Дерби за серебро «Спартак» — ЦСКА и другие интриги РПЛ: кто станет вторым и что происходит в подвале таблицы
ЦСКА сейчас можно назвать главным фаворитом в борьбе за второе место. Армейцы на четыре очка опережают «Спартак» и «Ростов», с которыми сыграют в ближайшем и последнем турах. Между матчами с прямыми конкурентами в календаре стоит непростой выезд в Краснодар к сопернику по июньскому финалу Кубка России. Но в любом случае теперь даже есть возможность допустить одну осечку. И если удастся завершить дерби на позитиве, первые с 2018 года медали для красно-синих и второе подряд серебро для экс-тренера «Сочи» Федотова окажутся в зоне ближайшей досягаемости.
ЦСКА после 10 туров весны — лучшая команда РПЛ по набранным очкам (25), после прошлых выходных у «Зенита» и «Локомотива» на два меньше. «Спартак» за то же время после зимней паузы из главного преследователя питерцев превратился в очень хаотичную команду. В матче красно-белых с «Химками» игра и судейство снова выглядели одинаково плохо. Но дерби — каждый раз своя история. И если у команды Абаскаля получится удивить принципиального соперника, календарь на финише располагает к борьбе за серебро. В первом круге ЦСКА и «Спартак» выдали эмоциональный матч, в воскресенье от соперников и их тренеров можно ждать чего-то похожего.
«Ростов» в первой половине весны при всех известных ограничениях и трудностях убеждал стабильными результатами, дело явно было не только в часто назначаемых в его пользу пенальти. Но команда Карпина после вылета из Кубка в начале апреля выиграла в чемпионате только один матч из шести, а после упущенной победы над «Спартаком» в Москве потеряла много эмоций и потерпела два сухих поражения. Ростовчан ждет непростой финиш: новый выезд к «Краснодару», визит «Ахмата» и поездка к ЦСКА. Грозненцы опять подтянулись к топ-4 и пока математически даже претендуют на серебро.
Борьба за выживание
«Урал» после победы над «Оренбургом» удержался выше зоны стыковых матчей. За полгода с середины сентября екатеринбуржцы собрали впечатляющую серию без поражений, а с середины марта не могли выиграть в семи турах при всего двух ничьих. Теперь команду Гончаренко после окончательного прощания с Кубком ждет определяющий выезд — в Самару.
«Крылья» после ничьей с «Локомотивом» опустились в зону стыков. Сейчас волжане могут вытащить себя сами: в двух турах сыграют с соседями по подвалу таблицы — после «Урала» отправятся в Воронеж. Для спасения в непростой ситуации пора начинать побеждать, чего не удавалось с начала апреля в пяти турах подряд.
«Факел» выбрался выше зоны стыков после трех сухих побед подряд. Команда показывает умение запрыгивать выше уровня ожиданий, а Евсеев уже проверил на прочность стол раздевалки на арене в Ростове-на-Дону и не стал рисковать после домашней игры с «Нижним». Не исключено, для воронежцев многое решится на своем поле против «Крыльев», до и после их ждут матчи в почти родном для тренера Черкизове и Санкт-Петербурге.
«Нижний Новгород» после поражения в Воронеже отдалился от зоны стыков. Чтобы обойти «Факел» и «Крылья», команде Юрана может не хватить даже сенсации против «Сочи» или «Спартака». С другой стороны, нижегородцы на пять очков опережают «Химки», которые примут в последнем туре. Пусть химчане еще с Юраном в первом круге разгромили «Пари НН» и имеют равенство по личным встречам с «Крыльями», они уже в этом туре рискуют лишиться теоретического шанса подняться выше 15-го места. Перед поездкой к «Ахмату» в Грозный подмосковный клуб, сыгравший в этом сезоне под руководством пяти тренеров, ближе к другой команде Талалаева — «Торпедо». Автозаводцы со всеми своими перестановками неделю назад вылетели из РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
9
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7