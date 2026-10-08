Мусаев: «Воробьев провел тренировку без ограничений. Решение об участии в матче с «Зенитом» примем позднее»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о состоянии нападающего Дмитрия Воробьева перед матчем против «Зенита» в 10-м туре РПЛ.

Ранее 28-летний форвард из-за повреждения покинул расположение сборной России, не сыграв ни в одном матче во время международной паузы.

— Что с состоянием Воробьева?

— У Воробьева было небольшое повреждение. Два дня он тренируется в общей группе, вчерашнюю тренировку отработал без ограничений. Но решение об участии с «Зенитом» примем позднее.

Агкацев и Вахания сразу после прилета вчера вечером прибыли на базу, успели только провести восстановительную тренировку. Сегодня у них фактически будет первая тренировка с командой. Но играть они готовы. Что касается состава, то решение о том, кто точно выйдет против «Зенита» еще не принято. У нас есть завтра еще один день чтобы точно все решить, — сказал Мусаев.

Игра между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет в субботу, 10 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени. Перед игрой «Краснодар» с 21 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (18 очков) идет пятым.

(Кирилл Радченко)

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