«Рубин» отдал ведущего защитника прямо перед сезоном. Это самая крупная продажа со времен перехода Азмуна

Но есть проблемы — у Слуцкого нет качественной замены.

«Рубин» сегодня объявил о продаже шведского центрального защитника Карла Старфельта в шотландский «Селтик». Он пропустил последние два матча казанцев на Кубке Матч Премьер, в которых казанцы пропустили семь мячей.

В прошлом сезоне Старфельт был одним из лучших защитников РПЛ. Он оставляет «Рубин» с дырой в защите, но с деньгами.

«Рубин» продал шведа в пять раз дороже, чем купил

Мало кто помнит Старфельта времен работы Романа Шаронова: тогда швед почти сразу после перехода получил травму и ходил на костылях. Но с приходом Слуцкого получил шанс заиграть: Филип Уремович получил повреждение во время сборов, и тренер начал наигрывать Старфельта.

Карл своим шансом воспользовался просто идеально: закрепился в основном составе, выиграл конкуренцию у Силвие Бегича и Пабло Сантоса. В прошлом сезоне он уже был, по сути, ведущим защитником «Рубина», пока Уремович менял амплуа, играя то правого защитника, то снова в центре.

Казанцы заплатили за Старфельта в 2019 году чуть меньше 1 миллиона евро «Гетебургу», который теперь получит процент с продажи шведа из «Рубина» — около 500 тысяч евро.

По информации «СЭ», «Рубин» заработает на трансфере Старфельта 5 миллионов евро. Эту сумму «Селтик» выплатит тремя траншами в ближайшие полтора года.

По сути, это главный трансфер на выход в РПЛ этого лета. «Динамо» заработало 7,5 миллиона евро на продаже Максимилиана Филиппа в «Вольфсбург». Но немец прошлый сезон провел в аренде, а «Рубин» продал своего основного игрока.

Для Казани это образцовый трансфер согласно той модели, к которой они стремятся: брать игроков за небольшие деньги, доводить до определенного уровня и зарабатывать на их продаже.

У «Рубина» перед «Спартаком» проблема: нужен центральный защитник, но пока сыграет Бегич или Нижегородов

«Рубин» уже в субботу примет в Казани «Спартак», от которого на Кубке Матч Премьер получил четыре гола с экспериментальной защитой.

Слуцкий пробовал вместо Старфельта молодого защитника Константина Нижегородова, который впервые проводит сборы со взрослой командой. Талантливый парень отрезками выглядел неплохо, но как будет уже в официальных матчах — вопрос.

Есть и вариант с Силвие Бегичем, которого казанские болельщики не особо любят: хорват почти год лечил травму голеностопа, а когда наконец появился на поле, выглядел невразумительно.

Поэтому качественной замены Старфельта в «Рубине» сегодня нет, и сезон казанцы начнут либо с дебютантом, либо с откровенно слабым легионером.

Зачем «Рубин» вообще отпустил шведа?

«Рубин» сильно рискует, разрушив очень качественную связку защитников Уремович — Старфельт за несколько дней до старта сезона. В августе у казанцев плотный календарь: восемь матчей за месяц, если «Рубин» пройдет в раунд плей-офф Лиги конференций. В такой ситуации в центре обороны, конечно, нужна сыгранная связка качественных защитников.

Но продажа была необходима. Во-первых, в «Рубине» уже потратили летом около 6,5 миллиона евро на трансфер Хакшабановича, который должен был стать потенциальной заменой Хвичи Кварацхелии. Но грузин пока никуда не уходит, предложений по нему в офис клуба не поступало. А трансферный баланс соблюдать нужно, и клуб не мог отказаться от такого предложения из Шотландии.

Во-вторых, у клуба были проблемы с легионерской заявкой. Старфельт и японец Мицуки Сайто не попали в заявку «Рубина» на сезон, которая появилась пару дней назад. Так казанцы сформировали пул из восьми легионеров, и продажа шведа в этом помогла.

Ну и стратегически для «Рубина» было важно продать игрока в клуб, который квалифицировался в Лигу чемпионов. «Рубин» трезво себя оценивает как трамплин для переезда в европейские статусные клубы и хочет поставить такие трансферы на поток.

Трансфер Старфельта за 5 миллионов евро — самая крупная продажа «Рубина» со времен перехода Сердара Азмуна в «Зенит» три года назад (10 миллионов евро + еще 3 миллиона за каждое чемпионство иранца в Питере). С тех пор казанцы только раз продавали игрока за солидную компенсацию — это трансфер Егора Сорокина за 3 миллиона евро в «Краснодар». Все чаще мы видим, что игроки «Рубина» начали прибавлять в цене, а не дешеветь, как было раньше. А сегодня клуб не то что отбивает затраты, а зарабатывает на игроках.