Идеальное прощание Супер Марио. Забил, создал гол и в слезах ушел под овации трибун

ЦСКА завершил сезон яркой победой и финишировал на пятом месте.

По большому счету не было принципиальной разницы, сумеет ли ЦСКА в финишном створе обойти «Краснодар» или пропустит вперед дышавший в спину «Локомотив». В отсутствие еврокубков на будущий сезон четвертое место мало чем отличается от шестого. Если это, конечно, не исторический прорыв. Только это точно не случай армейцев, которые весной проделали стремительный путь от претендента на титул до команды, в очередной раз финишировавшей за пределами призовой тройки.

Теперь, как утверждают многие источники, ЦСКА начинает глобальную перестройку. Чуть ли не смену эпох, и, наверное, было что-то символичное в том, что именно сейчас красно-синие прощались с двумя легендами — Аланом Дзагоевым и Марио Фернандесом. Русский бразилец, пока лишь приостанавливающий карьеру, возможно, еще вернется. Но даже если подобный вариант реализуется, это будет уже другой ЦСКА.

Еще и без Магнуссона, Гбамена и ряда других игроков нынешнего состава. Но зато с Игорем Акинфеевым, который накануне завершающего сезон тура продлил контракт с родным клубом до 2024 года. Голкипер станет связующим звеном между прошлым и будущим армейцев, где появятся новые звезды. В том числе и Карраскаль, которого клуб выкупил у «Ривер Плейт», объявив о подписании с колумбийцем долгосрочного контракта.

Однако его в субботу на поле не было. В отличие от Фернандеса, которому передал капитанскую повязку Акинфеев. А красивые решения подразумевают красивый сценарий, который Марио писал сам. Сначала головой вогнал мяч под перекладину с подачи Облякова. Потом — снова выиграв борьбу в воздухе — выполнил результативную скидку на Гбамена.

Трибуны скандировали «Марио!», а он, кажется, был везде. Элегантный пас пяткой на бровке, разгон классной атаки передачей «шведой», попытка пробить через себя — Фернандес словно все исполнял «на бис». Ну какая усталость от футбола?! Казалось, Марио уже по ходу матча должен был почувствовать, что у него есть силы помочь ЦСКА и не приостанавливать действие своего контракта.

Это, впрочем, было бы фантастикой, и это понимали все. Как на трибунах, где Дзагоев на фан-секторе исполнял роль заводящего, так и на поле. Армейцы словно наслаждались каждой из последних минут рядом с Марио и старались все сделать красиво. Принявший участие в первой голевой атаке Эджуке демонстрировал весь набор финтов, Медина расстреливал ворота, перед этим эффектно перебросив мяч через головы сразу двух защитников.

«Ростов» выглядел гостем на этом празднике жизни, но даже с поправкой на кадровые потери Валерия Карпина данный статус устраивать не мог. Соответственно, на второй тайм дончане вышли с другим настроем и иным уровнем здоровой футбольной агрессии. Только и в этом компоненте ЦСКА оказался круче, а прессинг москвичей — эффективнее. И если Заболотный свой шанс забить упустил, то преуспевший на отскоке Эджуке выкатил мяч уже не промахнувшемуся Облякову.

На гол ярко выглядевший полузащитник точно наиграл. Марио же получил свою последнюю в РПЛ желтую карточку. Что показательно — в атаке в чужой штрафной. Замена не скрывавшего слез Фернандеса на последней минуте — самое трогательное, что было в этом матче. Это был его вечер и вечер ЦСКА. Даже Дивеев, поставив точку в разгроме, мог оказаться на позиции центрального нападающего.

Хотя одна, даже самая яркая, победа, естественно, не может расцениваться как реабилитация в глазах болельщиков. Слишком много было разочарований, включая проигранное «Спартаку» дерби в Кубке. Однако в отпуск армейцы уходят на высокой ноте, подарив веру в будущее. Каким оно будет — скоро узнаем. Лето для ЦСКА будет жарким.