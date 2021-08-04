Кашшаи разрешил обманывать арбитров

Эксперт «СЭ» — о назначениях судей на матчи 3-го тура Тинькофф чемпионата России.

Список назначений

Определены арбитры и инспекторы игр, которые пройдут с 6 по 8 августа. Назначения получили:

«Уфа» — «Локомотив» — Иван Сиденков, Алексей Ширяев, Андрей Образко, резервный Константин Аверьянов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Александр Гвардис.

«Зенит» — «Краснодар» — Алексей Амелин, Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко, резервный Ян Бобровский, ВАР Алексей Матюнин, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Алексей Тюмин.

«Арсенал» — «Крылья Советов» — Евгений Кукуляк, Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков, резервный Кирилл Силантьев, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Сергей Лапочкин.

«Спартак» — «Нижний Новгород» — Алексей Сухой, Роман Милюченко, Кирилл Большаков, резервный Сергей Чебан, ВАР Артем Любимов, АВАР Игорь Демешко, инспектор Юрий Чеботарев.

«Химки» — «Ростов» — Павел Шадыханов, Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов, резервный Максим Перезва, ВАР Василий Казарцев, АВАР Денис Березнов, инспектор Игорь Синер.

«Рубин» — «Ахмат» — Павел Кукуян, Арам Петросян, Рустам Мухтаров, резервный Олег Соколов, ВАР Игорь Панин, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» — ЦСКА — Владислав Безбородов, Адлан Хатуев, Рашид Абусуев, резервный Сергей Куликов, ВАР Виталий Мешков, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Урал» — Кирилл Левников, Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян, резервный Юнус Кошко, ВАР Сергей Иванов, АВАР Александр Богданов, инспектор Александр Колобаев.

Сухой и Кукуляк, Сутормин и Тюкавин

Если глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи дал Сухому очередной матч, значит, он согласен с назначением пенальти в игре «Уфа» — «Динамо», когда в штрафной площади уфимской команды Константин Тюкавин «подставился», уйдя от мяча и поставив правую ногу «под» соперника.

Получается, что тем самым Кашшаи дал сигнал игрокам, что можно так действовать и продолжать обманывать арбитров. Значит, он дал сигнал и самим судьям — такие пенальти нужно назначать.

К сожалению для венгерского специалиста, у него достаточно оппонентов из числа российских экспертов. Но они, правда, не руководят судейским корпусом и не занимаются назначением рефери на матчи РПЛ.

А как быть арбитрам, среди которых хватает тех, кто не согласен с Кашшаи и кто в качестве аргумента может привести встречу 1/2 финала футбольного турнира Олимпиады Мексика — Бразилия? В ней арбитр Георгий Кабаков назначил 11-метровый удар в ворота мексиканцев, решив, что Хосе Хоакин Эскивель Мартинес сбил Дугласа Луиза. На самом деле бразилец, не пытаясь сыграть в мяч, сделал движение правой ногой и корпусом вбок, а соперник, бежавший сзади и правее, не успел избежать столкновения и врезался в него.

Такие же моменты произошли в матчах двух туров чемпионата России — «Химки» — «Зенит» и «Уфа» — «Динамо», когда «подставлялись» соответственно Алексей Сутормин и Тюкавин. В РПЛ пенальти назначили, а вот на Олимпиаде — отменили. В действия Кабакова вмешался видеоарбитр Марко Гвида. Итальянец провел проверку и вмешался в действия рефери. В результате судья сам посмотрел видеозапись и исправил свое решение, отменив 11-метровый удар.

Карасев, Демешко, Гаврилин

Сергей Карасев, работавший на Евро-2020, пока остается вне игры. Как уже сообщал «СЭ», ему дали непродолжительный отпуск. В России, потому что в Европе он работал — во вторник на игре ПСВ — «Мидтьюлланн».

Отдохнули некоторое время и его помощники — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Но они уже получили первые назначения — в роли ассистентов видеоарбитров.

Только в качестве АВАР пока работает и Богданов. Не получают назначений в чемпионате России ассистенты Андрей Веретешкин, Михаил Иванов, Владимир Миневич и Варанцо Петросян.

Амелин

Кашшаи пошел на огромный риск, доверив одну из центральных встреч тура неопытному Амелину. У туляка всего одна игра в чемпионате России, а тут сразу такой матч — «Зенит» — «Краснодар»! Дай бог, чтобы риск оправдался.

Левниковы и Лапочкины

Вопросы может вызвать назначение сильного дуэта Левников — Иванов на потенциально несложную игру «Сочи» — «Урал». По всей видимости, такой выбор объясняется тем, что оба судьи в четверг работают на матчах Лиги конференций в Словакии и Казахстане.

Для Левникова-младшего встреча в Сочи станет 101-й в РПЛ. Кирилл и Николай Левниковы установили рекорд — до них не случалось, чтобы отец и сын преодолевали планку в 100 матчей в чемпионатах России. У Левникова-старшего таких встреч 138. Кроме того, еще 17 раз он судил в чемпионате СССР.

У Сергея Лапочкина-младшего 182 игры в РПЛ, а вот его отцу Сергею Лапочкину-старшему до сотни не хватило пяти матчей.

Москалев, Казарцев, Турбин

Нет в списках назначений в РПЛ и ФНЛ Владимира Москалева. Казарцева пока назначают только видеоарбитром. Третий тур подряд работает в роли ВАР Турбин.

Резервные

Резервным судьей на игру в Туле назначен... самарец Силантьев. Почему это вызвало удивление? Потому что встречаются «Арсенал» и «Крылья Советов». Да, резервными бывают судьи из того же региона или города, что один из соперников. Но так случается, когда резервный работает на домашнем матче, а не в гостях.

Зачем Силантьева отправили в Тулу? И почему на московском дерби резервный из Саранска? Это как минимум странно.