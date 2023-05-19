«Спартак» не обыграет ЦСКА, а «Ростов» не победит «Краснодар». Прогнозы на 28-й тур РПЛ
Дмитрий Тяпушкин — 1:1. У «Факела» три победы подряд, психологическое состояние у команды хорошее. «Локомотив» тоже набрал ход этой весной. Поэтому думаю, что будет ничья.
Камил Гаджиев — 1:0. Команды находятся рядом в турнирной таблице, играют хорошо. Если Дзюба пропустит матч, то счет будет минимальным.
Дмитрий Тяпушкин — 1:1. Смена главного тренера и последние игры показывают, что в «Динамо» не все хорошо. «Торпедо» уже вылетело, но оно старается биться до конца.
Камил Гаджиев — 1:2. К динамовцам должно прийти вдохновение с новым тренером. «Торпедо» уже вылетело, но будет бороться.
Дмитрий Тяпушкин — 1:2. «Зенит» все свои вопросы решил. Думаю, что у него будет большая ротация. Есть игроки, которым есть что доказывать, они выложатся по максимуму.
Камил Гаджиев — 1:1. «Зенит» уже чемпион, ему ничего не нужно. Между командами колоссальная разница, но «Оренбург» дома точно станет цепляться за очки.
Дмитрий Тяпушкин — 2:1. «Ахмат» по окончании сезона может без проблем оказаться в пятерке. «Химки», конечно, бескомпромиссная команда, но часто меняет состав и тренеров.
Камил Гаджиев — 2:0. «Ахмат» играет дома, близок к тому, чтобы закрепиться в топ-5. А «Химки» находятся в зоне вылета.
Дмитрий Тяпушкин — 2:1. Будет борьба, обе команды решают свои турнирные задачи. Но «Крыльям» нужно выбираться из зоны стыковых матчей, поэтому они победят.
Камил Гаджиев — 2:1. Команды находятся рядом в турнирной таблице, уровень у них одинаковый. Но родные стены должны помочь «Крыльям».
Дмитрий Тяпушкин — 1:2. У ЦСКА больше шансов на победу. Армейцы выбрали тактику, которая приносит результат. Очень качественно играют подопечные Федотова.
Камил Гаджиев — 2:2. Будет жаркий матч. «Спартак» постарается догнать ЦСКА, а красно-синие побьются, чтобы оформить себе место в тройке.
Дмитрий Тяпушкин — 2:1. В этом дерби точно будут голы. Учитывая форму «Ростова» в последних матчах, поставлю на «Краснодар».
Камил Гаджиев — 1:1. «Ростов» идет в лидерах, но и «Краснодар» выглядит интересно. Больше нравятся ростовчане, но «быки» дома не отдадут три очка.
Дмитрий Тяпушкин — 2:2. Нижегородцам необходимо спасать ситуацию. «Сочи» и Хохлову тоже нужна победа. В атаку играть будут и те и другие.
Камил Гаджиев — 1:1. «Пари НН» борется за выживание, это слабая команда. Но и «Сочи» сейчас не в идеальном состоянии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6