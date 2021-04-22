Департамент судейства РФС определил арбитров, назначенных на игры 27-го тура Тинькофф чемпионата России. Центральный матч достался рефери из Сочи Павлу Кукуяну.

Полгода назад его назначение на игру «Спартак» — «Зенит» (1:1) выглядело неожиданно. Павел Кукуян провел в премьер-лиге мало матчей, чтобы считаться одним из ведущих судей. Но ему стали доверять, на него рассчитывают, и после той октябрьской встречи он судил еще два матча повышенной сложности: «Локомотив» — ЦСКА (2:0) и «Ростов» — «Спартак» (2:3).

Звездный час

Та игра в Тушине стала только 30-й для Павла в чемпионатах страны. И она ему вполне удалась. Судья был почти незаметен. Его фамилия редко звучала во время телетрансляции, с ним почти не спорили футболисты (они по-своему помогли арбитру, соблюдая дисциплину). В итоге риск назначивших его оправдался.

Футболист

В начале апреля Кукуяну исполнилось 39 лет. Он сравнительно поздно попал в премьер-лигу. К примеру, у 40-летнего Сергея Лапочкина 182 матча в РПЛ, 38-летнего Виталия Мешкова — 168, 37-летнего Сергея Иванова — 144.

Павел — представитель той небольшой группы судей, кто обладает опытом игры в футбол. Он — воспитанник ДЮСШ-7 города Сочи и училища олимпийского резерва Адлера. Играл за «Сочи-04» и «Жемчужину». По амплуа — защитник. Судейством он занимается недолго — всего 11 лет. В 2010-м окончил школу молодого арбитра Краснодарской краевой федерации футбола.

Свой парень

Хотя он сравнительно недавно попал в судейский корпус с его негласными законами и непростыми отношениями между людьми, Кукуян успел стать своим. Его приняли. В том числе за характер и поведение. В жизни он добрый и хороший человек. Веселый. С забавным говором.

Ему не нужны помощники — скоро будет своя судейская бригада

И неплохой семьянин. Уже создал на будущее свою бригаду арбитров: Георгий Кукуян, Дмитрий Кукуян и Павел Кукуян — младший. Это три сына Павла Валерьевича. Его счастье и главное достижение в жизни.

Здоровье

У Павла есть дети и красавица жена. Пожелаем здоровья! А то оно стало подводить судью. В конце прошлого года он не сумел убежать от ковида, а ранней весной — от ангины.

Английский

Но главным разочарованием последних месяцев, пожалуй, можно считать неудачу на экзамене по английскому языку. Кукуяна включили в список арбитров ФИФА, но, чтобы приступить к судейству международных встреч, он должен был убедить собеседницу, что полностью ее понимает и может в ответ донести свою мысль. Этого сделать не удалось. Разговор-то состоялся, но оценка была негативной. Павлу предстоит пересдача, а пока — вынужденный многомесячный простой.

Безбородов и Иванов

Ходили разговоры, что игру «Спартак» — ЦСКА могут доверить Владиславу Безбородову или Сергею Иванову, проводящему лучший сезон в карьере. Но в итоге петербуржцу дали непростой матч «Ростов» — «Арсенал». А ростовчанина, возможно, приберегли для встречи 28-го тура «Зенит» — «Локомотив».

Все матчи Павла Кукуяна в чемпионате России:

Дата Матч 18.08.2017 Тосно — СКА-Хабаровск — 0:0 21.10.2017 Спартак — Амкар — 0:0 19.11.2017 Уфа — Урал — 2:0 05.05.2018 Тосно — Динамо — 1:2 03.08.2018 Динамо — Рубин — 1:1 11.03.2019 Ахмат — Урал — 1:1 03.04.2019 Оренбург — Крылья Советов — 3:1 03.05.2019 Енисей — Анжи — 3:1 12.05.2019 Спартак — Уфа — 1:0 19.05.2019 Ростов — Зенит — 1:0 20.07.2019 Крылья Советов — Арсенал — 2:3 26.07.2019 Динамо — Урал — 2:0 10.08.2019 Оренбург — Тамбов — 2:2 13.09.2019 Зенит — Арсенал — 3:1 29.09.2019 Урал — ЦСКА — 0:3 05.10.2019 Оренбург — Динамо — 2:0 22.11.2019 Тамбов — Локомотив — 2:3 29.02.2020 ЦСКА — Урал — 1:1 07.03.2020 Оренбург — Арсенал — 2:0 26.06.2020 Зенит — Крылья Советов — 2:1 04.07.2020 Ахмат — ЦСКА — 0:4 11.07.2020 Арсенал — Тамбов — 2:1 16.07.2020 Уфа — Динамо — 0:1 22.07.2020 Рубин — Спартак — 1:2 15.08.2020 Ростов — Зенит — 0:2 22.08.2020 Химки — Ахмат — 1:2 26.08.2020 Рубин — Уфа — 3:0 14.09.2020 Зенит — Арсенал — 3:1 27.09.2020 Ахмат — Урал — 2:0 03.10.2020 Спартак — Зенит — 1:1 17.10.2020 Локомотив — Уфа — 1:0 01.11.2020 Ротор — ЦСКА — 0:1 07.11.2020 Урал — Спартак — 2:2 22.11.2020 Рубин — Ростов — 0:2 27.02.2020 Локомотив — ЦСКА — 2:0 04.04.2020 Ростов — Спартак — 2:3 10.04.2020 Уфа — Ахмат — 3:0 17.04.2020 Ротор — Динамо — 0:3

Всего: 38 матчей, 173 желтые карточки (79-94), восемь вторых желтых карточек (2-6), одна прямая красная карточка, 23 пенальти (12-11). Кроме того, провел 16 матчей в роли видеоарбитра и еще один отработал помощником видеоарбитра.

Список арбитров и инспекторов, назначенных на матчи 27-го тура, которые пройдут 24 и 25 апреля:

«Урал» — «Ахмат» — Иван Сиденков, Александр Богданов, Андрей Образко, резервный Сергей Чебан, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Антон Козбев, инспектор Геннадий Куличенков.

«Зенит» — «Ротор» — Виталий Мешков, Адлан Хатуев, Андрей Гурбанов, резервный Юнус Кошко, ВАР Николай Волошин, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Алексей Тюмин.

«Динамо» — «Химки» — Евгений Кукуляк, Денис Березнов, Кирилл Большаков, резервный Олег Соколов, ВАР Сергей Иванов, АВАР Валерий Данченко, инспектор Гаряфий Жафяров.

«Тамбов» — «Локомотив» — Павел Шадыханов, Егор Болховитин, Илья Елеференко, резервный Роман Сафьян, ВАР Алексей Матюнин, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Владимир Овчинников.

«Уфа» — «Сочи» — Игорь Панин, Дмитрий Сафьян, Арам Петросян, резервный Игорь Низовцев, ВАР Артем Любимов, АВАР Дмитрий Чельцов, инспектор Игорь Синер.

«Спартак» — ЦСКА — Павел Кукуян, Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов, резервный Владимир Москалев, ВАР Сергей Карасев, АВАР Игорь Демешко, инспектор Александр Колобаев.

«Ростов» — «Арсенал» — Владислав Безбородов, Алексей Лунев, Владислав Назаров, резервный Андрей Фисенко, ВАР Виталий Мешков, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Вячеслав Харламов.

«Рубин» — «Краснодар» — Василий Казарцев, Роман Усачев, Рашид Абусуев, резервный Анастасия Пустовойтова, ВАР Станислав Васильев, АВАР Константин Шаламберидзе, инспектор Эдуард Малый.