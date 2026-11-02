После двух проваленных дерби «Спартак» сыграл почти идеальное. Но с «Локо» творится какой-то кошмар

Обозреватель «СЭ» — о разгроме в Черкизове и других матчах 13-го тура РПЛ.

«Локо» не проигрывал «Спартаку» в четыре и более мячей с 1:8 в 1979-м

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

47 лет «Спартак» не побеждал «Локомотив» с разрывом в четыре и более мяча. Тот матч чемпионского 1979 года помню из своего детства. Потому что футбол, будучи шестилетним, я уже смотрел, но счета 8:1 в нем вообразить себе не мог. А в тот августовский день он случился — и врезался в память навсегда. Это тоже было в Черкизове, как и вчерашние 0:4, только в старом («Спартак» тогда, впрочем, проводил там и домашние матчи, поскольку «Лужники» были закрыты на реконструкцию перед Олимпиадой-80). Хет-трик сделал Георгий Ярцев, дубль — Сергей Шавло, забили Эдгар Гесс, Федор Черенков, Юрий Гаврилов.

Вот только если «Спартак» Константина Бескова тогда, вернувшись годом ранее из Первой лиги, снова стал топ-клубом и выиграл чемпионат СССР, то «Локомотив» был командой-лифтом, «пятым колесом в телеге московского футбола», путешествовавшим из Высшей в Первую лигу союзного первенства и обратно. Тот год еще получился далеко не худшим — 12-е место. До момента, когда ее примет Юрий Семин, оставалось семь лет. До первого выхода в финал еще союзного Кубка — 11. До первой победы в Кубке России — 17. До первого золота — 23.

«Локомотив» ХХI века — команда, для которой прошлогодняя бронза была абсолютной нормой, рядовым результатом. Уж при трех-то золотых медалях, пяти серебряных, семи бронзовых, девяти Кубках и трех Суперкубках России очередное третье место не может вызывать такие же ликования, как, например, для самарцев бронза «Крыльев Советов» в 2004 году. Или для ростовчан — серебро с золотым отливом 2016-го.

«Локо» переживал разные времена, в том числе и очень тревожные совсем недавно, с немецкими тренерами. Но в российский период он не вылетал никогда, а сейчас делит 14-15-е места с «Ахматом» при абсолютно идентичных показателях по очкам, победам и разности мячей. Несмотря на потерю в летнее трансферное окно целой группы ведущих игроков — Алексея Батракова, Дмитрия Воробьева, Артема Карпукаса, а также Даниила Пруцева, возвращенного из аренды как раз «Спартаком», красно-зеленые по-прежнему шестые по суммарной стоимости игроков команды в РПЛ, публикуемой на сайта Transfermarkt, и значительно опережают соперника с седьмого места. Но вчера у них не было еще и ведущего защитника Сесара Монтеса, капитана сборной Мексики на домашнем для нее ЧМ-2026.

5:0 «Локо» в Воронеже и 3:3 дома с «Краснодаром», когда в концовке хозяева позволили южанам отыграться с 3:1, оказались единовременным всплеском. Потом были безжизненные 0:2 в Ростове, а вчера — форменный 90-минутный кошмар со «Спартаком».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Парада забил первый мяч в профессиональном футболе. Вряд ли он еще когда-то так попадет

Хуан Карлос Карседо здорово перетряхнул состав после ЦСКА, и все перемены выглядели разумными. Это и появление в стартовом составе Игоря Дмитриева, и возвращение туда Кристофера Ву и Жедсона Фернандеша, и перевод Руслана Литвинова из защиты в среднюю линию. При этом расстановка красно-белых оказалась неожиданной — не Роман Зобнин слева в обороне, Жедсон справа, Дмитриев слева в атаке, а Зобнин в роли правого защитника, Дмитриев — по всей левой бровке, Жедсон — «десяткой», а Эсекьель Барко — левым инсайдом. «Трансформер Карседо», как недавно назвал его в нашей беседе для «СЭ» гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов, развернулся неожиданной стороной и закружил головы локомотивцам.

Ну и игроков главный тренер на начало матча (то самое, когда команда, согласно установке Дмитрия Игдисамова, 20 минут спит) здорово, извините, наскипидарил. С первой же минуты красно-белые понеслись а-ля киевское «Динамо» Валерия Лобановского на своем поле — в сумасшедший прессинг и атаки на огромной скорости. Автогол Александра Руденко этим и был вызван — «Локомотив» просто не успевал. Причем почему после этого мяча все побежали поздравлять Манфреда Угальде? Потому что форвард рванул в центр поля и отобрал мяч у Сергея Бабкина, после чего Литвинов отдал вперед на Барко — и понеслась голевая атака.

