Инъекция Евсеева, «Ахмат» может замахнуться на бронзу, «Ростов» и «Спартак» говорят друг другу: «Только после вас!»

Обозреватель «СЭ» — об итогах 27-го тура РПЛ.

Счастье «Факела», радость за «Факел»

Воронеж ликует. Впервые в истории «Факела» в чемпионатах России команда одержала три победы подряд и — скоро узнаем, временно или окончательно — вышла даже из зоны стыков, в которой пребывала почти все первенство. Инъекция адреналина в лице Вадима Евсеева сработала моментально — эмоциональный допинг подействовал незамедлительно, и вслед за победой в Ростове он выгрыз и домашние 1:0 в битве за шесть очков с соседями по таблице из «Пари НН».

За «наглецов из Воронежа» если не болеют, то переживают в российском футбольном мирке, кажется, все незаинтересованные люди — настолько этот город влюбил в себя. Особенно болельщиками, их неизбывным позитивом и стремлением поддерживать своих отчаянно и в любой ситуации. С какой страстью воронежцы начали скандировать заряды во славу «Факела» через секунды после удаления его форварда Евгения Маркова на 74-й минуте! От публики в такой момент можно было ожидать чего угодно — от проклятий в адрес судьи Сергея Иванова (хотя удар локтем по лицу получился знатный и у ростовского рефери не было иного решения, кроме второй желтой карточки) до свиста и гнева в адрес своего опытного игрока, за 14 минут схватившего два предупреждения. Тем более что Марков в «Факеле» совсем недавно, ни гола за команду еще не забил и, уходя с поля с закрытым руками лицом, был бы легкой мишенью для зрителей.

Но ничего подобного: только позитив, только поддержка, только вперед. И такое передается от болельщиков команде. Недаром «Факел» при своих скромных возможностях — рекордсмен РПЛ по числу ситуаций, когда он в этом сезоне сравнивал счет.

Вадим Евсеев. ФК «Факел»

Бились и до Евсеева. То, что до него было ничьими, при нем стало победами

Вот только чтобы доводить дело до победы, ему чего-то из раза в раз не хватало. 12 ничьих — при том что у других команд премьер-лиги даже девяти нет! Но пришел Евсеев — и выиграл два матча из двух, хотя до него у «Факела» было три победы в 25 турах. Надо отдать должное Дмитрию Пятибратову, завершившему свой период во главе команды красивой победой в гостях над «Динамо» в матче столетия бело-голубых — но побед и у него, и в начале сезона у Олега Василенко было меньше, чем эта команда заслуживала своими игрой и характером. Победитель Уэльса Евсеев, в бытность главным тренером выигравший стыковые матчи и в «Амкаре», и в «Уфе», похоже, принес этот недостававший победный рефлекс, «инстинкт убийцы».

В самом конце игры судья Иванов пощекотал нервы воронежцам назначением пенальти из воздуха (в отличие от стопроцентного, с которого «Факел» забил победный мяч). Тут надо отдать должное ВАР Евгению Турбину, не позволившему случиться очередному мегаскандалу. Он, не согласившись с решением рефери, вызвал Иванова к монитору, и тот вынужден был признать правоту коллеги. Случись этот пенальти, все бы тут же вспомнили матч «Крыльев» с нижегородцами, в котором гости при весьма специфических обстоятельствах одержали свою единственную, между прочим, весеннюю победу. И сложили бы 2+2. Но на этот раз все закончилось так, как и должно было.

ФК «Факел»

Облегчению, которое испытал Центральный стадион профсоюзов, не было предела. Не сомневаюсь, что в эту секунду за воронежцев порадовался и их земляк, игрок «Спартака» Руслан Литвинов, с которым мы недавно говорили, и на вопрос о болельщиках из Воронежа он ответил: «Всегда знал, что они такие. Когда играл за «Спартак-2» и мы приезжали в Воронеж, приходило очень много болельщиков. Очень рад, что «Факел» в премьер-лиге, потому что Воронеж — футбольный город. Все люди переживают за команду и интересуются ею. Сейчас я счастлив, что у них есть возможность увидеть все команды РПЛ. Верю, что «Факел» в ней останется».

Разговор этот, замечу, состоялся уже после матча «Факела» с «Динамо», но еще до игр с «Ростовом» и «Пари НН», то есть до Евсеева. Литвинов, никогда за «Факел» не игравший (он уехал из родного города в спартаковскую академию в 14 лет), тем не менее впитал в себя все лучшее, чем, как мы видим, отличаются жители этого города применительно к футболу — позитив и веру в команду. И теперь у «Факела» появился шанс даже обойтись без стыков!

