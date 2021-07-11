«Мы живем в эпоху возрождения Кокорина!» Как Манчини разбудил главного таланта России своего поколения

Роберто Манчини может стать главным героем Евро-2020, если его Италия в финале обыграет англичан. Его много и довольно справедливо критиковали за работу в «Зените». Однако именно под руководством этого специалиста свой лучший сезон в карьере провел Александр Кокорин.

Норма Манчини для Кокорина и Дзюбы — минимум 35 голов

«Я знаю несколько примеров, когда футболист приходил и с появлением большого количества денег менялся. Например, раньше летал эконом-классом, а теперь в привычку вошло летать на частных самолетах. Многое зависит от воспитания и понимания того, что ты хочешь от себя. Как стимулировать игроков? Они сами должны стремиться стать лучшими. Как простимулировать Кокорина? Не знаю... У него же был недавно неплохой сезон в «Динамо»... Он ведь может это делать. Почему он не делает этого в «Зените»? Я не знаю... Я жду. Кокорину нужно, чтобы его взбодрил главный тренер? Ну, может быть. Все тренеры, под руководством которых он играл, пытаются извлечь максимум из его возможностей и таланта. А потенциал и талант у него огромные!»

Это выдержка из интервью Александра Кержакова, которое он дал в июне 2017 года. К тому моменту Кокорин изрядно подпортил себе репутацию. После провального для нашей сборной Евро-2016 он вместе со своим закадычным другом Павлом Мамаевым решил снять стресс на вечеринке в Монте-Карло, где под звуки гимна России гостям знаменитого ночного клуба разносили шампанское стоимостью 500 евро за бутылку. Все это попало на видео...

Сезон-2016/17 в «Зените» Кокорин едва ли мог занести себе в актив. В 27 матчах РПЛ под руководством Мирчи Луческу он забил всего пять мячей. Логично, что Станислав Черчесов весной 2017 года перестал вызывать его в сборную и вместе с Артемом Дзюбой не включил в заявку на Кубок конфедераций.

Два нападающих «Зенита» отреагировали на это решение весьма своеобразно. Разместили фото в Instagram, где прикладывали ребро ладони к губам. Пользователи связали этот жест футболистов с усами Черчесова и обрушились с гневной критикой на «сытых миллионеров», которые снизили к себе требования.

1 июня 2017 года новым главным тренером «Зенита» был назначен Роберто Манчини. Итальянец практически сразу, без раскачки, обозначил свои конкретные требования к дуэту опальных форвардов:

— От этих двух футболистов ожидаем очень многого. Они уже не мальчики и хорошо знают российский чемпионат. Оба — высококлассные профессионалы. В наступающем сезоне на двоих должны забить минимум 35 голов. В то же время Кокорин и Дзюба обязаны соблюдать дисциплину — как на поле, так и за его пределами. И им еще есть что доказывать в «Зените».

Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Я видел Кокорина, который стелился в подкате!»

Кокорин, в отличие от Дзюбы, сразу же начал выполнять норму. В стартовом матче чемпионата в Хабаровске он вышел с первых минут слева в атаке (в центре — Дзюба, справа — Шатов) и отличился на 81-й минуте, установив окончательный счет — 2:0.

«С фланговой работой Александр справился пусть и не блестяще, но пользу приносил и играл старательно. Для начала уже неплохо, а после перерыва еще и забил», — краткое резюме игры Кокорина от «СЭ».

Во втором туре против «Рубина» Кокорин уже начал матч на правой бровке и отдал голевой пас Дриусси (2:1).

Уже по этим двум играм корреспондент «СЭ» сделал вывод о преображении форварда: «Посмотрите на субботнего Кокорина. Вспомните, как он играл в прошлом сезоне. Посмотрите на нынешнего. Если раньше он создавал впечатление футболиста, не понимающего своей роли на поле, то сейчас превратился в бойца. Статистика не врет: Кокорин вступал в единоборства 23 раза — всего на три реже Кузяева, лидера по этому показателю. И тех самых передач назад в его исполнении видно все меньше, теперь он работает на обострение. Как итог — забитый мяч и голевая передача за два матча».

В первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Зенит»на выезде обыграл «Бней-Иегуду». По голу забили капитан сине-бело-голубых Кришито и Кокорин (с передачи Дзюбы), которого вообще признали лучшим игроком встречи.

В поединке с «Тосно» Манчини отрядил Кокорина уже на позицию центрфорварда (Дзюба остался в запасе) и не прогадал. Александр забил единственный гол в этой игре — 1:0.

— Роберто Манчини отметил, что вы с Дзюбой на двоих должны забить 35 мячей за этот сезон. Вы забиваете, но Артем вам не помогает. Сами справитесь? — спросили Кокорина после финального свистка.

— Забьем. Мы не разговаривали на эту тему, но если тренер сказал, то мы должны стараться выполнить его указания.

Специалисты отмечали, что Кокорину стало интересно выполнять разные тактические задания тренера, а вовлеченность в командный футбол возросла. И даже когда форвард уходил на бровку, бился там с огромным желанием.

Показательна реплика корреспондента «СЭ», внимательно следившего за игрой Кокорина на старте чемпионата: «Честное слово, несколько раз в нынешнем сезоне я видел Кокорина, который стелился в злом и отчаянном подкате!»

Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«У Саши очень хорошие генетические данные»

Кроме того, все в один голос говорили о его отличной физической готовности. В какой-то степени неучастие в Кубке конфедераций пошло ему на пользу: он смог спокойно подготовиться к новому сезону, прошел все сборы. К нему вернулись резкость, подвижность. Ведь футбол Кокорина — не столько про мощь и борьбу, сколько про стартовую скорость и опережение защитников на один-два метра на ограниченном пространстве. Когда Александр был не в форме, он зачастую банально не успевал ударить и утыкался в соперников. Все три его гола в начале того сезона, где он всякий раз выигрывал буквально касание, — наглядный тому пример.

Здесь, кстати, надо заметить, что Кокорин был одарен природой прекрасными физическими данными.

— Кто самый физически развитый футболист «Зенита»? — спросили как-то тренера питерцев по физподготовке Андреа Сканавино.

— Я думаю, Кокорин. Он самый сильный с точки зрения футбольной готовности, к которой должен стремиться любой игрок. В первую очередь у Саши очень хорошие генетические данные, которые ему достались от родителей. Он сразу был готов к тому, чтобы стать футболистом, у него изначально хорошо были развиты все мышцы. Есть игроки, которым нужно делать больше упражнений на спину или на ноги. Кокорин же развит именно всесторонне. Для футбола это очень важно, поскольку повышаются скорость и выносливость. В определенных моментах матча Кокорин лучше использует те мышцы, которые ему достались генетически и которые он прорабатывает в зале. С этой точки зрения я говорю, что он самый сильный.

Кокорин стал чаще просить мяч, смелее принимал решения, больше рисковал. Вместе с Шатовым он занимал первое место в команде по количеству ключевых передач по итогам трех матчей (по восемь).

У него самого хватало внутренних причин измениться, наконец, как спортсмену в лучшую сторону. Свадьба и рождение ребенка, желание ответить делом на многолетнюю критику, приближающийся чемпионат мира, пролет мимо которого должен стать для игрока такого таланта просто катастрофой. (Так, к сожалению, и произошло).

«Игра Кокорина? Это пока ничто!»

Впрочем, первые четыре игры в сезоне были не столь показательны из-за уровня соперников. В пятом туре «Зениту» предстоял суперматч со «Спартаком». И именно Кокорин, вновь вышедший в центре нападения, положил начало разгрому красно-белых — 5:1! Примечательно, что Александр 33 раза вступал в единоборства, что стало лучшим показателем в битве двух столиц.

