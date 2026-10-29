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Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин подписал новый контракт и продолжает служить в зоне СВО

Экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» Соломатин подписал новый контракт и продолжает служить в зоне СВО

Алексей Михайлов

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной России Андрей Соломатин рассказал РИА Новости, что недавно подписал очередной контракт и служит в зоне специальной военной операции в составе подразделения БАРС-22 «Тигр» 55-й дивизии морской пехоты.

Соломатин с августа 2023 года служил в зоне СВО в рядах добровольческой бригады «Эспаньола». После окончания очередного контракта экс-защитник занимался организацией фонда Андрея Соломатина.

«Я не так давно подписал очередной контракт. Некоторые из бывших сослуживцев зашли в БАРС-22 «Тигр», входящий в состав 55-й дивизии морской пехоты. Тогда я принял решение, что тоже стану боевой единицей этого подразделения. В основном буду работать в составе мобильной огневой группы. В нашем отряде есть рота противодействия и рота, которая работает непосредственно на «передке» по БПЛА. Есть пункты временного наблюдения на важных стратегических участках.

Спасибо за поддержку на тот момент губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяко, создание нашего отряда было его инициативой в 2022 году. Вообще, 70-80% личного состава — из Приморья. Это одно [из] самых боевых подразделений на территории СВО. Работали на донецком, брянском, курском, белгородском направлениях, сейчас — в Запорожье. И я должен соответствовать такому боевому уровню. Творим новую историю, ответственность большая», — рассказал Соломатин.

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Источник: РИА Новости
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Андрей Соломатин
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Бабаев озвучил позицию ЦСКА по продаже Кисляка
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
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Маркиньос

Спартак

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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Рубин

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