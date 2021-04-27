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«В ЦСКА что-то пошло не так со сменой руководства. «Спартак» не заслужил играть в еврокубках». Интервью Ольги Смородской

Артем Бухаев
Артем Бухаев
Корреспондент
27 апреля 2021, 18:00
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Алекс Крал и Соломон Рондон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Алекс Крал и Соломон Рондон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший президент «Локомотива» — об интригах РПЛ.

Прошедший 27-й тур Тинькофф РПЛ подарил болельщикам множество вопросов для обсуждения. «Спартак» на своем поле сумел обыграть ЦСКА с минимальным преимуществом. «Локомотив» набрал ход, обыгрывает одну команду за другой и на данный момент одержал уже 11 побед подряд. Железнодорожники уверенно борются за путевку в Лигу чемпионов и сохраняют теоретические шансы на чемпионство перед очной встречей с «Зенитом».

Корреспондент «СЭ» пообщался с бывшим президентом «Локомотива» Ольгой Смородской о причинах провала ЦСКА, успехах железнодорожников и судьбе второй путевки в Лигу чемпионов.

25&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. Главный арбитр игры Павел Кукуян удаляет Ильзата Ахметова.Скверное дерби. Что не так с игрой «Спартак» — ЦСКА и почему удалили Ахметова

— Почему дерби «Спартак» — ЦСКА получилось несколько скучноватым?

— В этой игре были слишком высокие ставки. Поэтому мы увидели закрытый футбол. Команды опасались играть в полную силу, чтобы не пропустить. Обычно в таких матчах зритель получает значительно меньше, чем ожидал.

— Что происходит с ЦСКА? Неужели смена тренера так подкосила команду?

—Олич только пришел. Еще рано что-то требовать с него, а тем более победы в супердерби.

— Когда можно будет судить о результате работы Олича как главного тренера?

— После летних сборов. Как Олич подготовит команду, кого приобретут, какие позиции усилят — все только в следующем сезоне. Еще очень рано судить о работе Ивицы.

— В ЦСКА очень много травм. Почему так происходит?

— У них что-то не так с физической подготовкой. Это проблема врачей, физиотерапевтов и тренеров по физподготовке. Это обязательно надо анализировать, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Так быть не должно.

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— Что-то еще могло повлиять на состояние ЦСКА?

— В ЦСКА идет смена руководства. Изменяются все правила управления клубом. Что-то у них пошло не так, мне кажется. Может, двоевластие мешает. Может, еще что-то. Очень трудно поставить диагноз, не находясь в клубе.

— У «Локомотива» 11 побед подряд. В чем секрет?

— Думаю, Николич провел классные сборы. Он хорошо готовит команду к каждой игре. Ставит конкретные задачи, а парни их выполняют. Вот и все. Налажен контакт тренера и руководства с командой.

—Камано и Смолов начали очень много забивать. Это влияние главного тренера?

— Да, безусловно. Понимаете, нападающие — это очень зависимые от партнеров игроки. Если форварда не видят на поле, не дают ему пас, не играют на него, то он ничего не забьет. Сейчас команда на Смолова работает. И Федя раскрывается.

— Смолов может вернуться в сборную России?

— Это надо спрашивать у главного тренера национальной команды, у Саламыча. Только он знает.

25&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. Александр Соболев (слева) против Виктора Васина (№5) и&nbsp;Игоря Дивеева. Красно-белые продолжили гонку за&nbsp;ЛЧ, а&nbsp;красно-синие могут остаться без еврокубков.«Локомотив» и «Спартак» бегут за Лигой чемпионов. На четвертое место — четыре претендента

— Впереди у «Локомотива» игра с «Зенитом». Получится ли у петербуржцев остановить железнодорожников?

— Это хороший вопрос. Жду очень тяжелого матча. Команды будут играть в закрытый футбол. В такой встрече одна ошибка решит исход не только отдельной игры, но и всего чемпионата. Уверена, там не будет большого счета.

— Сейчас две команды борются за попадание в Лигу чемпионов — «Локомотив» и «Спартак». Кого бы вы хотели больше видеть в еврокубках?

— Конечно, «Локомотив». Они должны туда попасть.

— Почему не красно-белые?

— «Спартак» еще пусть потрудится. Еще не заслужили играть в еврокубках.

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