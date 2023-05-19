ЦСКА — фаворит дерби: лучшая команда весны и претендент на чемпионство через год
Вы заметили, как мало шума вокруг ЦСКА в этом сезоне? «Спартак» традиционно вовлечен в массу событий и скандалов, у «Динамо» — смазанное столетие и назревшая отставка Йокановича, «Ростов» в принципе тренирует человек-инфоповод, «Локомотив» весь сезон на американских горках, а «Зенит» по умолчанию обсуждают как чемпиона. Пока остальных штормит, армейцы спокойно плывут к серебру.
А ведь первая часть чемпионата красно-синим не удалась. На зиму ЦСКА вообще ушел пятым, в семи очках от второго места. Но даже после конфузных поражений от «Торпедо» или «Пари НН» никто не кричал, что Владимир Федотов не справляется с работой и должен уйти в отставку.
Этот сезон показывает, как важно предоставлять качественному тренеру время. ЦСКА ведь даже в межсезонье проиграл три первых товарищеских матча при Федотове с общим счетом 0:7. Но кого это сейчас волнует? Куда важнее другие цифры: 13 матчей без поражений во всех турнирах и 25 очков за 10 весенних туров РПЛ. Если бы чемпионат проходил по системе «весна — осень», то армейцы лидировали бы с двухочковым отрывом от «Локомотива» и «Зенита». «Спартак», к слову, даже не влезал бы в верхнюю половину таблицы.
Этим сезоном Федотов подчеркивает свой статус топ-тренера. При ограниченной скамейке, жесткой схеме и нескольких сорванных трансферах он сумел пересобрать команду, придумал новые позиции Мойзесу, Зайнутдинову, Облякову и Медине, а также замаскировал результатами резкий спад прошлогоднего лидера Карраскаля. Конечно, армейцам везет, что нет глобальной эпидемии травм, а молодежь легко вписывается в состав, но подобными условиями тоже нужно уметь пользоваться.
ЦСКА — полный антипод нынешнего «Спартака». Пока у красно-белых хаос и в тактике, и в выборе кадров, и в инфополе, армейцы стабильно добиваются результата: Чалов, Обляков, Дивеев, Акинфеев и другие находятся в отличной форме. Армейцы даже сумели обыграть «Зенит», хотя столичные клубы регулярно уступают сине-бело-голубым. ЦСКА очень похож на главного конкурента «Зенита» в следующем сезоне.
Отрыв в четыре очка от третьего места выглядит комфортным, но, конечно, свои амбиции ЦСКА еще нужно подтвердить. Календарь последних трех туров — страшный: сперва дерби, затем выезд к другому финалисту Кубка «Краснодару», после чего на «ВЭБ Арену» приедет «Ростов». И все это время в уме нужно держать битву за трофей в Лужниках 11 июня.
Но ЦСКА тем сейчас и хорош, что не просто добывает результат, а имеет приличный запас прочности. Нельзя сказать, что армейцы побеждают натужно — напротив, чаще всего легко и без нервов. И эта монолитность красно-синих должна пугать «Спартак». Мало того что Федотов выглядит более чем уверенным в себе, так для него еще и соперник принципиален. Напомню, отец Владимира Валентиновича болел за «Спартак», да и сам он в юности симпатизировал красно-белым. Принципиальность отражают и результаты: Федотов девять раз встречался со «Спартаком» в качестве главного тренера и проиграл лишь раз — во главе «Оренбурга» еще в 2018-м.
Матч первого круга получился огненным — 2:2, вопросы к судьям и масса эмоций. Федотов с Абаскалем тогда разругались на бровке, а тренер ЦСКА породил одну из самых обсуждаемых цитат сезона: «Прыгало что-то рядом». Нет сомнений, что и сейчас все будет полыхать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6