«Его игра теперь богата не только голами: он много и с пользой перемещается по всему фронту атаки, регулярно создает остроту, упоительно комбинирует, без малейшей натуги выполняет черновую работу в борьбе и отборе мяча, — писал про Кокорина обозреватель «СЭ». — В его футбол вернулись жизнь, задор и страсть, утерянные в последние год-два, казалось, безвозвратно. Не случайно же с лица его сошла потешная, скоморошья ухмылка, сменившись строгим, осмысленным взглядом».

Известный телекомментатор Геннадий Орлов не мог скрыть своего восхищения по поводу игры нападающего: «На удивление был хорош Кокорин. В каком же он сейчас порядке! Все эпизоды с его участием — в плюс. Не зря, получается, мы его так долго критиковали. Теперь парень играет, в списке бомбардиров находится. А главное — все делает быстро!»

Однако Манчини не спешил хвалить своего подопечного: «Выступления Александра Кокорина? Это пока ничто! Пока не произошло ничего паранормального: несколько матчей — несколько голов. Это нормальная ситуация для бомбардира. Посмотрим в концовке сезона».

Кокорин, похоже, правильно воспринял слова тренера, не сбавлял обороты и уже в следующем туре принес питерцам победу в Перми (1:0).

— Потенциал Кокорина еще не раскрыт, — вновь сухо заметил Манчини. — С первого дня на сборах он относится серьезно к каждой тренировке и показывает свое мастерство. У него очень профессиональное отношение к тому, чем он занимается.

Дальше — больше. Дубль Кокорина в ворота «Утрехта» (2:0) вывел «Зенит» в групповой турнир Лиги Европы. Причем решающий мяч он забил в первом дополнительном тайме — грудью. Через пару минут Манчини заменил его на Дзюбу. Герой вечера покидал поле под бешеные овации 49 тысяч болельщиков «Зенита».

«Хорошо, что мы живем в эпоху возрождения Кокорина, — подчеркивал в своем материала корреспондент «СЭ». — Без форварда сборной России «Зенит» рисковал покинуть Лигу Европы. В ситуации, когда мяч отказывается лезть в сетку, и должны проявлять себя настоящие лидеры и нападающие высокого класса. Нет, я до сих пор до конца не верю, что пишу это применительно к Кокорину. Но это так. Можно забивать пачками аутсайдерам, а можно почти в каждой важной игре отмечаться победными голами».

На этот раз Маничини уже позволил себе высказаться о нападающем в комплиментарном ключе.

— Кокорин — очень хороший игрок с фантастическими качествами, очень много забивает в этом сезоне. Исходя из того, что я увидел в «Зените» и других российских командах, считаю, что Кокорин сейчас — лучший нападающий России. Но он может стать еще сильнее и выйти на следующий уровень, потенциал у него есть.

Роберто Манчини. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Манчини спокоен, а постоянно слышать крик Луческу — так себе...»

Главная причина такого прорыва Кокорина заключалась в том, что итальянец нашел ему оптимальное место на поле — в центре нападения. На этой позиции Александр отличился в шести играх кряду.

— Когда стала понятна ваша новая роль в атаке «Зенита»? С первых сборов? — спросили Кокорина в одном из интервью.

— Нет, не сразу. Хорошо получилось, что я первый раз прошел все сборы с новым тренером и изначально понял, что он требует. То есть у меня получилось больше наиграть то, что он хотел.

— То есть ваша результативная игра в этом сезоне объясняется новой позицией?

— Во-первых, сильнее команда. Предыдущая намного уступает этой. Во-вторых, я много забивал, когда играл именно впереди. Наверное, это лучшее, что у меня получается.

— То есть вы должны быть центрфорвардом?

— Не обязательно, могу сыграть под нападающим. Главное — ближе к воротам, когда я всю свою силу направляю в атаку, а не бегаю где-то и обороняюсь и забираю мячи, что у меня плохо получалось.

— Ваша задача на поле меняется в зависимости от того, с кем вы играете — с Дзюбой, например, или с Дриусси?

