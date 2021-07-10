Голкипер питерцев перебрался в бундеслигу.

Голкипер Андрей Лунев, у которого закончился контракт с «Зенитом», заключил двухлетнее соглашение с «Байером» — шестым клубом Германии. Интересы 29-летнего вратаря представлял Денис Сарсания — сын известного агента Константина Сарсания, жизнь которого оборвалась четыре года назад.

— С российской стороны мы работали вдвоем с Антоном Смирновым, — уточнил Сарсания.

— Почему случилось расставание Лунева с «Зенитом»?

— Зимой состоялся разговор с питерским клубом, тот сделал свое предложение. Лунев ответил, что пока возьмет паузу до конца сезона. Он хотел проявить себя весной, стать чемпионом, попасть на чемпионат Европы. В «Зените» ему было комфортно, желание остаться имелось, но и о зарубежном чемпионате он тоже мечтал. На сбор перед Евро-2020 Андрей отправился, но, к сожалению, в основную заявку не попал. После этого состоялась встреча с «Зенитом», где фигурировали суммы еще меньше, чем зимой. В итоге с питерцами не сошлись.

— Как думаете, если бы «Зенит» повторил зимнее предложение, Лунев бы согласился?

— Трудно говорить в сослагательном наклонении. Если бы последовало такое предложение, тогда бы его обсуждали. А коли не последовало, то и говорить не о чем. Андрей выбрал другую дорогу, отправляется в зарубежный чемпионат. И не в какой-нибудь средненький клуб, а в команду, которая в числе лидеров в бундеслиге, будет играть в еврокубках.

?? Лунёв — в @bayer04_en! Россиянин подписал контракт на 2 года. Ждём фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом ?#НашиПарни pic.twitter.com/SPhZ8zXH5X — Сборная России (@TeamRussia) July 9, 2021

— На Лунева рассчитывают, как на первого номера, или как на дублера Градецки?

— Насколько понимаю, все будет зависеть от того, как оба голкипера себя будут проявлять. Уверен, что шанс у Лунева будет, а дальше все зависит от него. Конкуренции он не боится.

— Переговоры долго шли?

— Буквально за два-три дня все решилось. Практически обо всем договорились на первой же конференц-связи, оставалось только отшлифовать мелкие детали. Больше времени заняли вопросы по въезду в Германию из-за ковидограничений. Уже сегодня Андрей прошел медосмотр и подписал контракт, с понедельника приступит к тренировкам.

— Были другие варианты?

— Чем дальше, тем их появлялось больше. Конкретика была от «Мальорки», турецкого «Адана Демирспор», из английского чемпионшипа — от «Мидлсбро». Буквально вчера звонили из «Дженоа». Но «Байер» — тот вариант, который оказался наиболее интересным.

— Не было мысли пойти в клуб попроще, зато с твердым место в стартовом составе?

— Нет, это даже не обсуждалось. Лунев на сто процентов уверен в своих силах.

— В России вижу удивление, и даже скепсис. Мол, у нас даже на Евро не поехал, а тут один из лучших клубов Германии.

— Нас предложение не удивило. Андрей — замечательный парень и очень сильный вратарь. А что не поехал на Евро — это решение тренерского штаба. Им было отвечать за результат, они за него и ответили. При этом я не говорю, что Лунев сильнее других вратарей сборной, обязательно играл бы и вытащил Россию из группы. Никто не знает. Хотя наше субъективное мнение: из кандидатов в сборную Лунев — номер один в стране. Но Черчесов так посчитал, значит, так тому и быть.

— Станислав Саламович объяснял, что Лунева могли отвлекать мысли о новом контракте.

— Нам Лунев о подобной версии не говорил. Сказал, что ему объяснили так: ты не всегда играл в «Зените», а Шунин, Дюпин и Сафонов прошли сезон ровнее. Я не думаю, что Андрея бы что-то отвлекало. Его дело — играть в футбол, а наша — заниматься трудоустройством.

— Сумма контракта в «Байере» выше той, что предлагал «Зенит»?

— Не хотелось бы обсуждать условия. Скажу лишь, что деньги Лунева волновали не в первую и не во вторую очередь. Главное — спортивная составляющая.

— На ваш взгляд, Луневу будет легко адаптироваться в новой стране? У россиян порой возникают с этим проблемы.

— Он простой парень, без каких-то понтов и капризов, добрый и компанейский. Уже год учит английский язык. Теперь придется переключаться на немецкий. В плане менталитета не вижу проблем для него. Для вратаря 29 лет — это возраст, в котором можно развиваться, прибавлять. За этим он и едет в бундеслигу. В «Зените» Андрей провел пять лет, выиграл все трофеи в России. Пришла пора испытать что-то новое.

— На «Зенит» осталась обида, что так отнеслись и даже зимнего предложения не повторили?

— Мы же взрослые люди. Раз сделали такое предложение, значит, настолько хотели, чтобы Лунев остался. Никаких обид быть не может.

В конце хотел бы сказать, что это не наш с Антоном личный успех, а командная работа. Надо отметить Антона Бородюка — сына знаменитого футболиста и тренера, Константина Рыбина из РФС, помогавших решать различные организационные вопросы, украинского агента Антона Астафьева и нашего немецкого коллегу Гюнтера Нойхауса. Спасибо Андрею Луневу, что доверился, и мы все вместе пришли к этой цели.