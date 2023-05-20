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Дерби за серебро «Спартак» — ЦСКА и другие интриги РПЛ: кто станет вторым и что происходит в подвале таблицы

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Расклады перед 28-м туром для лидеров и аутсайдеров.
Гонка за серебром

ЦСКА сейчас можно назвать главным фаворитом в борьбе за второе место. Армейцы на четыре очка опережают «Спартак» и «Ростов», с которыми сыграют в ближайшем и последнем турах. Между матчами с прямыми конкурентами в календаре стоит непростой выезд в Краснодар к сопернику по июньскому финалу Кубка России. Но в любом случае теперь даже есть возможность допустить одну осечку. И если удастся завершить дерби на позитиве, первые с 2018 года медали для красно-синих и второе подряд серебро для экс-тренера «Сочи» Федотова окажутся в зоне ближайшей досягаемости.

ЦСКА после 10 туров весны — лучшая команда РПЛ по набранным очкам (25), после прошлых выходных у «Зенита» и «Локомотива» на два меньше. «Спартак» за то же время после зимней паузы из главного преследователя питерцев превратился в очень хаотичную команду. В матче красно-белых с «Химками» игра и судейство снова выглядели одинаково плохо. Но дерби — каждый раз своя история. И если у команды Абаскаля получится удивить принципиального соперника, календарь на финише располагает к борьбе за серебро. В первом круге ЦСКА и «Спартак» выдали эмоциональный матч, в воскресенье от соперников и их тренеров можно ждать чего-то похожего.

«Ростов» в первой половине весны при всех известных ограничениях и трудностях убеждал стабильными результатами, дело явно было не только в часто назначаемых в его пользу пенальти. Но команда Карпина после вылета из Кубка в начале апреля выиграла в чемпионате только один матч из шести, а после упущенной победы над «Спартаком» в Москве потеряла много эмоций и потерпела два сухих поражения. Ростовчан ждет непростой финиш: новый выезд к «Краснодару», визит «Ахмата» и поездка к ЦСКА. Грозненцы опять подтянулись к топ-4 и пока математически даже претендуют на серебро.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. «Медальное дерби». Возьмет ли герой весны Федотов второе серебро подряд? Прервет ли Абаскаль безвыигрышную серию?

Борьба за выживание

«Урал» после победы над «Оренбургом» удержался выше зоны стыковых матчей. За полгода с середины сентября екатеринбуржцы собрали впечатляющую серию без поражений, а с середины марта не могли выиграть в семи турах при всего двух ничьих. Теперь команду Гончаренко после окончательного прощания с Кубком ждет определяющий выезд — в Самару.

«Крылья» после ничьей с «Локомотивом» опустились в зону стыков. Сейчас волжане могут вытащить себя сами: в двух турах сыграют с соседями по подвалу таблицы — после «Урала» отправятся в Воронеж. Для спасения в непростой ситуации пора начинать побеждать, чего не удавалось с начала апреля в пяти турах подряд.

«Факел» выбрался выше зоны стыков после трех сухих побед подряд. Команда показывает умение запрыгивать выше уровня ожиданий, а Евсеев уже проверил на прочность стол раздевалки на арене в Ростове-на-Дону и не стал рисковать после домашней игры с «Нижним». Не исключено, для воронежцев многое решится на своем поле против «Крыльев», до и после их ждут матчи в почти родном для тренера Черкизове и Санкт-Петербурге.

Вадим Евсеев. Инъекция Евсеева, «Ахмат» может замахнуться на бронзу, «Ростов» и «Спартак» говорят друг другу: «Только после вас!»

«Нижний Новгород» после поражения в Воронеже отдалился от зоны стыков. Чтобы обойти «Факел» и «Крылья», команде Юрана может не хватить даже сенсации против «Сочи» или «Спартака». С другой стороны, нижегородцы на пять очков опережают «Химки», которые примут в последнем туре. Пусть химчане еще с Юраном в первом круге разгромили «Пари НН» и имеют равенство по личным встречам с «Крыльями», они уже в этом туре рискуют лишиться теоретического шанса подняться выше 15-го места. Перед поездкой к «Ахмату» в Грозный подмосковный клуб, сыгравший в этом сезоне под руководством пяти тренеров, ближе к другой команде Талалаева — «Торпедо». Автозаводцы со всеми своими перестановками неделю назад вылетели из РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
4
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
9
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 26 1 7
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