— Конечно, меняются. Когда выходит Дзюба, я стараюсь играть больше под ним и подбирать мячи, потому что Артем хорошо борется. В таких ситуациях моя задача — подобрать мяч и разогнать атаку. С Дриусси мы можем выполнять одинаковые функции. Как он может оказаться последним нападающим, так и я. Вообще он скоростной футболист и хорош в подыгрыше.

Кокорина также попросили сравнить двух тренеров — Луческу и Манчини.

— Не могу назвать Маничини строгим тренером. Скорее он уверен в себе и является профессионалом в своем деле. Никогда не кричит, старается все объяснять спокойно. Хотя, может быть, просто еще ситуации не было.

— С Луческу было сложнее?

— Луческу более эмоциональный, и он любил покричать. Не в том смысле кричать, чтобы обидеть. У него просто манера такая — докричаться до футболиста. Не всем это нравится. И мне, когда я играл рядом, слышать постоянно его крик — так себе... Но в целом он хороший дядька.

— У вас были разные тренеры — и эмоциональные, и строгие, как Капелло. Вам какой тип ближе?

— Тот, кто расскажет о тактике перед игрой и больше не трогает меня. Свои ошибки я и сам прекрасно понимаю. Для них есть теория, а во время матча лучше меня не трогать.

Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«После истории в Монако мне уже ничего не страшно»

В матчах с «Ростовом» и «Динамо», по ходу которого его оскорбляли болельщики бело-голубых, Кокорин уходил с поля без голов. Маничини решил вновь переместить его на правый фланг (в центре выпустил Дзюбу), и Александр отличился в играх с «Уфой» (3:0) и «Анжи» (2:2).

В Лиге Европы Манчини нередко играл по схеме 4-4-2 с Кокориным и Дриусси впереди. Матч против «Реал Сосьедада», пожалуй, стал лучшим для Александра в том сезоне — 3:1. Сперва россиянин подкараулил ошибку вратаря испанцев и поразил уже пустые ворота. А после перерыва оформил дубль, откликнувшись на шикарную подачу Ивановича и головой отправив мяч в дальний угол.

Специалисты отмечали, что форварды питерцев играли важную роль в отборе: Кокорин и Дриусси при потере мяча на чужой половине старались сразу его вернуть, а уже потом опускались вглубь. Это очень напоминало «правило пяти секунд», которое использовал Пеп Гвардиола: если в течение этого времени команда не перехватывала мяч, то перестраивалась в оборонительную модель.

Вместе с Кришито и полузащитником «Локомотива» Мануэлом Фернандешем Кокорин попал в команду недели Лиги Европы.

Нападающий «Зенита» довел результативный счет в сезоне-2017/18 до 14 голов. Еще ни разу за 10 сезонов выступления на высшем клубном уровне форвард не добирался до этой отметки. Предыдущий рекорд Кокорин установил в сезоне-2012/13, когда в 26 матчах за «Динамо» отличился 13 раз.

В итоге Черчесов вызвал его на контрольные матчи с Кореей и Ираном.

— Время, проведенное вне сборной, по всей видимости, Кокорину пошло на пользу? — спросили Станислава Саламовича.

— Мы с ним разговаривали, он знает, над чем надо было поработать. Результаты мы видим. Не говорю, что из-за моего разговора. Сашу я знаю, мы почти два года с ним работали. Наконец-то он играет на той позиции, где привык играть, и получает больше удовольствия.

Журналисты же пытались понять, что изменилось во внутреннем мире футболиста.

— Людям надо что-то писать. Пресса сама придумала, что я не тот, а теперь я вернулся в футбол, — отвечал Кокорин. — Я все тот же, просто выполняю чуть-чуть другие функции. Они мне более по душе, и лучше получается их делать.

— В то же время неспортивные СМИ хотят обсуждать вас не в разрезе футбола, а скорее говорить о той истории с шампанским в Монако после Евро-2016.

— Вы же понимаете, что это большие рейтинги. После той истории люди говорили об этом месяц. Значит, тема была интересна людям и нужна стране. В принципе, после этой ситуации мне уже ничего не страшно.

