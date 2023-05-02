Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

«Желаю проиграть в оставшихся матчах». Судейство Левникова, бомбер «Спартака»: все о конфликте Генича с «Ростовом»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Константин Генич
Константин Генич и ответ «Ростова» на его пост.
Фото Telegram
Константин Генич
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Самый неожиданный скандал недели.

«Как бы я вас ни любил, идите лесом!»

После матча «Спартак» — «Ростов» (1:1) полыхнуло: Валерия Карпина удалили после разговора с Кириллом Левниковым, а в Telegram-канале гостей вышла серия резонансных постов. Сначала — со спорными эпизодами перед голом Александра Соболева.

А затем и с критикой Константина Генича.

«Ростову» не понравилось, как комментатор оценил эпизод со столкновением Соболева, у которого уже была желтая карточка, и Андрея Ланговича. «Ой-ой-ой, как Соболев врезался в лицо Ланговича. Но игровой момент», — сказал в эфире Генич.

В «Ростове» тут же намекнули на подарок от «Спартака»: «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили».

Генич эмоционально ответил в своем Telegram-канале: «Как бы я вас ни любил — идите лесом».

А затем выложил пост с тем самым бомбером и очками: «Все на месте. Бомбер и очки. Как вы хотели».

«Ростов» продолжил задевать комментатора и напомнил, как Константин не сразу заметил чистый гол в ворота «Урала».

«Мне кажется, я не заслужил такой пост»

Вчера вечером в эфире «Коммент.Шоу» Генич снова высказался о конфликте с «Ростовом». И снова — сверхэмоционально.

«Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Да, я искренне желаю.

Просто это люди, которым я всегда шел навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли. Я так понимаю, что SMM это не мог сделать без санкции.

Почему меня так бомбит? Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я отношусь с искренней симпатией не первый год. И там это знают. Мне кажется, я не заслужил такой пост. И обвинять меня в предвзятости, припоминая, что клуб мне подарил бомбер... «Динамо» подарило мне поло, «Торпедо» подарило худи, Леонид Слуцкий подарил майку с моей фамилией, ЦСКА прекрасную акцию организовал в истории с Федей Чаловым, «Крылья Советов» подарили мне майку со своего юбилейного матча, посвященного 50-летию. Потому что я искренний и классный парень. Я серьезно сейчас абсолютно говорю.

 
Кейта Бальде обнимает Александра Соболева после гола &laquo;Ростову&raquo;. Гол Соболева в последней атаке сохранил серебряную интригу. «Спартак» валидольно спасся в матче с «Ростовом»

Поэтому эмоции, которые есть внутри клуба сразу после матча, я понимаю. Но это произошло вечером следующего дня — вытаскивать это наружу вот с такой подписью, мне кажется, некрасиво».

Сегодня утром Генич признал, что был неправ, пожелав «Ростову» пять поражений.

«У меня были прекрасные отношения с «Ростовом», и я надеюсь, что они когда-нибудь наладятся. Но промолчать не хотелось: слишком много угроз, негатива, оскорблений поступает мне в последние дни.

С тренером, руководством, с пресс-службой и вообще всеми в «Ростове» никаких вопросов не возникало. Искать виноватых на стороне — не лучшее дело.

Константин Генич
Александр Федоров, Фото "СЭ"

Время от времени «Ростов» ко мне обращается по-дружески по щекотливым моментам. Недели три назад клуб попросил помочь в том поле, где у меня нет полномочий. Но я по-дружески не отказал и сделал все, что мог. В итоге «Ростов» добился своего. Меня поблагодарили: «Приедешь в Ростов — мы поляну накроем».

И этот щекотливый момент, который появился в Telegram-канале, обсуждался мной и клубом до публикации. В первой половине дня. На вопрос, действительно ли комментатор матча считает это игровым эпизодом, я ответил, что не отказываюсь от своих слов. Зачем потом приплетать бомбер, очки и заканчивать фразой тренера? Не очень понимаю.

 
Александр Соболев забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Ну какой Соболев герой? Воспользовался подарком судьи...» Червиченко — о матче «Спартак» — «Ростов»

Мне и «Динамо» присылало сувенир, другие клубы. Это не значит, что я должен за эти команды болеть и переживать. Я вообще ни за кого не болею. При чем тут бомбер от «Спартака»?

Пост «Ростова» вызвал много эмоций и рефлексии, мне неудобно за это. Может быть, я был неправ, когда сказал, что желаю «Ростову» проиграть во всех оставшихся матчах. Будете в тройке — порадуюсь за вас. Не будете — значит, не заслужили. Удачи в оставшихся играх», — сказал комментатор.

 

«Ростов» в своих соцсетях пока никак не отреагировал на заявления Генича.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
Константин Генич
61
58
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Хусаинов согласился со словами Карпина о предвзятой работе арбитров: «Левников показал предел цинизма»
Губерниев с издевкой отреагировал на критику судейства Карпиным в матче против «Спартака»: «Во всем виноват Генич»
КДК РФС пригласил Карпина на заседание после удаления в матче со «Спартаком»
КДК РФС рассмотрит бросание болельщиками «Ахмата» на поле бутылки с водой
КДК РФС рассмотрит нарушение в связи с выходом Абаскаля на поле после гола «Ростову»
Генич пожелал «Ростову» поражений в оставшихся матчах сезона
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Агент заявил о наличии большого интереса к Джорджевичу со стороны клубов MLS
Хусаинов заявил, что Кукуян не относится к категории арбитров высокого уровня
Канчельскис: «Если «Зенит» выиграл бы Кубок, «Спартак» обязан был бы сделать для них чемпионский коридор»
Ежов: «Ни один человек, который ушел из «Крыльев», не скажет, что здесь плохо»
Петржела: «Спартак» мог бы сделать чемпионский коридор для «Зенита», но команды ненавидят друг друга"
Хусаинов согласился со словами Карпина о предвзятой работе арбитров: «Левников показал предел цинизма»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?

«Проснулся от дикого крика — на улице нас ждало 80 казаков». Памяти Батумского
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости