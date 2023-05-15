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15 мая, 17:15

Инъекция Евсеева, «Ахмат» может замахнуться на бронзу, «Ростов» и «Спартак» говорят друг другу: «Только после вас!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Вадим Евсеев
Вадим Евсеев.
Фото ФК «Факел»
Обозреватель «СЭ» — об итогах 27-го тура РПЛ.

Счастье «Факела», радость за «Факел»

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
14 мая, 19:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:0
Пари Нижний Новгород

Воронеж ликует. Впервые в истории «Факела» в чемпионатах России команда одержала три победы подряд и — скоро узнаем, временно или окончательно — вышла даже из зоны стыков, в которой пребывала почти все первенство. Инъекция адреналина в лице Вадима Евсеева сработала моментально — эмоциональный допинг подействовал незамедлительно, и вслед за победой в Ростове он выгрыз и домашние 1:0 в битве за шесть очков с соседями по таблице из «Пари НН».

За «наглецов из Воронежа» если не болеют, то переживают в российском футбольном мирке, кажется, все незаинтересованные люди — настолько этот город влюбил в себя. Особенно болельщиками, их неизбывным позитивом и стремлением поддерживать своих отчаянно и в любой ситуации. С какой страстью воронежцы начали скандировать заряды во славу «Факела» через секунды после удаления его форварда Евгения Маркова на 74-й минуте! От публики в такой момент можно было ожидать чего угодно — от проклятий в адрес судьи Сергея Иванова (хотя удар локтем по лицу получился знатный и у ростовского рефери не было иного решения, кроме второй желтой карточки) до свиста и гнева в адрес своего опытного игрока, за 14 минут схватившего два предупреждения. Тем более что Марков в «Факеле» совсем недавно, ни гола за команду еще не забил и, уходя с поля с закрытым руками лицом, был бы легкой мишенью для зрителей.

Но ничего подобного: только позитив, только поддержка, только вперед. И такое передается от болельщиков команде. Недаром «Факел» при своих скромных возможностях — рекордсмен РПЛ по числу ситуаций, когда он в этом сезоне сравнивал счет.

Вадим Евсеев
Вадим Евсеев.
ФК «Факел»

Бились и до Евсеева. То, что до него было ничьими, при нем стало победами

Вот только чтобы доводить дело до победы, ему чего-то из раза в раз не хватало. 12 ничьих — при том что у других команд премьер-лиги даже девяти нет! Но пришел Евсеев — и выиграл два матча из двух, хотя до него у «Факела» было три победы в 25 турах. Надо отдать должное Дмитрию Пятибратову, завершившему свой период во главе команды красивой победой в гостях над «Динамо» в матче столетия бело-голубых — но побед и у него, и в начале сезона у Олега Василенко было меньше, чем эта команда заслуживала своими игрой и характером. Победитель Уэльса Евсеев, в бытность главным тренером выигравший стыковые матчи и в «Амкаре», и в «Уфе», похоже, принес этот недостававший победный рефлекс, «инстинкт убийцы».

Хорен Байрамян в&nbsp;матче &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;. «Факел» подарил «Зениту» чемпионский матч. Евсеев обыграл «Ростов» без Карпина

В самом конце игры судья Иванов пощекотал нервы воронежцам назначением пенальти из воздуха (в отличие от стопроцентного, с которого «Факел» забил победный мяч). Тут надо отдать должное ВАР Евгению Турбину, не позволившему случиться очередному мегаскандалу. Он, не согласившись с решением рефери, вызвал Иванова к монитору, и тот вынужден был признать правоту коллеги. Случись этот пенальти, все бы тут же вспомнили матч «Крыльев» с нижегородцами, в котором гости при весьма специфических обстоятельствах одержали свою единственную, между прочим, весеннюю победу. И сложили бы 2+2. Но на этот раз все закончилось так, как и должно было.

Футболисты «Факела» празднуют победу
ФК «Факел»

Облегчению, которое испытал Центральный стадион профсоюзов, не было предела. Не сомневаюсь, что в эту секунду за воронежцев порадовался и их земляк, игрок «Спартака» Руслан Литвинов, с которым мы недавно говорили, и на вопрос о болельщиках из Воронежа он ответил: «Всегда знал, что они такие. Когда играл за «Спартак-2» и мы приезжали в Воронеж, приходило очень много болельщиков. Очень рад, что «Факел» в премьер-лиге, потому что Воронеж — футбольный город. Все люди переживают за команду и интересуются ею. Сейчас я счастлив, что у них есть возможность увидеть все команды РПЛ. Верю, что «Факел» в ней останется».

Вадим Евсеев. Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?

Разговор этот, замечу, состоялся уже после матча «Факела» с «Динамо», но еще до игр с «Ростовом» и «Пари НН», то есть до Евсеева. Литвинов, никогда за «Факел» не игравший (он уехал из родного города в спартаковскую академию в 14 лет), тем не менее впитал в себя все лучшее, чем, как мы видим, отличаются жители этого города применительно к футболу — позитив и веру в команду. И теперь у «Факела» появился шанс даже обойтись без стыков!

Блестящая весна «Ахмата»

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
14 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:3
Ахмат

Он опережает «Крылья» на очко, а «Пари НН» — на четыре, «Химки» — на девять, то есть речи о прямом вылете Воронежа де-факто уже нет. «Факелу» остались игры в Москве с «Локомотивом» (судя по результату в Самаре, несколько утерявшим мотивацию последнего времени), дома с «Крыльями» и в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Ясно, что все будет решаться в домашнем матче с Самарой, но и у лишенных турнирных стимулов красно-зеленых и даже сине-бело-голубых воронежцы в их нынешнем состоянии духа какие-то очки зацепить могут.

Футболисты «Крыльев Советов»
ФК «Крылья Советов»

У Самары также остаются домашние встречи с «Уралом» и «Спартаком», продолжающим борьбу за медали. Две их игры дома против одной у «Факела» — преимущество. Но выездная-то — очная! Да и «Урал», даром что опережает «Крылья» на четыре очка, едва ли захочет после их встречи в Самаре в ближайшем туре снова «подвиснуть». Все три оставшихся соперника «Крыльев» — турнирно мотивированные, у «Факела» же два — нет, а с мотивированным они играют дома. Это позволяет маленькое преимущество в их непредсказуемой борьбе отдать «Факелу». Тем более что у него — три победы подряд, а у самарцев, напротив, пятиматчевая безвыигрышая серия, которую они строго идут по графику «ничья дома — поражение в гостях». Последнюю, да и вообще единственную свою победу весной они одерживали аж в 22-м туре в Сочи.

Если «Факел» с «Крыльями» борются за то, чтобы избежать стыков, то солидно сыгравшие со «Спартаком» «Химки» еще не потеряли шансы на 14-е место. Пять очков от «Пари НН» — конечно, немало, но ключевая задача команды Андрея Талалаева — к последнему туру довести это отставание до трех. Потому что в этом туре нижегородцы примут химчан, Сергей Юран выведет «Пари НН» против бывшего клуба — вот это будет огонь!

Сергей Юран. «Пообещал губернатору и болельщикам, что команда не вылетит. А «Химкам» мстить не собираюсь». Интервью Сергея Юрана

А до того Нижний примет «Сочи» (в минувшем туре сотворивший сенсацию победой над «Ростовом», то есть вполне боеспособный) и съездит в гости к «Спартаку». «Химки» же побывают на крайне тяжелом выезде в Грозном, рвущемся к пятому месту, и примут «Урал». Вот во второй из этих встреч три очка для подмосковного клуба просто обязательны.

Очень сомневаюсь, что грозненцы дома отпустят «Химки» хотя бы с ничьей. Уж очень стабильно, надежно в обороне и сбалансированно играет команда Сергея Ташуева. А теперь еще и ярко в атаке: два последних матча она выиграла у «Торпедо» и «Динамо» в Москве с общим счетом 8:1! Да и вообще весенние цифры — 6 побед, 2 ничьих, 2 поражения при разнице мячей 17-7 — впечатляют.

Радость игроков «Ахмата» после победы над «Динамо»
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Признаюсь: когда осенью «Ахмат» при нем начал выигрывать матч за матчем, мне это показалось в большей степени «багажом Талалаева», нежели заслугой самого Ташуева. Тогда, возможно, так и было, но игра (уже изменившаяся стилистически) после зимних сборов и планомерность набора очков доказывает качество работы нынешнего главного тренера. Разгром 3:0 в прошлом туре на выезде «Динамо», приведший к фактической отставке (пусть официально и называемой другим словом) Славиши Йокановича, сделал «Ахмат» фаворитом в борьбе за пятое место; более того, четыре очка отставания от «Ростова» и «Спартака» позволяют Грозному замахнуться даже на третье!

У «Ростова» закончился бензин?

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
14 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:0
Ростов

Ведь «Ростов» со «Спартаком» в последнее время, кажется, конкурируют, кто хуже, словно расшаркиваясь перед соперником: «Только после вас!»

Вслед за их очной ничьей красно-белые хоть на равных сопротивляются «Зениту» и сравнивают счет в меньшинстве в Химках — а ростовчане вообще проигрывают дома «Факелу» и в гостях «Сочи».

Валерий Карпин. «Ростов» проиграл «Сочи» и практически выбыл из гонки за серебро. У команды Карпина три матча подряд без побед

Возможно, у ростовчан, весь сезон живущих без аэропорта и играющих без легионеров и с минимальным резервом, в конце концов закончился бензин. Им остались поездка в Краснодар, прием «Ахмата» и выезд к ЦСКА. Красно-синие уже опережают обоих конкурентов в борьбе за серебро на четыре очка, и уповать им больше приходится на преимущество над «Спартаком» по личным встречам.

Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
39
155
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

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