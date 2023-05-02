«Желаю проиграть в оставшихся матчах». Судейство Левникова, бомбер «Спартака»: все о конфликте Генича с «Ростовом»
«Как бы я вас ни любил, идите лесом!»
После матча «Спартак» — «Ростов» (1:1) полыхнуло: Валерия Карпина удалили после разговора с Кириллом Левниковым, а в Telegram-канале гостей вышла серия резонансных постов. Сначала — со спорными эпизодами перед голом Александра Соболева.
А затем и с критикой Константина Генича.
«Ростову» не понравилось, как комментатор оценил эпизод со столкновением Соболева, у которого уже была желтая карточка, и Андрея Ланговича. «Ой-ой-ой, как Соболев врезался в лицо Ланговича. Но игровой момент», — сказал в эфире Генич.
В «Ростове» тут же намекнули на подарок от «Спартака»: «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили».
Генич эмоционально ответил в своем Telegram-канале: «Как бы я вас ни любил — идите лесом».
А затем выложил пост с тем самым бомбером и очками: «Все на месте. Бомбер и очки. Как вы хотели».
«Ростов» продолжил задевать комментатора и напомнил, как Константин не сразу заметил чистый гол в ворота «Урала».
«Мне кажется, я не заслужил такой пост»
Вчера вечером в эфире «Коммент.Шоу» Генич снова высказался о конфликте с «Ростовом». И снова — сверхэмоционально.
«Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Да, я искренне желаю.
Просто это люди, которым я всегда шел навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли. Я так понимаю, что SMM это не мог сделать без санкции.
Почему меня так бомбит? Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я отношусь с искренней симпатией не первый год. И там это знают. Мне кажется, я не заслужил такой пост. И обвинять меня в предвзятости, припоминая, что клуб мне подарил бомбер... «Динамо» подарило мне поло, «Торпедо» подарило худи, Леонид Слуцкий подарил майку с моей фамилией, ЦСКА прекрасную акцию организовал в истории с Федей Чаловым, «Крылья Советов» подарили мне майку со своего юбилейного матча, посвященного 50-летию. Потому что я искренний и классный парень. Я серьезно сейчас абсолютно говорю.
Поэтому эмоции, которые есть внутри клуба сразу после матча, я понимаю. Но это произошло вечером следующего дня — вытаскивать это наружу вот с такой подписью, мне кажется, некрасиво».
Сегодня утром Генич признал, что был неправ, пожелав «Ростову» пять поражений.
«У меня были прекрасные отношения с «Ростовом», и я надеюсь, что они когда-нибудь наладятся. Но промолчать не хотелось: слишком много угроз, негатива, оскорблений поступает мне в последние дни.
С тренером, руководством, с пресс-службой и вообще всеми в «Ростове» никаких вопросов не возникало. Искать виноватых на стороне — не лучшее дело.
Время от времени «Ростов» ко мне обращается по-дружески по щекотливым моментам. Недели три назад клуб попросил помочь в том поле, где у меня нет полномочий. Но я по-дружески не отказал и сделал все, что мог. В итоге «Ростов» добился своего. Меня поблагодарили: «Приедешь в Ростов — мы поляну накроем».
И этот щекотливый момент, который появился в Telegram-канале, обсуждался мной и клубом до публикации. В первой половине дня. На вопрос, действительно ли комментатор матча считает это игровым эпизодом, я ответил, что не отказываюсь от своих слов. Зачем потом приплетать бомбер, очки и заканчивать фразой тренера? Не очень понимаю.
Мне и «Динамо» присылало сувенир, другие клубы. Это не значит, что я должен за эти команды болеть и переживать. Я вообще ни за кого не болею. При чем тут бомбер от «Спартака»?
Пост «Ростова» вызвал много эмоций и рефлексии, мне неудобно за это. Может быть, я был неправ, когда сказал, что желаю «Ростову» проиграть во всех оставшихся матчах. Будете в тройке — порадуюсь за вас. Не будете — значит, не заслужили. Удачи в оставшихся играх», — сказал комментатор.
«Ростов» в своих соцсетях пока никак не отреагировал на заявления Генича.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5