«Он влетел в раздевалку и сказал: «Тебя тут никто не спасет». Генич — о конфликте с экс-тренером «Химок» Пискаревым

Известный комментатор раскрыл свою версию истории, рассказанной в «Разговоре по пятницам».

Бывший главный тренер «Химок» Александр Пискарев стал героем «Разговора по пятницам», где рассказал, как был уволен из подмосковной команды в 2000 году после конфликта с Константином Геничем.

— Ведем 1:0, Костя в полном порядке. Я вижу, что заряжен, летит в подкатах. До конца минут 15. Думаю: надо его сохранить для следующего матча. Вдруг рубанут, останемся без нападающего. Убираю Генича с поля. Так он шагает к скамейке и матом меня кроет! [...] Я сразу отвечать не стал. Зато уж в раздевалке сорвался. Не выдержал. Сказал ему: «Я положил на тебя крупный! И на президента, который тебя поддерживает! Мне по ***, могу и уйти...»

— Кто был президентом клуба?

— Юрий Кораблин. Мэр Химок, потом «Венецию» купил.

— Генича поддерживал?

— Да! Костя — парень-то скользкий, влезет куда хочешь. Везде найдет своих людей. Вот вторая часть спича мне дорого обошлась.

— Про президента?

— Да. Это моя ошибка! Остановись я на середине своей речи, все было бы нормально. Работал бы и работал. Без последствий.

— Кораблину донесли сразу?

— Моментально. Доброхотов вокруг много. Было кому стукнуть. На следующий день пришлось уйти.

— Генич уверял, что после увольнения ваш сын Андрей, тоже игравший в «Химках», на тренировках летел ему в ноги. Говорил: «Отец тебя проклинает, без работы остался».

— Ерунда полная! Андрюха не такой!

— Рады слышать.

— Ездил со мной в клубы, где я работал. Никогда не рассказывал, что в команде творится! Ни-ког-да! Чтобы подошел, шепнул: «Пап, знаешь, там...» А уж чтобы я Генича проклинал?!

— Позже встречались с Константином?

— Нет. Не хочу. Но и телевизор не выключаю, когда его комментарий слышу. Вспоминаю!

«СЭ» обратился к Константину Геничу за комментарием.

Константин Генич. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Генич подтверждает историю с увольнением, но отмечает детали

— Так и было. Полностью подтверждаю эту историю: Александр Михайлович Пискарев был отправлен в отставку именно после конфликта со мной. Но интерпретация сказанного в интервью в моей версии чуть-чуть различается с версией господина Пискарева.

Домашний матч с тульским «Арсеналом». Была тяжелая, тягучая игра, неуступчивый соперник. Мы вели 1:0, мне удалось забить. Я лидер команды, не первый год в «Химках», много забиваю, отдаю. В тот год — может быть, и благодаря Александру Пискареву — я стал лучшим бомбардиром зоны «Центр» второй лиги. И, конечно, у меня был «особый» статус в команде. Ко мне очень хорошо относились руководство, приближенные к нему люди и мэр города, президент команды Юрий Кораблин. Я не могу сказать, что это меня сильно выделяло на фоне остальных, но все знали, что я основной игрок, один из лидеров команды и человек, который забивает и приносит результат.

Меня действительно поменяли, но замена была не связана с теми причинами, о которых рассказал Александр Пискарев. При счете 1:0 я в свой адрес постоянно слышал упреки и достаточно нецензурную и нелицеприятную агрессию. Когда он меня менял, то еще и отчитывал. Я ему ответил что-то в духе: «****** на меня орать», «Что ты до меня ********?». 20 лет, кровь бурлит, ведем в счете, я еще и забил. Здесь я, наверное, был неправ. Сейчас прекрасно понимаю, что так делать нельзя.

Александр Пискарев. Юрий Голышак, Фото «СЭ»

Про гневную тираду в раздевалке и ее последствия

— Александр Пискарев приходил в наш клуб в статусе мегазвезды, тренера молодежных и юношеских сборных. Он воспринимал всех наших ребят и меня в частности как материал не самого высокого качества: «На этих ребят надо кричать, оскорблять, потому что я работал в сборной, а тут какие-то непонятные «Химки» и непонятный Генич что-то мне в ответ пытается вякнуть».

Отношения с тренером, откровенно говоря, были напряженные. Я психанул, но мы выиграли. И обычно после матча тренер отдышится, зайдет в раздевалку и спокойно всех поздравит. Но здесь никаких слов поздравления с победой не было. Как сейчас помню: я сидел в углу, он влетел в раздевалку и отборной речью сказал: «Мне посрать, кто ты такой. Тебя тут никто не спасет — ни президент, ни кто бы то ни был». Много было сказано очень агрессивных и эмоциональных слов в мой адрес. Я сидел и молчал. Все сидели и молчали.

У победы очень много отцов, и в победной раздевалке много народа. Когда Александр Михайлович выдавал эту тираду в мою сторону, за его спиной стояло окружение клуба, в том числе генеральный и спортивный директора. Это слышали все. Не было такого, что он на меня наехал, а я пошел пожаловался, и его тут же его убрали. Он наговорил много вещей и на следующий день остался без работы.

Пискарев считает, что я его спровоцировал, вынудил, нажаловался. Но эту тему, клянусь чем угодно, я ни с кем из руководства не обсуждал. И то, что его выгнали, для меня самого стало неприятным шоком. Я чувствовал вину за то, что своим эмоциональным поведением повлиял на решение руководства об увольнении. Но руководство тоже не слепое. Они прекрасно видели, как Пискарев относится к команде, ребятам и коллективу. Я думаю, что это решение было связано не только с его тирадой или с тем, что я повысил на него голос.

Константин Генич. Федор Успенский, Фото «СЭ»

О сыне Пискарева и сделанных выводах

— Говоря об истории с его сыном, может быть, мне казалось, что он против меня грубо играет. И если спустя столько лет Пискарев досконально помнит, что говорил в раздевалке, то он, безусловно, более основательно переживал эту историю. Сын был в курсе, и не только мне говорил о том, что его отец считает, будто бы я его умышленно из команды «сплавил». Но это уже смешно. Ладно, мне 20 лет и я не отдаю себе отчет в том, что делаю, еще и во второй лиге. Но он-то тренер, уже прошедший чемпионат мира, понимал, что можно, а что нельзя. Да и он всегда был обо мне не очень высокого мнения.

Футбол — эмоциональный вид спорта. Это коллектив, где у всех повышен тестостерон, где внутри бушует огромное количество эмоций, амбиций, и каждый хочет себя проявить. Субординация должна быть — в быту, в раздевалке, в тренировочном процессе. Но все, что касается игры, поля и реакции, — такое бывает. Даже Кевин де Брейне недавно напихал Пепу Гвардиоле, и ничего: после игры отметили вместе победу, а после замены бельгиец с тренером обнялся. Понимаю, некорректное сравнение — полуфинал Лиги чемпионов и вторая лига, но мы говорим про похожие ситуации.

Я жалел о произошедшем на тот момент, мне было неуютно и неудобно. Но дальше жизнь все расставила по своим местам. С нами остался работать Виктор Евгеньевич Папаев из тренерского штаба, и время работы в этом потрясающем коллективе было одним из лучших за мою недолгую футбольную карьеру. А где дальше трудился Александр Пискарев, меня уже мало волновало. Было и было.

Валерия Яшвили