. — Это исторически один из самых успешных и уважаемых московских клубов, да и положение в таблице на данный момент говорит само за себя. Также это одна из старейших команд, которая прочно ассоциируется с городом и традициями московского футбола. Плюс нужно учитывать, что у «Динамо» огромное количество болельщиков не только в Москве, но и в регионах. Поэтому при выборе партнера мы долго не думали. Скидки для поклонников «Динамо»? Предложение интересное, обсудим этот вопрос.

После протокольной части мероприятия Пивоваров и Федосов спустились на поле домашней арены динамовцев, где состоялся обмен подарками. Гендиректор «Динамо» получил от партнеров модель самолета, а в ответ вручил клубную футболку с 12-м номером. Также на табло стадиона в первый, но далеко не в последний раз появился специальный ролик о партнерстве двух сторон.

Словом, отрадно видеть, что «Динамо» не только показывает хорошие результаты на поле, но и продолжает развиваться за его пределами, прирастая спонсорами с именем. Если так пойдет и дальше, то, вполне возможно, уже в обозримом будущем «России» предстоит выполнить для клуба «золотой рейс».