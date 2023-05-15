Инъекция Евсеева, «Ахмат» может замахнуться на бронзу, «Ростов» и «Спартак» говорят друг другу: «Только после вас!»
Счастье «Факела», радость за «Факел»
Воронеж ликует. Впервые в истории «Факела» в чемпионатах России команда одержала три победы подряд и — скоро узнаем, временно или окончательно — вышла даже из зоны стыков, в которой пребывала почти все первенство. Инъекция адреналина в лице Вадима Евсеева сработала моментально — эмоциональный допинг подействовал незамедлительно, и вслед за победой в Ростове он выгрыз и домашние 1:0 в битве за шесть очков с соседями по таблице из «Пари НН».
За «наглецов из Воронежа» если не болеют, то переживают в российском футбольном мирке, кажется, все незаинтересованные люди — настолько этот город влюбил в себя. Особенно болельщиками, их неизбывным позитивом и стремлением поддерживать своих отчаянно и в любой ситуации. С какой страстью воронежцы начали скандировать заряды во славу «Факела» через секунды после удаления его форварда Евгения Маркова на 74-й минуте! От публики в такой момент можно было ожидать чего угодно — от проклятий в адрес судьи Сергея Иванова (хотя удар локтем по лицу получился знатный и у ростовского рефери не было иного решения, кроме второй желтой карточки) до свиста и гнева в адрес своего опытного игрока, за 14 минут схватившего два предупреждения. Тем более что Марков в «Факеле» совсем недавно, ни гола за команду еще не забил и, уходя с поля с закрытым руками лицом, был бы легкой мишенью для зрителей.
Но ничего подобного: только позитив, только поддержка, только вперед. И такое передается от болельщиков команде. Недаром «Факел» при своих скромных возможностях — рекордсмен РПЛ по числу ситуаций, когда он в этом сезоне сравнивал счет.
Бились и до Евсеева. То, что до него было ничьими, при нем стало победами
Вот только чтобы доводить дело до победы, ему чего-то из раза в раз не хватало. 12 ничьих — при том что у других команд премьер-лиги даже девяти нет! Но пришел Евсеев — и выиграл два матча из двух, хотя до него у «Факела» было три победы в 25 турах. Надо отдать должное Дмитрию Пятибратову, завершившему свой период во главе команды красивой победой в гостях над «Динамо» в матче столетия бело-голубых — но побед и у него, и в начале сезона у Олега Василенко было меньше, чем эта команда заслуживала своими игрой и характером. Победитель Уэльса Евсеев, в бытность главным тренером выигравший стыковые матчи и в «Амкаре», и в «Уфе», похоже, принес этот недостававший победный рефлекс, «инстинкт убийцы».
В самом конце игры судья Иванов пощекотал нервы воронежцам назначением пенальти из воздуха (в отличие от стопроцентного, с которого «Факел» забил победный мяч). Тут надо отдать должное ВАР Евгению Турбину, не позволившему случиться очередному мегаскандалу. Он, не согласившись с решением рефери, вызвал Иванова к монитору, и тот вынужден был признать правоту коллеги. Случись этот пенальти, все бы тут же вспомнили матч «Крыльев» с нижегородцами, в котором гости при весьма специфических обстоятельствах одержали свою единственную, между прочим, весеннюю победу. И сложили бы 2+2. Но на этот раз все закончилось так, как и должно было.
Облегчению, которое испытал Центральный стадион профсоюзов, не было предела. Не сомневаюсь, что в эту секунду за воронежцев порадовался и их земляк, игрок «Спартака» Руслан Литвинов, с которым мы недавно говорили, и на вопрос о болельщиках из Воронежа он ответил: «Всегда знал, что они такие. Когда играл за «Спартак-2» и мы приезжали в Воронеж, приходило очень много болельщиков. Очень рад, что «Факел» в премьер-лиге, потому что Воронеж — футбольный город. Все люди переживают за команду и интересуются ею. Сейчас я счастлив, что у них есть возможность увидеть все команды РПЛ. Верю, что «Факел» в ней останется».
Разговор этот, замечу, состоялся уже после матча «Факела» с «Динамо», но еще до игр с «Ростовом» и «Пари НН», то есть до Евсеева. Литвинов, никогда за «Факел» не игравший (он уехал из родного города в спартаковскую академию в 14 лет), тем не менее впитал в себя все лучшее, чем, как мы видим, отличаются жители этого города применительно к футболу — позитив и веру в команду. И теперь у «Факела» появился шанс даже обойтись без стыков!
