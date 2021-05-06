Допуск «Оренбурга» в РПЛ будет позорным решением. Почему оно плохое для всех

Клубу надо выполнять данные обещания.

Казалось, тема с лицензированием для выступлений в РПЛ «Оренбурга», у которого стадион не соответствует критериям высшей лиги, снята. Клуб попытался добиться исключения через представителей РПЛ, направил соответствующее письмо, однако решение было однозначным — «против». Даже глава «Урала» Григорий Иванов, которому приписывали голос «за», в интервью «СЭ» пояснил, что его не так поняли: «Я голосовал за спортивный принцип. Но если команда не проходит лицензирование, значит, она выступать в премьер-лиге не должна».

Все понятно? Последние эфиры на федеральном спортивном канале «Матч» намекают, что борьба не закончена. В программах красной нитью проходит мысль, что «Оренбургу» стоит пойти навстречу, это обрадует горожан.

Начну с того, что в РПЛ в любом случае стартует 16 участников. Так что счастливы от приезда «Спартака», «Зенита» и так далее все равно где-то будут. Например, в Нижнем Новгороде.

Но дело совершенно не в этом. А в том, что есть закон и регламент. И по ним надо жить.

Составляющих-то у истории с «Оренбургом» множество. Причем с какой стороны ни посмотри — делать исключение нельзя. Это будет плохо для всего и всех.

1) Плохо для имиджа российского футбола.

Ни для кого не секрет, что «Зенит» и «Оренбург» финансируются одной газовой компанией. Решение в пользу клуба ФНЛ большинство обязательно воспримет, как лоббирование интересов мощными фигурами. Это всегда вызывает отторжение. Репутация российского футбола и без того не на высшем уровне, а здесь появится дополнительный повод для недоверия и хейта. Популярности РПЛ шаг точно не добавит, при этом вполне может привести к снижению интереса со стороны зрителей.

Болельщики «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург»

2) Плохо для бизнеса.

Коммерческая составляющая в российском футболе еле жива. Появление в РПЛ клубов без нормальной инфраструктуры, на которой было бы не стыдно презентовать свои рекламные баннеры, улучшению ситуации не способствует. Как и снижение лояльности болельщиков, которых подобные решения расстраивают (смотри пункт 1).

3) Плохо для телекартинки.

Телеканал «Матч» пилит сук, на котором сидит. Призывает дать место «Оренбургу» в РПЛ, а потом получит трансляции из каменного века. Еще и на ужасной синтетике, на которой качественный футбол не показала бы даже «Барса» в лучшие годы. А выезжающая перед матчем на поле поливальная машина из 80-х годов — «вишенка на торте».

4) Плохо для «Зенита».

У питерцев мощная команда. Встречи в этом сезоне с «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА подтверждают, что она действительно сильнейшая в России и ей не нужна помощь никаких сателлитов, о чем говорят в народе. Чем меньше станет поводов для таких разговоров, тем лучше для «Зенита». Да и для успешного выступления в еврокубках нужно, чтобы уровень сопротивления в каждом матче был максимальным.

Плохо для чемпиона и приезжать на такие стадионы, как в Оренбурге. Желание выступать в России у сильных легионеров тем выше, чем лучше инфраструктура в РПЛ. А тесниться в крошечной раздевалке и выходить на кошмарную синтетику — первый шаг к демотивации для Малкома, Вендела, Барриоса и Ко.

Футболисты «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург»

5) Плохо для «Оренбурга».

Пока гром не грянет — мужик не перекрестится. Пора уже грому грянуть, чтобы в Оренбурге наконец поняли, что не надо ставить телегу впереди лошади. Сначала фундамент, потом уже здание.

«У врио губернатора Оренбургской области есть идея построить новый стадион, площадка выбрана. Есть разные проекты арены, рассчитываем, что она будет вмещать 15 тысяч зрителей. Если не получится, то «Оренбург» будет реконструировать стадион «Газовик», план реконструкции есть. Думаю, что в течение июля все прояснится».

Вы думаете это свежая цитата руководителя «Оренбурга»? Нет, это произнесено в июне 2019 года, когда клуб в прошлый раз столкнулся с проблемами при лицензировании для РПЛ.

Тогда сделали исключение, но дело за два года никуда не сдвинулось. Газон по-прежнему ужасный, команды в раздевалки не помещаются, а у СМИ нет нормальных условий для работы. Пора поставить вопрос ребром: утром стадион — вечером РПЛ.

Дело даже не столько во вместимости. Сергей Галицкий строит в Краснодаре арену для второй и женской команды на 7 тысяч мест. Но это же не объект, а сказка. Там и игры РПЛ проводить не стыдно, и телекартинка получилась бы прекрасной.

Галицкий строит арену для второй и женской команды на 7 тысяч мест. Фото Иллюстрации Игоря Маркова с сайта 93.ru.

И у «Эйбара» в ла лиге замечательный уютный стадион на 7 тысяч мест. В теории можно и в РПЛ рассмотреть вопрос о снижении по критерию вместимости в пользу ужесточения других параметров: качества газона, раздевалок, удобства зрителей и т. д.

Но это вопрос будущего, а пока есть принятые правила, которые необходимо соблюдать.

6) Плохо для РФС.

Президент РФС Александр Дюков системно подходит к решению вопросов. В интервью «СЭ» по итогам прошлого года было рассказано о многих совершенно правильных вещах и инициативах. Чуть ли не каждую неделю футбольный союз подписывает соглашения о развитии вида спорта с разными субъектами Федерации. Да не пустые, а с конкретикой. Даже на Дальнем Востоке запускают ЮФЛ.

Однако решение по «Оренбургу» точно вызовет серьезную волну возмущения. Его будут долго припоминать, говорить о лоббировании.

Помню пресс-конференцию в декабре 2019 года, где Сергей Прядкин увлеченно рассказывал о своей поездке в Оренбург и показывал проект реконструкции стадиона. Главу РПЛ тогда обманули. Теперь он, а также клубы, наученные горьким опытом исключений для того же «Оренбурга» и «Тамбова», против выдачи лицензии. Так что вся ответственность только на РФС — сослаться на коллегиальное мнение членов РПЛ не получится.