Блестящая весна «Ахмата»

Он опережает «Крылья» на очко, а «Пари НН» — на четыре, «Химки» — на девять, то есть речи о прямом вылете Воронежа де-факто уже нет. «Факелу» остались игры в Москве с «Локомотивом» (судя по результату в Самаре, несколько утерявшим мотивацию последнего времени), дома с «Крыльями» и в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Ясно, что все будет решаться в домашнем матче с Самарой, но и у лишенных турнирных стимулов красно-зеленых и даже сине-бело-голубых воронежцы в их нынешнем состоянии духа какие-то очки зацепить могут.

ФК «Крылья Советов»

У Самары также остаются домашние встречи с «Уралом» и «Спартаком», продолжающим борьбу за медали. Две их игры дома против одной у «Факела» — преимущество. Но выездная-то — очная! Да и «Урал», даром что опережает «Крылья» на четыре очка, едва ли захочет после их встречи в Самаре в ближайшем туре снова «подвиснуть». Все три оставшихся соперника «Крыльев» — турнирно мотивированные, у «Факела» же два — нет, а с мотивированным они играют дома. Это позволяет маленькое преимущество в их непредсказуемой борьбе отдать «Факелу». Тем более что у него — три победы подряд, а у самарцев, напротив, пятиматчевая безвыигрышая серия, которую они строго идут по графику «ничья дома — поражение в гостях». Последнюю, да и вообще единственную свою победу весной они одерживали аж в 22-м туре в Сочи.

Если «Факел» с «Крыльями» борются за то, чтобы избежать стыков, то солидно сыгравшие со «Спартаком» «Химки» еще не потеряли шансы на 14-е место. Пять очков от «Пари НН» — конечно, немало, но ключевая задача команды Андрея Талалаева — к последнему туру довести это отставание до трех. Потому что в этом туре нижегородцы примут химчан, Сергей Юран выведет «Пари НН» против бывшего клуба — вот это будет огонь!

А до того Нижний примет «Сочи» (в минувшем туре сотворивший сенсацию победой над «Ростовом», то есть вполне боеспособный) и съездит в гости к «Спартаку». «Химки» же побывают на крайне тяжелом выезде в Грозном, рвущемся к пятому месту, и примут «Урал». Вот во второй из этих встреч три очка для подмосковного клуба просто обязательны.

Очень сомневаюсь, что грозненцы дома отпустят «Химки» хотя бы с ничьей. Уж очень стабильно, надежно в обороне и сбалансированно играет команда Сергея Ташуева. А теперь еще и ярко в атаке: два последних матча она выиграла у «Торпедо» и «Динамо» в Москве с общим счетом 8:1! Да и вообще весенние цифры — 6 побед, 2 ничьих, 2 поражения при разнице мячей 17-7 — впечатляют.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Признаюсь: когда осенью «Ахмат» при нем начал выигрывать матч за матчем, мне это показалось в большей степени «багажом Талалаева», нежели заслугой самого Ташуева. Тогда, возможно, так и было, но игра (уже изменившаяся стилистически) после зимних сборов и планомерность набора очков доказывает качество работы нынешнего главного тренера. Разгром 3:0 в прошлом туре на выезде «Динамо», приведший к фактической отставке (пусть официально и называемой другим словом) Славиши Йокановича, сделал «Ахмат» фаворитом в борьбе за пятое место; более того, четыре очка отставания от «Ростова» и «Спартака» позволяют Грозному замахнуться даже на третье!

У «Ростова» закончился бензин?

Ведь «Ростов» со «Спартаком» в последнее время, кажется, конкурируют, кто хуже, словно расшаркиваясь перед соперником: «Только после вас!»

Вслед за их очной ничьей красно-белые хоть на равных сопротивляются «Зениту» и сравнивают счет в меньшинстве в Химках — а ростовчане вообще проигрывают дома «Факелу» и в гостях «Сочи».

Возможно, у ростовчан, весь сезон живущих без аэропорта и играющих без легионеров и с минимальным резервом, в конце концов закончился бензин. Им остались поездка в Краснодар, прием «Ахмата» и выезд к ЦСКА. Красно-синие уже опережают обоих конкурентов в борьбе за серебро на четыре очка, и уповать им больше приходится на преимущество над «Спартаком» по личным встречам.