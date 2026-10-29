18-летний полузащитник «Динамо» Маринкин: «Покупка Lamborghini? Я скорее это родителям куплю, мне проще на метро ездить»

Полузащитник московского «Динамо» и молодежной сборной России Тимофей Маринкин рассказал РИА Новости, что не собирается тратиться на автомобиль Lamborghini.

Маринкину 18 лет, он начал привлекаться к работе с основным составом «Динамо» в прошлом сезоне, а осенью 2026 года продлил контракт с бело-голубыми до лета 2031 года.

«Какой-то мании к автомобилям у меня нет. Когда с папой в детстве катался, он сажал на коленки, а я рулил. Но какой-то любви к ним он мне не привил, поэтому такого фетиша у меня нет», — сказал Маринкин.

На вопрос, стоит ли от него ждать покупки Lamborghini, полузащитник ответил: «Думаю, что я скорее это родителям куплю. Мне проще на метро ездить. В метро меня не узнают».

Также собеседник агентства рассказал, что в вопросах финансовой грамотности ему помогает вся семья. «Когда что-то мне приходит, я все отдаю родителям, потому что понимаю, что мне не нужны такие деньги. Они небольшие, но я все равно отдаю их родителям, потому что понимаю — они в меня больше вложили, чем я сейчас получаю. Они должны получать от меня больше, чем я сейчас получаю», — отметил он.

«Самая крупная покупка в жизни, наверное, одежда. Я не люблю громкие бренды, мне кажется их тяжело с чем-то сочетать. Проще сходить в Lime или в MAAG. Там можно найти вещи, которые можно стилизовать», — добавил Маринкин.

В нынешнем сезоне Маринкин сыграл в 12 матчах за «Динамо» в чемпионате и кубке, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

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