Тогда Кокорин и предположить не мог, в какую историю влипнет с Мамаевым в октябре 2018 года...

— Я видел потенциал Кокорина, даже когда он переживал не лучшие времена. По своим данным для России это суперигрок! — подчеркивал в интервью «СЭ» Дмитрий Аленичев. — Понимаю: человек выходит там, где скажет тренер. Но Саше надо было найти место, где парень раскрылся бы. Это центр атаки. Рад, что это произошло. А характер у Кокорина нормальный. По-спортивному злой. Саша поможет нашей сборной на чемпионате мира — дай бог, обойдется без травм.

Станислав Черчесов и Роберто Манчини. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Кокорин лучший в России, но медленнее 33-летнего Маскерано...»

В чемпионате страны «Зенит» забуксовал. Во встречах с «Арсеналом», ЦСКА, «Локомотивом» и «Рубином» было набрано всего два очка, а Кокорин не смог пополнить свой лицевой счет.

— Действительно, у нас не очень удачный период, — признавал Манчини. — Он связан с тем, что мы мало забиваем, перестал забивать Кокорин. Это проблема, но не настолько серьезная, чтобы называть ее катастрофой. Все решаемо.

Неудачная серия прервалась в поединке с «Тосно» — 5:0. Гол, забитый Кокориным, был признан самым красивым в туре. Форвард прошел между двумя соперниками, вошел в штрафную, качнул Буйволова и покатил мяч в сетку мимо вышедшего Юрченко.

Правда, тут же последовало болезненное поражение от «Спартака» — 1:3. Кокорин в первом тайме не использовал шикарный момент, получив от «СЭ» оценку 6,5.

Нужно заметить, что Манчини почему-то на каком-то этапе решил упростить игру своей команды. И в атаке «Зенит» выглядел какой-то несыгранной командой, которая полагается только на скорость и бесчисленные навесы с флангов. Подобная картина наблюдалась и против «Спартака». Джикия и Боккетти почти без проблем выиграли весь верх у Дзюбы и Кокорина.

Сам Кокорин связал спад в игре команды с психологическим фактором.

— Все рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке, — говорил он. — Все-таки чемпионат длинный, и расслабляться ни в коем случае нельзя. А нам уже повесили на шеи золотые медали, и тут пошли такие матчи...

Черчесов вызвал Кокорина и на контрольные игры с Аргентиной и Испанией. Против южноамериканцев форвард «Зенита» вышел на левом фланге, в центре — Смолов, справа — Полоз. Мы почти отстояли почетную ничью, но на 86-й минуте Агуэро все же забил.

После матча бывший полузащитник национальной команды, успешно поигравший за рубежом, Александр Мостовой так оценил уровень Кокорина:

— Здесь мы приходим к тому, о чем уже много-много лет говорим. Кокорин у нас сейчас лучший в премьер-лиге. Так? Убегает в России от всех, прокинул — и полетел. А посмотрели его на фоне Аргентины — такое ощущение, что зенитовец медленнее Маскерано, которому уже 33. То же самое можно сказать и про Смолова.

— Вердикт, по-вашему, таков: уезжайте из РПЛ в Европу и привыкайте к другим скоростям?

— Несколько лет назад я действительно говорил: если хочешь расти, уезжай в Европу. Но теперь я просто не вижу смысла в таких советах.

— Почему?

— Бесполезно! С зарплатами в РПЛ никто никогда никуда не поедет. Не рискнет! Помните фразу из мультфильма: «Зачем нам на Таити, нас и здесь неплохо кормят»? И я понимаю этих ребят. Сам поиграл за рубежом — в Испании, Португалии, Франции — и знаю, что такое конкуренция. И когда тебе нечего есть, а на тебя в матче прыгают слева, справа, сзади, ты в таких условиях растешь. Но я понимаю и другое: насколько это хорошо — сесть в тепленькую машинку и укатить домой после матча. И ничего тебе особо не надо.

