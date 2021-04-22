Дерби «Спартак» — ЦСКА доверили многодетному отцу. Иванова приберегли на матч «Зенит» — «Локо»?
Полгода назад его назначение на игру «Спартак» — «Зенит» (1:1) выглядело неожиданно. Павел Кукуян провел в премьер-лиге мало матчей, чтобы считаться одним из ведущих судей. Но ему стали доверять, на него рассчитывают, и после той октябрьской встречи он судил еще два матча повышенной сложности: «Локомотив» — ЦСКА (2:0) и «Ростов» — «Спартак» (2:3).
Звездный час
Та игра в Тушине стала только 30-й для Павла в чемпионатах страны. И она ему вполне удалась. Судья был почти незаметен. Его фамилия редко звучала во время телетрансляции, с ним почти не спорили футболисты (они по-своему помогли арбитру, соблюдая дисциплину). В итоге риск назначивших его оправдался.
Футболист
В начале апреля Кукуяну исполнилось 39 лет. Он сравнительно поздно попал в премьер-лигу. К примеру, у 40-летнего Сергея Лапочкина 182 матча в РПЛ, 38-летнего Виталия Мешкова — 168, 37-летнего Сергея Иванова — 144.
Павел — представитель той небольшой группы судей, кто обладает опытом игры в футбол. Он — воспитанник ДЮСШ-7 города Сочи и училища олимпийского резерва Адлера. Играл за «Сочи-04» и «Жемчужину». По амплуа — защитник. Судейством он занимается недолго — всего 11 лет. В 2010-м окончил школу молодого арбитра Краснодарской краевой федерации футбола.
Свой парень
Хотя он сравнительно недавно попал в судейский корпус с его негласными законами и непростыми отношениями между людьми, Кукуян успел стать своим. Его приняли. В том числе за характер и поведение. В жизни он добрый и хороший человек. Веселый. С забавным говором.
Ему не нужны помощники — скоро будет своя судейская бригада
И неплохой семьянин. Уже создал на будущее свою бригаду арбитров: Георгий Кукуян, Дмитрий Кукуян и Павел Кукуян — младший. Это три сына Павла Валерьевича. Его счастье и главное достижение в жизни.
Здоровье
У Павла есть дети и красавица жена. Пожелаем здоровья! А то оно стало подводить судью. В конце прошлого года он не сумел убежать от ковида, а ранней весной — от ангины.
Английский
Но главным разочарованием последних месяцев, пожалуй, можно считать неудачу на экзамене по английскому языку. Кукуяна включили в список арбитров ФИФА, но, чтобы приступить к судейству международных встреч, он должен был убедить собеседницу, что полностью ее понимает и может в ответ донести свою мысль. Этого сделать не удалось. Разговор-то состоялся, но оценка была негативной. Павлу предстоит пересдача, а пока — вынужденный многомесячный простой.
Безбородов и Иванов
Ходили разговоры, что игру «Спартак» — ЦСКА могут доверить Владиславу Безбородову или Сергею Иванову, проводящему лучший сезон в карьере. Но в итоге петербуржцу дали непростой матч «Ростов» — «Арсенал». А ростовчанина, возможно, приберегли для встречи 28-го тура «Зенит» — «Локомотив».
