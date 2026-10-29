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Экс-полузащитник Тоттенхэма и сборной Франции Танги Ндомбеле подпишет контракт с Рубином: что известно о переходе

«Рубин» может подписать Ндомбеле бесплатно. В 2019 году «Тоттенхэм» покупал француза за 62 миллиона евро

Артем Белинин
Корреспондент
Танги Ндомбеле.
Фото Global Look Press
Экс-полузащитник сборной Франции попробует реанимировать карьеру в России.

Французский полузащитник Танги Ндомбеле близок к подписанию контракта с «Рубином», сообщает Sport24. 29-летний футболист, за которого «Тоттенхэм» в 2019 году заплатил 62 миллиона евро, может присоединиться к казанскому клубу в январе в статусе свободного агента.

Контракт на полгода и 400 тысяч евро

По информации источника, стороны рассчитывают оформить договоренность на следующей неделе. Соглашение вступит в силу после открытия зимнего трансферного окна и будет рассчитано до конца сезона-2026/27 с необязательной опцией продления еще на один год.

За первые шесть месяцев француз сможет заработать около 400 тысяч евро. В случае продления контракта его зарплата составит 800 тысяч за следующий сезон. Сам Ндомбеле уже отправился во Францию, чтобы собрать личные вещи и подготовиться к переезду в Казань вместе с семьей.

Напомним, хавбек находился в расположении клуба с середины октября. «Рубин» официально объявлял о прибытии бывшего футболиста сборной Франции.

«Игрок будет находиться в нашем клубе на просмотре и проведет тренировочный цикл с командой, после чего будет принято решение о его будущем», — сообщала пресс-служба красно-зеленых 21 октября.

Хороший полузащитник казанцам сейчас точно не помешает. Команда занимает 11-е место в лиге с 12 очками и не побеждает шесть туров. Пришлось даже сменить тренера — испанец Франк Артига уступил место Олегу Кузьмину. Но у временно исполняющего обязанности пока не получилось исправить ситуацию: 45-летний специалист начал с поражения от «Спартака» (0:1) в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Танги Ндомбеле.
Фото Getty Images

От звезды АПЛ до свободного агента

Семь лет назад Ндомбеле считался одним из самых перспективных полузащитников Европы. После выступлений за «Амьен» и «Лион» он привлек внимание ведущих клубов, а летом 2019 года «Тоттенхэм» заплатил за француза 62 миллиона евро (данные Transfermarkt). Сделка стала рекордной в истории лондонцев, а рыночная стоимость футболиста на пике достигала 65 миллионов.

Начало карьеры в Англии получилось многообещающим: Танги забил уже в дебютном матче АПЛ против «Астон Виллы». Однако вскоре начались проблемы с физической подготовкой, режимом и травмами. Неудивительно, что пришедший в «Тоттенхэм» в 2019 году Жозе Моуринью быстро поссорился с хавбеком.

«Не все понимают, в какой лиге они теперь играют. Это АПЛ, тут любой матч — испытание. Надеюсь, в следующем сезоне этот футболист будет играть замечательно. Но он должен понимать: я не могу и дальше предоставлять ему игровое время во вред результатам команды», — заявил португальский тренер весной 2020 года.

Окончательно отношения с «Тоттенхэмом» испортились при Антонио Конте. В январе 2022 года француз попал под оглушительный свист болельщиков, когда медленно уходил с поля во время кубкового матча против «Моркама». Вскоре его отправили в аренду в «Лион», а больше за лондонцев он так и не сыграл. Всего Ндомбеле провел за «шпор» 91 встречу и забил 10 голов.

Затем последовали еще две аренды. В сезоне-2022/23 полузащитник выиграл чемпионат Италии с «Наполи», но преимущественно выходил на замену. Год спустя Танги стал чемпионом Турции в составе «Галатасарая», однако снова не закрепился в основе. Параллельно его преследовали скандалы, связанные с физической формой: ходили слухи, что возглавлявший стамбульцев Окан Бурук даже отстранял футболиста из-за... пристрастия к бургерам. Сам тренер, впрочем, информацию опровергал.

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Летом 2024 года «Тоттенхэм» досрочно расторг контракт с Ндомбеле, после чего тот бесплатно перешел в «Ниццу». Первые месяцы во Франции получились многообещающими, но затем у Танги начались серьезные проблемы со здоровьем. Полузащитника мучила пубалгия — хронические боли в паховой области, из-за которых он пропустил около девяти месяцев.

Полноценно вернуться на прежний уровень не удалось. В сезоне-2025/26 француз провел за «Ниццу» всего 13 матчей во всех турнирах, а летом 2026-го покинул клуб после окончания контракта. С тех пор он находится в статусе свободного агента, в котором и прибыл в «Рубин».

Насколько игрок, который за пять лет подешевел с 50 до 2 миллионов, способен помочь казанцам, сказать трудно. Но в футболе случается всякое — быть может, бывший звездный полузащитник «Тоттенхэма» перезапустит карьеру именно в столице Татарстана.

Впрочем, еще нужно дождаться официального объявления о переходе.

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ФК Рубин (Казань)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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