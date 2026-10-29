Экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» Соломатин подписал новый контракт и продолжает служить в зоне СВО

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и сборной России Андрей Соломатин рассказал РИА Новости, что недавно подписал очередной контракт и служит в зоне специальной военной операции в составе подразделения БАРС-22 «Тигр» 55-й дивизии морской пехоты.

Соломатин с августа 2023 года служил в зоне СВО в рядах добровольческой бригады «Эспаньола». После окончания очередного контракта экс-защитник занимался организацией фонда Андрея Соломатина.

«Я не так давно подписал очередной контракт. Некоторые из бывших сослуживцев зашли в БАРС-22 «Тигр», входящий в состав 55-й дивизии морской пехоты. Тогда я принял решение, что тоже стану боевой единицей этого подразделения. В основном буду работать в составе мобильной огневой группы. В нашем отряде есть рота противодействия и рота, которая работает непосредственно на «передке» по БПЛА. Есть пункты временного наблюдения на важных стратегических участках.

Спасибо за поддержку на тот момент губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяко, создание нашего отряда было его инициативой в 2022 году. Вообще, 70-80% личного состава — из Приморья. Это одно [из] самых боевых подразделений на территории СВО. Работали на донецком, брянском, курском, белгородском направлениях, сейчас — в Запорожье. И я должен соответствовать такому боевому уровню. Творим новую историю, ответственность большая», — рассказал Соломатин.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max