Все матчи Павла Кукуяна в чемпионате России:
|
Дата
|
Матч
|
18.08.2017
|
Тосно — СКА-Хабаровск — 0:0
|
21.10.2017
|
Спартак — Амкар — 0:0
|
19.11.2017
|
Уфа — Урал — 2:0
|
05.05.2018
|
Тосно — Динамо — 1:2
|
03.08.2018
|
Динамо — Рубин — 1:1
|
11.03.2019
|
Ахмат — Урал — 1:1
|
03.04.2019
|
Оренбург — Крылья Советов — 3:1
|
03.05.2019
|
Енисей — Анжи — 3:1
|
12.05.2019
|
Спартак — Уфа — 1:0
|
19.05.2019
|
Ростов — Зенит — 1:0
|
20.07.2019
|
Крылья Советов — Арсенал — 2:3
|
26.07.2019
|
Динамо — Урал — 2:0
|
10.08.2019
|
Оренбург — Тамбов — 2:2
|
13.09.2019
|
Зенит — Арсенал — 3:1
|
29.09.2019
|
Урал — ЦСКА — 0:3
|
05.10.2019
|
Оренбург — Динамо — 2:0
|
22.11.2019
|
Тамбов — Локомотив — 2:3
|
29.02.2020
|
ЦСКА — Урал — 1:1
|
07.03.2020
|
Оренбург — Арсенал — 2:0
|
26.06.2020
|
Зенит — Крылья Советов — 2:1
|
04.07.2020
|
Ахмат — ЦСКА — 0:4
|
11.07.2020
|
Арсенал — Тамбов — 2:1
|
16.07.2020
|
Уфа — Динамо — 0:1
|
22.07.2020
|
Рубин — Спартак — 1:2
|
15.08.2020
|
Ростов — Зенит — 0:2
|
22.08.2020
|
Химки — Ахмат — 1:2
|
26.08.2020
|
Рубин — Уфа — 3:0
|
14.09.2020
|
Зенит — Арсенал — 3:1
|
27.09.2020
|
Ахмат — Урал — 2:0
|
03.10.2020
|
Спартак — Зенит — 1:1
|
17.10.2020
|
Локомотив — Уфа — 1:0
|
01.11.2020
|
Ротор — ЦСКА — 0:1
|
07.11.2020
|
Урал — Спартак — 2:2
|
22.11.2020
|
Рубин — Ростов — 0:2
|
27.02.2020
|
Локомотив — ЦСКА — 2:0
|
04.04.2020
|
Ростов — Спартак — 2:3
|
10.04.2020
|
Уфа — Ахмат — 3:0
|
17.04.2020
|
Ротор — Динамо — 0:3
Всего: 38 матчей, 173 желтые карточки (79-94), восемь вторых желтых карточек (2-6), одна прямая красная карточка, 23 пенальти (12-11). Кроме того, провел 16 матчей в роли видеоарбитра и еще один отработал помощником видеоарбитра.
Список арбитров и инспекторов, назначенных на матчи 27-го тура, которые пройдут 24 и 25 апреля:
«Урал» — «Ахмат» — Иван Сиденков, Александр Богданов, Андрей Образко, резервный Сергей Чебан, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Антон Козбев, инспектор Геннадий Куличенков.
«Зенит» — «Ротор» — Виталий Мешков, Адлан Хатуев, Андрей Гурбанов, резервный Юнус Кошко, ВАР Николай Волошин, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Алексей Тюмин.
«Динамо» — «Химки» — Евгений Кукуляк, Денис Березнов, Кирилл Большаков, резервный Олег Соколов, ВАР Сергей Иванов, АВАР Валерий Данченко, инспектор Гаряфий Жафяров.
«Тамбов» — «Локомотив» — Павел Шадыханов, Егор Болховитин, Илья Елеференко, резервный Роман Сафьян, ВАР Алексей Матюнин, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Владимир Овчинников.
«Уфа» — «Сочи» — Игорь Панин, Дмитрий Сафьян, Арам Петросян, резервный Игорь Низовцев, ВАР Артем Любимов, АВАР Дмитрий Чельцов, инспектор Игорь Синер.
«Спартак» — ЦСКА — Павел Кукуян, Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов, резервный Владимир Москалев, ВАР Сергей Карасев, АВАР Игорь Демешко, инспектор Александр Колобаев.
«Ростов» — «Арсенал» — Владислав Безбородов, Алексей Лунев, Владислав Назаров, резервный Андрей Фисенко, ВАР Виталий Мешков, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Вячеслав Харламов.
«Рубин» — «Краснодар» — Василий Казарцев, Роман Усачев, Рашид Абусуев, резервный Анастасия Пустовойтова, ВАР Станислав Васильев, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Эдуард Малый.
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