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Сегодня, 16:15

ЦСКА — фаворит дерби: лучшая команда весны и претендент на чемпионство через год

Гоша Чернов
Корреспондент
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Антон Заболотный, Владимир Федотов и Виктор Мендес
Антон Заболотный, Владимир Федотов и Виктор Мендес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Федотов может выиграть второе серебро подряд.

Вы заметили, как мало шума вокруг ЦСКА в этом сезоне? «Спартак» традиционно вовлечен в массу событий и скандалов, у «Динамо» — смазанное столетие и назревшая отставка Йокановича, «Ростов» в принципе тренирует человек-инфоповод, «Локомотив» весь сезон на американских горках, а «Зенит» по умолчанию обсуждают как чемпиона. Пока остальных штормит, армейцы спокойно плывут к серебру.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

А ведь первая часть чемпионата красно-синим не удалась. На зиму ЦСКА вообще ушел пятым, в семи очках от второго места. Но даже после конфузных поражений от «Торпедо» или «Пари НН» никто не кричал, что Владимир Федотов не справляется с работой и должен уйти в отставку.

Этот сезон показывает, как важно предоставлять качественному тренеру время. ЦСКА ведь даже в межсезонье проиграл три первых товарищеских матча при Федотове с общим счетом 0:7. Но кого это сейчас волнует? Куда важнее другие цифры: 13 матчей без поражений во всех турнирах и 25 очков за 10 весенних туров РПЛ. Если бы чемпионат проходил по системе «весна — осень», то армейцы лидировали бы с двухочковым отрывом от «Локомотива» и «Зенита». «Спартак», к слову, даже не влезал бы в верхнюю половину таблицы.

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Этим сезоном Федотов подчеркивает свой статус топ-тренера. При ограниченной скамейке, жесткой схеме и нескольких сорванных трансферах он сумел пересобрать команду, придумал новые позиции Мойзесу, Зайнутдинову, Облякову и Медине, а также замаскировал результатами резкий спад прошлогоднего лидера Карраскаля. Конечно, армейцам везет, что нет глобальной эпидемии травм, а молодежь легко вписывается в состав, но подобными условиями тоже нужно уметь пользоваться.

Таблица РПЛ весной-2023

ЦСКА — полный антипод нынешнего «Спартака». Пока у красно-белых хаос и в тактике, и в выборе кадров, и в инфополе, армейцы стабильно добиваются результата: Чалов, Обляков, Дивеев, Акинфеев и другие находятся в отличной форме. Армейцы даже сумели обыграть «Зенит», хотя столичные клубы регулярно уступают сине-бело-голубым. ЦСКА очень похож на главного конкурента «Зенита» в следующем сезоне.

Отрыв в четыре очка от третьего места выглядит комфортным, но, конечно, свои амбиции ЦСКА еще нужно подтвердить. Календарь последних трех туров — страшный: сперва дерби, затем выезд к другому финалисту Кубка «Краснодару», после чего на «ВЭБ Арену» приедет «Ростов». И все это время в уме нужно держать битву за трофей в Лужниках 11 июня.

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Но ЦСКА тем сейчас и хорош, что не просто добывает результат, а имеет приличный запас прочности. Нельзя сказать, что армейцы побеждают натужно — напротив, чаще всего легко и без нервов. И эта монолитность красно-синих должна пугать «Спартак». Мало того что Федотов выглядит более чем уверенным в себе, так для него еще и соперник принципиален. Напомню, отец Владимира Валентиновича болел за «Спартак», да и сам он в юности симпатизировал красно-белым. Принципиальность отражают и результаты: Федотов девять раз встречался со «Спартаком» в качестве главного тренера и проиграл лишь раз — во главе «Оренбурга» еще в 2018-м.

Матч первого круга получился огненным — 2:2, вопросы к судьям и масса эмоций. Федотов с Абаскалем тогда разругались на бровке, а тренер ЦСКА породил одну из самых обсуждаемых цитат сезона: «Прыгало что-то рядом». Нет сомнений, что и сейчас все будет полыхать.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
15
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

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Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

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