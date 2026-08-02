«Спартак» — о матче с «Ахматом»: «Чистейший наступ на Литвинове — нет пенальти»
«Спартак» отреагировал на падение хавбека Руслана Литвинова в штрафной «Ахмата» на 64-й минуте матча 2-го тура РПЛ. Игра проходит в Грозном.
Главный арбитр Антон Фролов выслушал ВАР, но спустя пару минут продолжил игру.
«Чистейший наступ сзади на Литвинове в штрафной «Ахмата». Нет пенальти», — говорится в Telegram-канале «Спартака».
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|0
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|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|1
|0
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|3
|
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|1
|0
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|3
|
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|
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|
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|2
|
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|
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|
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|
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|0
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|0
|
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|0
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
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|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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