«Очень жалел, что не уехал в «Арсенал»

Кокорин заочно ответил Мостовому:

— Уйти, чтобы поиграть, например, в английской лиге, не так тяжело, а вот попасть в именитую команду, у которой действительно есть задачи и большие амбиции каждый сезон, тяжелее. Вторая десятка той же английской лиги не сильнее нашего клуба «Зенит», могу точно сказать, играя с ними. Чтобы расти, нужна команда, которая ставит перед собой высокие задачи. Да, была ситуация с лондонским «Арсеналом». Но возникла проблема с моим действующим клубом («Динамо». — Прим. «СЭ»). Меня звали в аренду с правом последующего выкупа. Мне нужно было договориться с бело-голубыми, но оставалось 2—3 дня, и мы не успели это сделать. Все не срослось, я потом очень жалел об этом.

До конца первой части чемпионата России Кокорин забил еще один гол — «Уралу», который стал 10-м в его активе.

А вот непосредственно перед зимней паузой немного подпортил впечатление о своем преображении. Во встрече с «Ахматом» Ригони ворвался в чужую штрафную, пробил низом. Мяч после рикошета от ноги защитника перелетел вратаря и попал в перекладину. Подхвативший его Кокорин не смог попасть в пустые ворота с пары метров. Счет так и не был открыт — 0:0.

Этот эпизод не прошел мимо даже испанских журналистов. «Промах года», — так прокомментировало ляп Кокорина издание Marca.

После ничьей в Грозном отрыв петербургского клуба от лидирующего «Локомотива» увеличился до восьми очков.

Кокорин, правда, довольно быстро реабилитировался, в феврале забив третий мяч своей команды в ворота «Селтика» в домашнем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (3:0). На его счету стало 19 голов во всех турнирах.

Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Проклятые «кресты»

Во время подготовки ко второй части сезона он пребывал в великолепном настроении, часто шутил в своих интервью.

— Вы раскрылись при Манчини. На вас как-то влияют слухи о возможном уходе итальянца?

— На меня — нет. На Манчини, возможно, будут влиять. Может, он меня с собой заберет (смеется)?

Кокорин уже предвкушал домашний чемпионат мира: «Если удачно выступим на чемпионате мира, давайте разыграем среди болельщиков какое-нибудь позорное или смешное желание, чтобы отметить это событие. Я это сделаю с радостью».

Не сложилось. В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 15 марта он уже на 5-й минуте порвал «кресты».

«10 голов в чемпионате, девять — в Лиге Европы. Он снова стал тем, от кого ждут подвигов, — писал корреспондент «СЭ». — 19 марта Кокорину исполнится 27 лет. Не верится, но Виктору Онопко на Евро-1996 было даже меньше. ЧМ-2018 должен был вывести Александра из режима «подающего надежды». Но — «кресты». Проклятые «кресты», из-за которых ранее вылетели Джикия и Васин. Из-за которых за нашу команду, и без того не звездную, становится страшно».

Сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ без Кокорина. Смолов стал главным антигероем матча с Хорватией, а на первые роли вышел Дзюба, попавший в опалу к Манчини и вернувшийся в команду Черчесова благодаря успешной аренде в тульском «Арсенале».

Кто знает, как бы сложилась карьера Александра, не получи он ту злосчастную травму. «Выстрелил» бы на домашнем турнире или накануне ЧМ попал бы в очередную историю? История не терпит сослагательного наклонения. Ясно одно: в 2017 году он набрал потрясающую форму и по спортивному принципу был готов к новым вызовам. Но...

После восстановления Кокорин успел провести за «Зенит» всего четыре неполных матча. Затем случились дебош в «Кофемании», избиение водителя, тюремный срок.

Далее — небольшой игровой всплеск в «Сочи», опрометчивый переход в «Спартак» и совсем уж загадочный трансфер в «Фиорентину», руку к которому в какой-то степени приложил и Роберто Манчини, раскрывший в свое время форварда в «Зените».

Увидим ли мы еще на поле Кокорина образца 2017 года? Пока, к сожалению, ответ на этот вопрос с каждым днем становится все очевиднее...