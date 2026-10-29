«Рубин» может подписать Ндомбеле бесплатно. В 2019 году «Тоттенхэм» покупал француза за 62 миллиона евро
Французский полузащитник Танги Ндомбеле близок к подписанию контракта с «Рубином», сообщает Sport24. 29-летний футболист, за которого «Тоттенхэм» в 2019 году заплатил 62 миллиона евро, может присоединиться к казанскому клубу в январе в статусе свободного агента.
Контракт на полгода и 400 тысяч евро
По информации источника, стороны рассчитывают оформить договоренность на следующей неделе. Соглашение вступит в силу после открытия зимнего трансферного окна и будет рассчитано до конца сезона-2026/27 с необязательной опцией продления еще на один год.
За первые шесть месяцев француз сможет заработать около 400 тысяч евро. В случае продления контракта его зарплата составит 800 тысяч за следующий сезон. Сам Ндомбеле уже отправился во Францию, чтобы собрать личные вещи и подготовиться к переезду в Казань вместе с семьей.
Напомним, хавбек находился в расположении клуба с середины октября. «Рубин» официально объявлял о прибытии бывшего футболиста сборной Франции.
«Игрок будет находиться в нашем клубе на просмотре и проведет тренировочный цикл с командой, после чего будет принято решение о его будущем», — сообщала пресс-служба красно-зеленых 21 октября.
Хороший полузащитник казанцам сейчас точно не помешает. Команда занимает 11-е место в лиге с 12 очками и не побеждает шесть туров. Пришлось даже сменить тренера — испанец Франк Артига уступил место Олегу Кузьмину. Но у временно исполняющего обязанности пока не получилось исправить ситуацию: 45-летний специалист начал с поражения от «Спартака» (0:1) в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
От звезды АПЛ до свободного агента
Семь лет назад Ндомбеле считался одним из самых перспективных полузащитников Европы. После выступлений за «Амьен» и «Лион» он привлек внимание ведущих клубов, а летом 2019 года «Тоттенхэм» заплатил за француза 62 миллиона евро (данные Transfermarkt). Сделка стала рекордной в истории лондонцев, а рыночная стоимость футболиста на пике достигала 65 миллионов.
Начало карьеры в Англии получилось многообещающим: Танги забил уже в дебютном матче АПЛ против «Астон Виллы». Однако вскоре начались проблемы с физической подготовкой, режимом и травмами. Неудивительно, что пришедший в «Тоттенхэм» в 2019 году Жозе Моуринью быстро поссорился с хавбеком.
«Не все понимают, в какой лиге они теперь играют. Это АПЛ, тут любой матч — испытание. Надеюсь, в следующем сезоне этот футболист будет играть замечательно. Но он должен понимать: я не могу и дальше предоставлять ему игровое время во вред результатам команды», — заявил португальский тренер весной 2020 года.
Окончательно отношения с «Тоттенхэмом» испортились при Антонио Конте. В январе 2022 года француз попал под оглушительный свист болельщиков, когда медленно уходил с поля во время кубкового матча против «Моркама». Вскоре его отправили в аренду в «Лион», а больше за лондонцев он так и не сыграл. Всего Ндомбеле провел за «шпор» 91 встречу и забил 10 голов.
Затем последовали еще две аренды. В сезоне-2022/23 полузащитник выиграл чемпионат Италии с «Наполи», но преимущественно выходил на замену. Год спустя Танги стал чемпионом Турции в составе «Галатасарая», однако снова не закрепился в основе. Параллельно его преследовали скандалы, связанные с физической формой: ходили слухи, что возглавлявший стамбульцев Окан Бурук даже отстранял футболиста из-за... пристрастия к бургерам. Сам тренер, впрочем, информацию опровергал.
Летом 2024 года «Тоттенхэм» досрочно расторг контракт с Ндомбеле, после чего тот бесплатно перешел в «Ниццу». Первые месяцы во Франции получились многообещающими, но затем у Танги начались серьезные проблемы со здоровьем. Полузащитника мучила пубалгия — хронические боли в паховой области, из-за которых он пропустил около девяти месяцев.
Полноценно вернуться на прежний уровень не удалось. В сезоне-2025/26 француз провел за «Ниццу» всего 13 матчей во всех турнирах, а летом 2026-го покинул клуб после окончания контракта. С тех пор он находится в статусе свободного агента, в котором и прибыл в «Рубин».
Насколько игрок, который за пять лет подешевел с 50 до 2 миллионов, способен помочь казанцам, сказать трудно. Но в футболе случается всякое — быть может, бывший звездный полузащитник «Тоттенхэма» перезапустит карьеру именно в столице Татарстана.
Впрочем, еще нужно дождаться официального объявления о переходе.
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|ЦСКА
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|Спартак
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|Краснодар
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|20-14
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|Оренбург
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|Ростов
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|Крылья Советов
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|Динамо Мх
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|Рубин
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|Локомотив
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Рубин
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