Блестящая весна «Ахмата»
Он опережает «Крылья» на очко, а «Пари НН» — на четыре, «Химки» — на девять, то есть речи о прямом вылете Воронежа де-факто уже нет. «Факелу» остались игры в Москве с «Локомотивом» (судя по результату в Самаре, несколько утерявшим мотивацию последнего времени), дома с «Крыльями» и в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Ясно, что все будет решаться в домашнем матче с Самарой, но и у лишенных турнирных стимулов красно-зеленых и даже сине-бело-голубых воронежцы в их нынешнем состоянии духа какие-то очки зацепить могут.
У Самары также остаются домашние встречи с «Уралом» и «Спартаком», продолжающим борьбу за медали. Две их игры дома против одной у «Факела» — преимущество. Но выездная-то — очная! Да и «Урал», даром что опережает «Крылья» на четыре очка, едва ли захочет после их встречи в Самаре в ближайшем туре снова «подвиснуть». Все три оставшихся соперника «Крыльев» — турнирно мотивированные, у «Факела» же два — нет, а с мотивированным они играют дома. Это позволяет маленькое преимущество в их непредсказуемой борьбе отдать «Факелу». Тем более что у него — три победы подряд, а у самарцев, напротив, пятиматчевая безвыигрышая серия, которую они строго идут по графику «ничья дома — поражение в гостях». Последнюю, да и вообще единственную свою победу весной они одерживали аж в 22-м туре в Сочи.
Если «Факел» с «Крыльями» борются за то, чтобы избежать стыков, то солидно сыгравшие со «Спартаком» «Химки» еще не потеряли шансы на 14-е место. Пять очков от «Пари НН» — конечно, немало, но ключевая задача команды Андрея Талалаева — к последнему туру довести это отставание до трех. Потому что в этом туре нижегородцы примут химчан, Сергей Юран выведет «Пари НН» против бывшего клуба — вот это будет огонь!
А до того Нижний примет «Сочи» (в минувшем туре сотворивший сенсацию победой над «Ростовом», то есть вполне боеспособный) и съездит в гости к «Спартаку». «Химки» же побывают на крайне тяжелом выезде в Грозном, рвущемся к пятому месту, и примут «Урал». Вот во второй из этих встреч три очка для подмосковного клуба просто обязательны.
Очень сомневаюсь, что грозненцы дома отпустят «Химки» хотя бы с ничьей. Уж очень стабильно, надежно в обороне и сбалансированно играет команда Сергея Ташуева. А теперь еще и ярко в атаке: два последних матча она выиграла у «Торпедо» и «Динамо» в Москве с общим счетом 8:1! Да и вообще весенние цифры — 6 побед, 2 ничьих, 2 поражения при разнице мячей 17-7 — впечатляют.
Признаюсь: когда осенью «Ахмат» при нем начал выигрывать матч за матчем, мне это показалось в большей степени «багажом Талалаева», нежели заслугой самого Ташуева. Тогда, возможно, так и было, но игра (уже изменившаяся стилистически) после зимних сборов и планомерность набора очков доказывает качество работы нынешнего главного тренера. Разгром 3:0 в прошлом туре на выезде «Динамо», приведший к фактической отставке (пусть официально и называемой другим словом) Славиши Йокановича, сделал «Ахмат» фаворитом в борьбе за пятое место; более того, четыре очка отставания от «Ростова» и «Спартака» позволяют Грозному замахнуться даже на третье!
У «Ростова» закончился бензин?
Ведь «Ростов» со «Спартаком» в последнее время, кажется, конкурируют, кто хуже, словно расшаркиваясь перед соперником: «Только после вас!»
Вслед за их очной ничьей красно-белые хоть на равных сопротивляются «Зениту» и сравнивают счет в меньшинстве в Химках — а ростовчане вообще проигрывают дома «Факелу» и в гостях «Сочи».
Возможно, у ростовчан, весь сезон живущих без аэропорта и играющих без легионеров и с минимальным резервом, в конце концов закончился бензин. Им остались поездка в Краснодар, прием «Ахмата» и выезд к ЦСКА. Красно-синие уже опережают обоих конкурентов в борьбе за серебро на четыре очка, и уповать им больше приходится на преимущество над «Спартаком» по личным встречам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6