Второй мяч «Спартака» начался с... травмы задней поверхности бедра Дмитриева. После заработанного им же штрафного, когда Руденко срубил его в сантиметрах от возможного пенальти, повтор показал, что Игорь сразу схватился за ту мышцу. Так что дело было именно в этом контакте, а не в последующем ударе Дмитриева после розыгрыша этого штрафного, когда он упал и не смог продолжить игру.

Вместо Игоря вышел — в первый момент к моему сожалению — не Маркиньос, а Виктор Парада. И когда казалось, что «Спартак» таким образом остался без левого крыла атаки, Парада забил! Пабло Солари навесил, Жедсон скинул — и испанец вдруг попал так, что половина его команды схватилась за головы. В тот момент, когда возникло ощущение, что после травмы Дмитриева «Локо» получит шанс изменить игру, счет вдруг удвоился — и это сломало хозяев окончательно. Если бы перед игрой меня спросили, кто забьет два первых гола «Спартака», то ответ «автогол и Парада» занял бы последнее из всех возможных мест.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чтобы хорошо сыграть, «Спартаку» надо было выйти в нормальном составе, а Карседо — закончить себя перегвардиоливать

Угальде уже к перерыву оформил преимущество красно-белых в три мяча, сыграв головой на опережение Антона Митрюшкина. После углового Барко и скидки Литвинова, который, вернувшись в полузащиту, оказался в полном порядке. Вообще, «Спартаку», чтобы сыграть по-человечески, оказалось достаточно просто выйти в нормальном составе, а Карседо — закончить самого себя перегвардиоливать. Сразу четыре игрока приняли участие в трех голевых атаках: набравший форму после болезни Барко, Литвинов и Угальде — в первой и третьей, Жедсон — в первой и второй.

У «Локо» был один момент при 0:2, когда на двоих выручили Ву и Парада, но в целом красно-зеленых просто выносили вперед ногами. У Михаила Галактионова в распоряжении оставался перерыв, но уже по первым минутам второго тайма, когда «Спартак» понесся вперед на прежних скоростях, а Барко тут же попал в крестовину, стало понятно, что хозяев спасет только чудо.

Вслед за тройной заменой едва вышедший на поле Маркиньос первым касанием плохо подработал мяч после изумительного разрезающего паса Наиля Умярова, выйдя один на один. Но вторым касанием заставил Данилу Годяева, до того по полной программе наевшегося на фланге от Солари, сфолить на себе в штрафной. Барко по-пижонски, с припрыжкой, однако все-таки реализовал пенальти, с трудом переиграв Митрюшкина и установив окончательный счет — 4:0.

После двух проваленных дерби с «Динамо» и ЦСКА третье получилось для «Спартака» почти идеальным. Тут и извлеченные из прошлого тура уроки, и правильный состав, и, безусловно, разобранный соперник — все дошло до того, что болельщики «Локо» по ходу матча кидали в сторону поля шарфы.

Но этим состоянием «Спартаку» при его мрачном настроении по итогам матча с ЦСКА тоже нужно было суметь воспользовался. Сумел. Баланс в игру красно-белых вернулся во многом за счет восстановления пары центральных полузащитников Умяров — Литвинов, которая делала для команды то же самое в начале сезона, в частности против «Зенита».

Набрал форму Барко, эффективен в полузащите был Жедсон, буквально звенел Угальде, очень убедительно вернулся Ву. Сработало просто все, включая выход на замену Маркиньоса, который отвык не быть в старте, но достойно отреагировал на решение Карседо. Никакой эйфории у «Спартака», однако, возникнуть не должно, если помнить о двух предыдущих дерби. Просто удовлетворение от качественно и красиво проделанной командной работы. Она привела к очередному обострению ситуации на самом верху таблицы. Да, у «Зенита» игра в запасе, но какая плотность: «Динамо» — 28 очков, «Зенит» — 27, «Спартак» и ЦСКА — по 26 (у красно-белых и соотношение мячей после этого матча стало лучшим в лиге, и пропущенных мячей — меньше всех). Только «Краснодар» подотстал.

Плохая новость для красно-белых лишь одна — травма Дмитриева. Он обычно один из главных ресурсов для обострения во втором тайме. А вот у «Локомотива» нет ни одного хорошего инфоповода. И даже отставка Галактионова, уже, похоже, назревшая, ею не будет, если на замену красно-зеленые не возьмут подходящего им специалиста. Ошибиться в сложившейся турнирной ситуации никак нельзя.

Фото ПФК ЦСКА

«Оренбург» напоминает прошлогоднюю «Балтику». Но и нынешняя не собирается барахтаться внизу

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)

Армейцы, которых настиг «Спартак», если не брать добавленное время, «отскочили» в Оренбурге. Ворота Максима Бориско, естественно, снова вышедшего после прекрасной игры в дерби с красно-белыми, словно заколдовали: две штанги после стандартов у Руслана Куля и Алексея Татаева, удар Дамиана Пуэблы с близкого расстояния рядом со штангой, наконец, отмененный гол того же Пуэблы из-за носка Гедеона Гузины, залезшего в офсайд. Один раз было близко к пенальти, причем даже по двум моментам в одном игровом эпизоде, но молодой и достаточно уверенный в себе судья Игорь Капленков, как и ВАР, единогласно решили, что на столь жесткое наказание ЦСКА не натянул. Армейцы в то же время создали минимум. «Оренбург», считаю, заслужил победу, но так и не смог забить.

