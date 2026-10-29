Бабаев озвучил позицию ЦСКА по продаже Кисляка
ЦСКА готов рассмотреть продажу полузащитника Матвея Кисляка, если получит достойное предложение. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.
«Мы не обсуждали цифр [трансфера], Матвей знает нашу позицию, буквально перед матчем со «Спартаком» (2:0) общались на эту тему. Это здорово, что футболист ставит перед собой такие амбициозные цели — играть в Европе, но всему свое время. Это, безусловно, не ограничение пожизненное, но мы считаем, что за игрока уровня Матвея должно быть достойное предложение — и с точки зрения дальнейшей карьеры, и с точки зрения оценки трансферной суммы. Поэтому все те слухи, которые сейчас появляются, они беспочвенны», — сказал Бабаев.
24 октября турецкий журналист Бурак Эрен заявил, что не исключает потенциальный трансфер Кисляка из ЦСКА в один из турецких грандов — «Бешикташ» или «Галатасарай» — минимум за 30 миллионов евро.
26 октября Бабаев в интервью «СЭ» сообщил, что летом у армейского клуба были контакты с «Бешикташем» насчет Кисляка, однако на данный момент «никаких контактов с турецким клубом не было».
Кисляку 21 год. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 3 голевые передачи в 15 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Вместе с армейцами он выиграл Кубок и Суперкубок России.
Контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
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|+/-
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1
|Зенит
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|27-13
|27
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2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
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3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
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4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
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5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
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6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
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7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
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8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
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|17-17
|15
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9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
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10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
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11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
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12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
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13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
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14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
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16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1