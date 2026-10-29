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Полузащитник московского «Динамо» Тимофей Маринкин не собирается тратиться на автомобиль Lamborghini

18-летний полузащитник «Динамо» Маринкин: «Покупка Lamborghini? Я скорее это родителям куплю, мне проще на метро ездить»

Алексей Михайлов

Полузащитник московского «Динамо» и молодежной сборной России Тимофей Маринкин рассказал РИА Новости, что не собирается тратиться на автомобиль Lamborghini.

Маринкину 18 лет, он начал привлекаться к работе с основным составом «Динамо» в прошлом сезоне, а осенью 2026 года продлил контракт с бело-голубыми до лета 2031 года.

«Какой-то мании к автомобилям у меня нет. Когда с папой в детстве катался, он сажал на коленки, а я рулил. Но какой-то любви к ним он мне не привил, поэтому такого фетиша у меня нет», — сказал Маринкин.

На вопрос, стоит ли от него ждать покупки Lamborghini, полузащитник ответил: «Думаю, что я скорее это родителям куплю. Мне проще на метро ездить. В метро меня не узнают».

Также собеседник агентства рассказал, что в вопросах финансовой грамотности ему помогает вся семья. «Когда что-то мне приходит, я все отдаю родителям, потому что понимаю, что мне не нужны такие деньги. Они небольшие, но я все равно отдаю их родителям, потому что понимаю — они в меня больше вложили, чем я сейчас получаю. Они должны получать от меня больше, чем я сейчас получаю», — отметил он.

«Самая крупная покупка в жизни, наверное, одежда. Я не люблю громкие бренды, мне кажется их тяжело с чем-то сочетать. Проще сходить в Lime или в MAAG. Там можно найти вещи, которые можно стилизовать», — добавил Маринкин.

В нынешнем сезоне Маринкин сыграл в 12 матчах за «Динамо» в чемпионате и кубке, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

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Источник: РИА Новости
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ФК Динамо (Москва)
Тимофей Маринкин
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1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
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 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

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И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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