Мне вообще команда Ильдара Ахметзянова очень нравится. Она напоминает прошлогоднюю талалаевскую «Балтику» — и по месту в таблице, и по стилистике. Прессинг, компактность, высокая линия обороны, много агрессии в единоборствах — да, и у тех и у других много фолов, но для средней по составу команды, стремящейся навязывать соперникам свою волю, а не отбиваться низким блоком, это необходимость.

«Оренбург» ни секунды не позволял дышать армейцам, не давал им свободных зон, а ведь Кириллу Глебову, Данилу Круговому, Матвею Кисляку (последние слухи об интересе к нему касаются «Монако», и с учетом наличия там Александра Головина этот вариант видится мне очень симпатичным) и всей этой быстрой молодой компании только дай раскрутить атаку на пространстве. Каждый стандарт у «Оренбурга» таит в себе опасность, разве что своего Мингияна Бевеева, чтобы создавать регулярную угрозу длинными аутами, у Ахметзянова нет. Хоть Мохаммади из Костромы забирай.

Однажды во втором тайме и однажды уже после матча дошло даже до массовых стычек. Это было настоящее рубилово, все 90 минут на оренбургской синтетике полыхало. Но, несмотря на 0:0, отвлекаться от экрана не хотелось — обе команды хорошо готовы, интенсивность выглядела очень приличной. И 42-летний Ахметзянов, и 40-летний Дмитрий Игдисамов в этом сезоне проявляют себя как одни из самых перспективных российских специалистов, и стыдно за эту игру им, особенно главному тренеру хозяев, быть не должно. В компенсированное время мог бы забить и оживший ЦСКА, но это уж в целом по игре вышло бы несправедливо. Армейцы и ничьей должны быть довольны.

Ильдар Ахметзянов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ахметзянов продолжает кажущийся все более очевидным путь в российские топ-клубы. Учитывая недавний отказ «Рубину», думаю, сезон он в «Оренбурге» доработает. Интересно, где окажется после.

А тем временем в большой группе клубов, плотным слоем расположившихся после первой пятерки и возглавляемых до этого тура «Оренбургом», началось расслоение на середняков и тех, кто ближе к зоне вылета. Команду Ахметзянова на очко обогнал «Ростов», при Дмитрии Кириченко творящий что-то удивительное, — 1:0 у «Акрона», 0:0 с «Балтикой», 2:0 у «Локомотива», кубковые 6:1 снова у «Акрона» и вот — 3:0 в Каспийске.

У махачкалинского «Динамо» все в последнее время совсем скверно — одно очко за шесть последних туров с разностью мячей 4-16. А ведь как хорошо оно начинало чемпионат! Но потом потеряло перешедшего в ЦСКА Мохаммеда Аззи, а вслед за ним и игру. И вот уже 11-е место и очко от 13-го, то есть от зоны стыков, на котором находится «Акрон».

В следующем туре махачкалинцы поедут в гости к «Балтике», у которой вчера случилась — как раз над «Акроном» — первая осенняя победа в первенстве. Впрочем, вспоминая отличную игру калининградцев в прошлом туре в гостях с «Краснодаром», удивляться этому не приходится.

Андрей Талалаев обещал, что обновленная команда обретет себя к октябрю, что и произошло. Не хватало какого-то последнего усилия, завершающего штриха для победы, и вчера ей не помешало даже то, что Артем Шуманский очень быстро отыграл гол Брайана Хиля. Пушка Ивана Беликова под перекладину была далеко не единственным моментом у «Балтики» после этого, и ее победа выглядит абсолютно заслуженной.

До Краснодара у «Балтики» были две нулевые ничьи с «Ахматом» и «Ростовом», то есть балтийцы не проигрывают уже четыре тура. Команда Талалаева сравнялась с «Оренбургом» по очкам и опередила его, заняв седьмое место по дополнительным показателям. То есть по сравнению с итогом прошлого года она уступает всего одну позицию, но о ней говорят значительно меньше, потому что привыкли.

Чуть отстают от «Оренбурга» и «Балтики» еще не игравшие в этом туре «Крылья Советов», у которых сегодня домашняя встреча с «Зенитом», и «Рубин» — этим командам, думаю, борьба за выживание не грозит. В отличие от шести клубов, расположившихся ниже.

И я бы не советовал «Локомотиву» думать о том, что он просто в силу своего статуса выберется из подвала, — мол, по-другому быть не может. Так же думали в сезоне-2015/16 и в столичном «Динамо»...