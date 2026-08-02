«Спартак» — о матче с «Ахматом»: «Чистейший наступ на Литвинове — нет пенальти»

«Спартак» отреагировал на падение хавбека Руслана Литвинова в штрафной «Ахмата» на 64-й минуте матча 2-го тура РПЛ. Игра проходит в Грозном.

Главный арбитр Антон Фролов выслушал ВАР, но спустя пару минут продолжил игру.

«Чистейший наступ сзади на Литвинове в штрафной «Ахмата». Нет пенальти», — говорится в Telegram-канале «Спартака».

«Чуть бутса не слетела с Литвинова в том эпизоде. Но это, конечно, не фол», — добавили в пресс-службе красно-белых.