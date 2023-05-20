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«Он влетел в раздевалку и сказал: «Тебя тут никто не спасет». Генич — о конфликте с экс-тренером «Химок» Пискаревым

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Константин Генич.
Фото ФК «Химки», Соцсети
Константин Генич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Пискарев.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»
Константин Генич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный комментатор раскрыл свою версию истории, рассказанной в «Разговоре по пятницам».

Бывший главный тренер «Химок» Александр Пискарев стал героем «Разговора по пятницам», где рассказал, как был уволен из подмосковной команды в 2000 году после конфликта с Константином Геничем.

— Ведем 1:0, Костя в полном порядке. Я вижу, что заряжен, летит в подкатах. До конца минут 15. Думаю: надо его сохранить для следующего матча. Вдруг рубанут, останемся без нападающего. Убираю Генича с поля. Так он шагает к скамейке и матом меня кроет! [...] Я сразу отвечать не стал. Зато уж в раздевалке сорвался. Не выдержал. Сказал ему: «Я положил на тебя крупный! И на президента, который тебя поддерживает! Мне по ***, могу и уйти...»

— Кто был президентом клуба?

— Юрий Кораблин. Мэр Химок, потом «Венецию» купил.

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— Генича поддерживал?

— Да! Костя — парень-то скользкий, влезет куда хочешь. Везде найдет своих людей. Вот вторая часть спича мне дорого обошлась.

— Про президента?

— Да. Это моя ошибка! Остановись я на середине своей речи, все было бы нормально. Работал бы и работал. Без последствий.

— Кораблину донесли сразу?

— Моментально. Доброхотов вокруг много. Было кому стукнуть. На следующий день пришлось уйти.

— Генич уверял, что после увольнения ваш сын Андрей, тоже игравший в «Химках», на тренировках летел ему в ноги. Говорил: «Отец тебя проклинает, без работы остался».

— Ерунда полная! Андрюха не такой!

— Рады слышать.

— Ездил со мной в клубы, где я работал. Никогда не рассказывал, что в команде творится! Ни-ког-да! Чтобы подошел, шепнул: «Пап, знаешь, там...» А уж чтобы я Генича проклинал?!

— Позже встречались с Константином?

— Нет. Не хочу. Но и телевизор не выключаю, когда его комментарий слышу. Вспоминаю!

«СЭ» обратился к Константину Геничу за комментарием.

Константин Генич.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Генич подтверждает историю с увольнением, но отмечает детали

— Так и было. Полностью подтверждаю эту историю: Александр Михайлович Пискарев был отправлен в отставку именно после конфликта со мной. Но интерпретация сказанного в интервью в моей версии чуть-чуть различается с версией господина Пискарева.

Домашний матч с тульским «Арсеналом». Была тяжелая, тягучая игра, неуступчивый соперник. Мы вели 1:0, мне удалось забить. Я лидер команды, не первый год в «Химках», много забиваю, отдаю. В тот год — может быть, и благодаря Александру Пискареву — я стал лучшим бомбардиром зоны «Центр» второй лиги. И, конечно, у меня был «особый» статус в команде. Ко мне очень хорошо относились руководство, приближенные к нему люди и мэр города, президент команды Юрий Кораблин. Я не могу сказать, что это меня сильно выделяло на фоне остальных, но все знали, что я основной игрок, один из лидеров команды и человек, который забивает и приносит результат.

Меня действительно поменяли, но замена была не связана с теми причинами, о которых рассказал Александр Пискарев. При счете 1:0 я в свой адрес постоянно слышал упреки и достаточно нецензурную и нелицеприятную агрессию. Когда он меня менял, то еще и отчитывал. Я ему ответил что-то в духе: «****** на меня орать», «Что ты до меня ********?». 20 лет, кровь бурлит, ведем в счете, я еще и забил. Здесь я, наверное, был неправ. Сейчас прекрасно понимаю, что так делать нельзя.

Александр Пискарев.
Юрий Голышак, Фото «СЭ»

Про гневную тираду в раздевалке и ее последствия

— Александр Пискарев приходил в наш клуб в статусе мегазвезды, тренера молодежных и юношеских сборных. Он воспринимал всех наших ребят и меня в частности как материал не самого высокого качества: «На этих ребят надо кричать, оскорблять, потому что я работал в сборной, а тут какие-то непонятные «Химки» и непонятный Генич что-то мне в ответ пытается вякнуть».

Отношения с тренером, откровенно говоря, были напряженные. Я психанул, но мы выиграли. И обычно после матча тренер отдышится, зайдет в раздевалку и спокойно всех поздравит. Но здесь никаких слов поздравления с победой не было. Как сейчас помню: я сидел в углу, он влетел в раздевалку и отборной речью сказал: «Мне посрать, кто ты такой. Тебя тут никто не спасет — ни президент, ни кто бы то ни был». Много было сказано очень агрессивных и эмоциональных слов в мой адрес. Я сидел и молчал. Все сидели и молчали.

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У победы очень много отцов, и в победной раздевалке много народа. Когда Александр Михайлович выдавал эту тираду в мою сторону, за его спиной стояло окружение клуба, в том числе генеральный и спортивный директора. Это слышали все. Не было такого, что он на меня наехал, а я пошел пожаловался, и его тут же его убрали. Он наговорил много вещей и на следующий день остался без работы.

Пискарев считает, что я его спровоцировал, вынудил, нажаловался. Но эту тему, клянусь чем угодно, я ни с кем из руководства не обсуждал. И то, что его выгнали, для меня самого стало неприятным шоком. Я чувствовал вину за то, что своим эмоциональным поведением повлиял на решение руководства об увольнении. Но руководство тоже не слепое. Они прекрасно видели, как Пискарев относится к команде, ребятам и коллективу. Я думаю, что это решение было связано не только с его тирадой или с тем, что я повысил на него голос.

Константин Генич.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

О сыне Пискарева и сделанных выводах

— Говоря об истории с его сыном, может быть, мне казалось, что он против меня грубо играет. И если спустя столько лет Пискарев досконально помнит, что говорил в раздевалке, то он, безусловно, более основательно переживал эту историю. Сын был в курсе, и не только мне говорил о том, что его отец считает, будто бы я его умышленно из команды «сплавил». Но это уже смешно. Ладно, мне 20 лет и я не отдаю себе отчет в том, что делаю, еще и во второй лиге. Но он-то тренер, уже прошедший чемпионат мира, понимал, что можно, а что нельзя. Да и он всегда был обо мне не очень высокого мнения.

Футбол — эмоциональный вид спорта. Это коллектив, где у всех повышен тестостерон, где внутри бушует огромное количество эмоций, амбиций, и каждый хочет себя проявить. Субординация должна быть — в быту, в раздевалке, в тренировочном процессе. Но все, что касается игры, поля и реакции, — такое бывает. Даже Кевин де Брейне недавно напихал Пепу Гвардиоле, и ничего: после игры отметили вместе победу, а после замены бельгиец с тренером обнялся. Понимаю, некорректное сравнение — полуфинал Лиги чемпионов и вторая лига, но мы говорим про похожие ситуации.

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Я жалел о произошедшем на тот момент, мне было неуютно и неудобно. Но дальше жизнь все расставила по своим местам. С нами остался работать Виктор Евгеньевич Папаев из тренерского штаба, и время работы в этом потрясающем коллективе было одним из лучших за мою недолгую футбольную карьеру. А где дальше трудился Александр Пискарев, меня уже мало волновало. Было и было.

Валерия Яшвили

Футбол
ФК Химки
Александр Пискарев
Константин Генич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
9
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 26 1 7
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